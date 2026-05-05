來稿｜踢波、演戲、旅遊　長者不只求長壽　更要「活躍老化」

來稿作者：香港老人科醫學會



香港步入高齡化社會，長者的晚年生活不再只有飲茶、湊孫、在公園「打牙骹」、看醫生。75歲的「足球前鋒」小寶與曾患癌的Angie，兩位老友記以行動證明銀髮族依然能踢波、演戲、環遊世界，活出超越年齡限制的精彩人生。適逢香港老人科發展50周年及香港老人科醫學會成立45周年，學會提出「老有所醫 樂活銀齡」願景，配合世衞「活躍老化」的概念，希望長者在全人醫療照護下能夠食得、玩得、記得、「做乜都得」。



七旬長者孔寶湛參與足球訓練，分享積極老年生活的見解。（香港老人科醫學會提供）

長者：想不到退休如此多姿多彩

陽光灑在青草地上，孔寶湛（小寶）和幾十位長者穿着球衣和短褲，在球場上奔跑、傳球、射門。小寶沒有染髮，卻有一頭濃密的黑髮，加上經常踢球、打羽毛球，朋友總是以為他只是60出頭，其實他今年已屆70餘歲。

「落場踢波好開心㗎！我啱啱上個兩個禮拜都入咗兩球呀！我打開羽毛球夠氣啲，𠵱家多數我響前鋒等佢哋餵波畀我射門。」小寶說。

小寶每周參加「賽馬會老友運動計劃— 知『足』常樂」足球練習，由退役的甲組球員執教。他還有固定的羽毛球「波友」，更參加話劇訓練及表演、在電影中擔任特約演員。他亦熱衷和太太旅行，足跡踏遍中國內地多個省市，只餘下新疆和寧夏還未遊歷。

「以前我做製衣廠，退休都差唔多有六、七年。我幻想退休之後會好悶，有需要就湊下孫，或者去下公園同啲阿伯傾下偈過日辰，估唔到𠵱家嘅退休生活咁多姿多彩。」

對小寶而言，老年生活並不代表等病或等入老人院，而是人生精彩新一頁。雖然40多歲就有老花，現在也要控制膽固醇高、足底筋膜炎及運動後的肌肉酸痛，但他依然堅持每日活動。他憧憬能保持活力的身體和年輕的心境，欣賞人生最後的風景。

癌症與腦瘤之後：心境是最好的良藥

快要65歲的Angie生活同樣精彩，喜歡拍照、跳舞、認識新朋友、去旅行。她曾與死神幾度交鋒，患上癌症、腦瘤，亦遇上嚴重車禍。大病過後，她形容自己受到上天祝福，亦令她對如何掌握人生有另一番領悟。

「我唔覺得我係長者⋯⋯ 以我以前認知嘅長者，好多時要睇醫生、喺屋企等仔女，叫佢哋幾點返嚟食飯。我覺得𠵱家唔需要做呢件事，有我哋自己要過嘅生活。」

Angie跟小寶一樣，認為要有好的身體才能走更遠的路，而一個好的醫生就是路上的好伙伴。她回想起最近一次看醫生，對方耐心地向她講解化驗報告，安排抽血檢查，並把椅子轉過來對着她，微笑地叮囑：「不過你肥咗，要減肥啦。」

Angie說：「呢啲咪係一個好醫生，我感覺到佢係用心對待一個病人。」

香港長者趨向追求「活躍老化」

香港老人科醫學會會長譚鉅富醫生認為，小寶和Angie的故事正正代表香港的長者並非單純追求壽命的長短，而是體現了世界衛生組織提倡的「活躍老化」（Active Aging）概念。

長者的生活質素由三大元素交織而成：第一，身心健康與社會參與帶來的快樂；第二，要生活得好，維持行得、走得、食得、「瞓得」、玩得及記得的基本功能；第三是「做乜都得」，即隨心所欲，讓長者在面對老齡化時，依然有能力、有選擇、有尊嚴地決定生活方式。

香港老人科助實現「老有所醫 樂活銀齡」

今年是香港老人科醫學會成立45周年，更是香港老人科發展的50周年。醫學會以「老有所醫 樂活銀齡」的主題，展開一系列社交媒體宣傳及教育活動，強調長者尊嚴生活的基石，在於專業、精準且值得信賴的全人醫學，協助他們掌握人生主導權，真正實現積極、豐盛的「樂活銀齡」。

香港老人科醫學會會長、老人科專科醫生譚鉅富表示：「香港老人科醫學會希望長者提高生活質素，唔好因為年紀大喺屋企『吽』、等病、等入老人院。佢哋應該做到預防疾病，掌握自己身體功能。」

譚鉅富醫生指出，老人科的「全人治療」不只在乎化驗報告數字的上落，更重要是「功能為本、長者為中心、預防為上」的策略。透過全面的老年評估，從身體狀況、認知功能、精神狀態、家居情況到社區環境照顧，精準找出問題癥結，及早預防複雜多變的病況，助長者真正實現「老有所醫，樂活銀齡」。

香港老人科醫學會為成立45載之非牟利專業團體，致力代表業界關注香港長者醫療趨勢，並就政府政策提供專業建議。



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