來稿｜謝振中坐鎮新聞處　有望創新超前部署

來稿作者：張景宜



作為特區政府的公共關係與傳訊中樞，新聞處處長一職肩負着宣傳政府施政、推廣香港形象的重任，其職責具有鮮明的特殊性。特首最新任命謝振中，預料他在上任後將立即推展多項關鍵工作，進一步提升新聞處的對外宣傳能力、推廣香港國際都會形象，以及強化政策落地的傳訊成效。



謝振中在公共傳訊領域的豐富經驗，為其履新奠定了堅實基礎。在過去十多年間，他從警隊到保安局，以及至特首辦，均積極與傳統媒體及社交媒體建立緊密聯繫。在擔任警察公共關係科總警司期間，他成功開拓了警隊的Facebook平台，並強化了「警察傳媒聯絡隊」的溝通效能。隨後，他在疫情期間借調至保安局，到新一屆政府上任後於行政長官辦公室擔任傳訊秘書，及後晉升為新聞統籌專員。

在過去三年多的時間裏，謝振中致力與團隊提升行政長官辦公室與公眾的交流。此次的重要任命，足見行政長官對其寄予重任，同時也期待他統籌政府新聞、公共關係及媒體策略，確保特區政府施政理念能得到有效傳遞，並向內地及海外展現香港的發展與成就。

謝振中在特首幕僚團隊中的關鍵角色，尤其體現在其對網絡輿情和公眾反應的敏銳觸覺方面。他大膽吸納了不少具有豐富媒體經驗的資深人員加入政府，包括來自電視、電台及社交媒體編輯領域的專家，可以說為政府公關工作注入了新活力。這種不拘一格重用人才的作風，為新聞處未來的團隊建設提供了寶貴的啟示。

面對全球資訊傳播格局的深刻變革，新聞處的未來發展應着重於以下幾個策略方向：

一、強化海外推廣：重塑香港國際形象

香港作為國際都會，其國際形象的維護和提升至關重要。新聞處在海外推廣方面，應從被動回應轉為主動出擊。這不僅限於傳統的媒體發稿及接待海外和內地記者團，更應深入研究不同國家和地區的文化語境以及資訊接收習慣，量身定制傳訊策略。

例如，可考慮與國際智庫、媒體及文化機構合作，舉辦主題性活動或訪問團，以多角度、多層次呈現香港的獨特優勢與發展機遇，並促使他們報道香港的國際會議及重大賽事。同時，應加強與駐外及內地經貿辦事處的協作，將傳訊工作與經貿推廣緊密結合，形成合力，全面在國際及內地領域講好香港故事。

二、提升人員編制：擁抱社交媒體新技能

當前的資訊傳播已進入社交媒體主導的時代，新聞處的人員編制與技能培訓必須與時俱進。傳統的新聞發布模式固然重要，但社交媒體以即時性、互動性與碎片化為特點，要求新聞及傳訊人員具備全新的思維與操作技能。新聞處應系統性地為現有員工提供關於社交媒體內容創作、數據分析、危機管理及多方互動的專業培訓。

此外，在招聘新人時，應更多重視具備社交媒體應用經驗，並熟悉各類社交平台運作的應徵者，以優化團隊的知識結構與實戰能力。透過內部培訓與外部吸才雙管齊下，新聞處能更有效地應對社交媒體的傳訊機遇與挑戰。在現有編制框架下，也可適度考慮按退休人員的安排，將表現優秀的年輕合約員工轉為公務員編制，提升歸屬感及整體士氣。

三、拓展平台應用：積極進駐新興社交媒體

隨着社交媒體平台的多元化發展，政府各部門應打破傳統思維模式，積極拓展在主流社交媒體上的存在。除了現有的Facebook、YouTube、Instagram等平台，對於如Threads、小紅書這些新興且用戶活躍度高的平台，各政策局和部門應評估其傳訊及傳播影響力，並盡快在這些平台上開設官方賬號。

這不僅能擴大政策局和處方信息的覆蓋面，更能直接與不同社群及年齡層的市民互動，收集民意，提升政策制定的透明度與回應性。此外，全力進駐新平台需要周詳的內容策略與風險管理機制，確保傳訊內容的專業性與準確性，並有效應對可能的輿論挑戰。這將助力政府建立更開放、親民的形象，進一步拉近與市民的距離。

此次謝振中的任命，的確為新聞處帶來了優化傳訊策略的契機。新聞處應充分發揮其專業職能，在強化海外推廣、提升人員編制技能及拓展社交媒體應用方面展現出前瞻性與執行力。透過持續創新與戰略部署，新聞處將能更有效地服務社會，讓香港的聲音在全球舞台上更加響亮，同時確保政府施政更貼近民意，回應社會期待。

作者張景宜從事公關行業，曾於新加坡電視台和本地媒體擔任編導。



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