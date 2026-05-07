來稿｜升降機業意外頻生　豈能只靠停工了事？

來稿作者：徐小龍博士



近日，赤柱一個建築地盤發生致命工業意外，一名技工於升降機槽內作業期間，不幸遭高處墮下的物件擊中身亡。勞工處隨即介入，向有關承建商發出「暫時停工通知書」，並展開調查，以追究相關法律責任。這宗悲劇固然令人痛惜，但它絕非單一事件，而是香港升降機維修行業長期積累的系統性問題的一次集中呈現。事故無情地暴露出行業在安全管理、人力資源及制度執行上的深層隱患，社會實有必要從根本重新檢視現行的安全標準與行業生態。



人力斷層與「疲勞常態化」

根據官方統計，全港有超過74,000部升降機及11,000部自動梯需要維護，惟註冊技工僅約6,000人。龐大的設備基數與有限的專業人手之間，形成了難以彌補的落差。前線技工不僅要應付日常保養與定期大檢，還須奔走全港，處理各類緊急故障。大量工作時間耗費於交通往返，令實際可用於維修與檢查的工時進一步被壓縮。

更值得關注的是，不少資源有限的大廈仍採取「壞了才修」的被動模式，令前線人員長期陷於應急搶修與趕工的工作狀態。行業普遍存在「以工時補人手」的現象，長期超負荷工作不但削弱技術人員的專注力與判斷力，也使安全程序更容易在壓力下被忽視，最終形成「越缺人、越疲勞、越易出錯」的惡性循環，將工人安全與公共安全一併推向風險邊緣。

安全程序與監督機制失守

這類致命意外，往往反映出施工現場存在系統性的安全管理漏洞。勞工處事後特別強調，僱主必須妥善協調升降機槽內工作，避免「不相容工序同時進行」。然而，在成本壓力與趕工文化之下，這些本應嚴格遵守的安全防線卻屢屢失守。

首先，停機鎖定及掛牌等基本安全程序，在實際操作中往往被視為影響效率的環節，最終流於形式。當工程涉及多工種、多工序協作時，如缺乏標準化的溝通與確認機制，便極易出現訊息落差，導致人員在未完全隔離危險源的情況下作業。再者，「兩人一組」本應是高風險工序中不可動搖的安全底線，但在長期人手緊絀之下，獨自作業的情況仍時有發生。一旦發生觸電、墮落、被困或高處墮物等意外，因缺乏即時支援與救援，後果往往更為嚴重。

系統性改革重塑行業生態

要扭轉當前困局，必須從制度層面推動系統性改革，重塑升降機行業的安全生態，重點可從以下三方面着手：

第一，以嚴格執法捍衛安全底線。根據《職業安全及健康條例》，僱主有責任為僱員提供安全的工作環境。監管機構應加強突擊巡查，並對違反停機鎖定及掛牌程序、漠視「兩人一組」規定等行為作出嚴厲執法。任何工程安排都不應以犧牲安全為代價，安全成本更不容因趕工或控制開支而被任意壓縮。

第二，填補人力斷層與改善職業環境。解決人手短缺問題，是改善行業安全的治本之策。政府與業界應聯手擴大及優化學徒培訓計劃，提供更具吸引力的入行誘因與適切的財政支援，吸納更多年輕人投身行業。同時，亦須正視從業員的工時安排、薪酬待遇及職業保障，改善整體工作環境，從根源打破「疲勞常態化」的結構困局。

第三，安全把關必須「做足、做細、做嚴」。高風險的升降機工程，絕不能依賴工人的經驗或運氣作為最後保障。每次開工前，承建商都必須針對當下工作環境、施工工序及相關安全裝置，進行全面而具體的風險評估，真正做到「做足、做細、做嚴」，而非流於文件化、形式化。尤其對升降機槽內作業、高處工作、交叉工序及防墮設施狀況，更應逐項檢視，確保所有潛在風險在施工前已被充分識別和妥善處理。

化悲劇為制度改革的契機

與此同時，現場監督機制亦必須同步加強。監督人員不應只着眼於工程進度，更必須具備扎實的升降機工程知識、安全管理能力及現場判斷經驗，能夠及時辨識風險、糾正不當操作，並確保各項安全程序獲得嚴格執行。只有將風險評估與專業監督真正落到實處，方能有效防止類似悲劇再次發生。

升降機安全，關乎每一位市民的日常生活，更繫於每一位前線技工的生命與尊嚴。我們不能只停留於事故發生後的調查、問責與停工安排，更應將這次教訓轉化為推動全方位結構改革的決心與行動。唯有透過堅定執法、持續投放資源，以及重建以安全為本的行業文化，才能築起更牢固的防線，保障工人生命安全，並確保這座垂直城市得以安全、可靠地持續運行。

作者徐小龍博士是註冊專業測量師（建築測量）。



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