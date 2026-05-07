陳嘉華｜看懂《寒戰1994》的權謀　讀懂香港何去何從的命運

來稿作者：陳嘉華



很多觀眾初次觀看《寒戰1994》，都會覺得劇情線條繁雜、人物關係隱晦，難以看懂背後的深意。實則這部作為《寒戰》系列前傳的電影，脫離了傳統港式警匪片槍戰、追捕的娛樂框架，以1994年香港回歸倒計時的敏感年代為敘事基底，用一宗撲朔迷離的綁架懸案，揭開英國殖民管治末期深藏的政治陰謀、權力博弈與利益糾葛。整部電影不只是講述警隊人物半生的恩怨與蛻變，更是以影視隱喻的手法，記錄香港三十年走過的風雨動盪、撕裂迷茫，對照今日撥亂反正、由治及興的嶄新面貌，讓人看懂戲裏的權謀，更看懂香港真實的時代命運。



1994年的時代洪流

1994年的香港，正處於歷史更迭最動盪的十字路口。殖民統治即將終結，舊的權力秩序瀕臨崩塌，全新的時代格局尚未建立，整座城市籠罩在迷茫與不安之中。面對即將到來的主權回歸，撤離前的英方並沒有選擇平穩交接、留下安定的治理根基，反而出於私心四處佈下長遠的陰謀棋局：利用政治部、海外情報勢力暗中培植親英代理人，滲透警隊、司法、商業各界核心體系；勾結頂層財閥壟斷資源，編織盤根錯節的黑暗利益網；銷毀機密檔案，埋下無數隱藏的社會暗樁，企圖在回歸之後依舊幕後操控香港，干涉城市的發展走向。

一時間，黑白界限被模糊，正義被權力裹挾，執法不再純粹，警隊不再是守護市民的淨土，而是淪為各方外部勢力、本土資本角力博弈的棋子，人人身不由己，深陷時代的洪流。

從理想主義蛻變為權謀者

電影的靈魂人物年輕李文彬，正是這個混濁時代的寫照。年少的他，一身傲骨、滿腔熱血，懷着對警察職業的赤誠信仰，堅信公理正義可以戰勝一切陰暗，厭惡政治算計、不屑利益交易，只想恪守本心、守護城市安寧。彼时他與蔡元祺並肩作戰，是患難與共的摯友，兩人初心相近、攜手守護法紀。

但一場精心設計的豪門綁架案，撕碎了所有和平的假象：他親眼目睹同僚的犧牲淪為高層政治交易的籌碼，真相被刻意掩埋，罪犯被權力庇護；他看清身邊的戰友、上級早已被外部勢力收買，理想在冰冷的現實面前不堪一擊。人生的十字路口，摯友蔡元祺選擇妥協墮落，依附殖民外部勢力追逐權富、甘當棋子；而李文彬看透體制的腐朽與陰謀，沒有同流合污，卻也不再天真。

他明白空有熱血改變不了黑暗，唯有手握權力，才能守住最後的底線。從理想主義的熱血警員，到沉穩隐忍、游走灰度的權謀者，他的蛻變不是人性的黑化，而是時代傷痕刻下的無奈，這也為《寒戰1》、《寒戰2》中，中年李文彬城府深沉、亦正亦邪、警隊內鬥不斷的劇情，埋下了跨越二十年的伏筆。

以電影講述香港隱痛

串聯整個《寒戰》宇宙便能發現，三部曲從頭到尾，講的都是香港的隱痛。1994年殖民勢力埋下的所有動亂種子，在回歸後逐漸生根發芽：外部敵對勢力依靠當年的暗樁與網絡，持續插手香港事務；別有用心之人利用社會矛盾製造撕裂、煽動仇恨；反中亂港勢力勾結外部，破壞法治秩序、踐踏社會底线，讓東方之珠一度蒙上灰塵。

昔日繁華安定的街頭不復存在，法治權威被挑戰，經濟民生停滯不前，社會陷入長期的政治內耗與動盪撕裂。戲裏警隊內鬼橫行、暗流湧動的亂象，正是戲外香港曾經歷動盪歲月的真實縮影，所有的紛爭、對立與混亂，根源都是殖民遺留下來的歷史禍患。

愛國者治港不斷完善

風雨歷盡，終見曙光。歷經漫長的寒冬與動盪，今日的香港，終於徹底走出歷史的陰霾，迎來撥亂反正的新生。《香港國安法》落地實施，23條條例完成立法補漏，雙重安全屏障牢牢築起，一舉斬斷外部干涉香港的黑手，清肅隱藏在社會各層的破壞勢力，堵塞殖民遺留的制度漏洞，讓別有用心之人再無興風作浪的空間。

與此同時，愛國者治港制度不斷完善，重塑管治體系，將香港的管治權、發展權，牢牢握在熱愛祖國、熱愛香港、一心為民的建設者手中，終結長久以來的政治攬炒與無謂內耗。

「寒戰」已過暖春已來

如今撕裂的社會人心重新凝聚，法治精神重回社會正中央，街頭重拾安寧祥和。金融、航運、貿易等傳統核心產業穩步復甦，創科、文化、青年發展全面提速，北部都會區、大灣區融合建設蹄疾步穩。香港不再被政治紛爭束縛，主動擁抱國家發展大局，背靠祖國、面向世界，重新找回屬於自己的定位與光芒。

對照電影裏1994年寒風瑟瑟、陰雲密佈、前路迷茫的歲月，今日的香港驅散寒霧、春風和煦，從漫長的「寒戰」歲月中破繭而出，迎來由治及興、萬象更新的暖春。

回望歷史反思坎坷道路

《寒戰1994》最珍貴的價值，是讓我們回望歷史、反思過往。它告訴我們，和平穩定從來不是與生俱來，繁華榮光從來輕易得來；城市的動盪離不開外部的陰謀操控，社會的撕裂根源於歷史的遺留傷痛。30年寒來暑往，從殖民陰暗到回歸擁抱祖國，從動亂紛爭到安定團結，香港走過了崎嶇坎坷的道路。

寒風終散，光明永存，洗盡歲月鉛華，擺脫棋局操控，今日的香港，正攜着歷史的教訓與重生的希望，緊跟祖國的步伐，書寫屬於新一代的輝煌篇章，讓東方之珠，再度閃耀世界。

作者陳嘉華是香港餐飲行業協會會長，全國工商聯客座教授。



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