陳嘉華｜告別「禁區紙」——北部生態文旅走廊正式成型

來稿作者：陳嘉華



特區政府已刊憲修訂法令，待立法會完成審議程序後，將於今年7月24日，正式局部開放米埔沼澤與沙頭角蓮麻坑的邊境禁區。新政只保留邊界巡邏要道、跨境口岸核心設施作嚴密保安管制，其餘長年封閉的邊境原生土地，迎來有序、受控的全面解禁。這並非簡單鬆開管制束縛，而是一場精準周密的城市空間治理革新。政策摒棄激進粗放的全線開放模式，以克制理性的頂層規劃，緊扣生態保育、本土研學、北部都會建設三大支柱，在堅守邊防安全底線的前提下，解鎖香港塵封數十年的自然與人文瑰寶，兼具民生溫度與長遠的戰略格局。



撤銷禁區紙

市民成為濕地守護者

生態保育的治理思維迎來根本性翻轉，從過去「封鎖等於保護」的被動隔離，升級為以用促保、全民共護的現代保育理念。長期封閉的禁區存在諸多隱弊，米埔作為《拉姆薩爾公約》國際級重要濕地，承載着完整的紅樹林、潮間泥灘與基圍塘生態體系，也是東亞候鳥遷徙的關鍵驛站。舊有的雙重禁區模式雖阻隔了人為干擾，卻也造成區域長期無人監管，非法傾倒廢物、植被荒廢等問題，積存已久。

今次修例拿捏開放與守護的平衡，市民無須再向警務處申領禁區紙，大幅簡化民生通行門檻；同時保留漁護署生態准入許可與動態限流機制，劃設絕對核心保育區、規劃靜態專屬觀賞路線，杜絕噪音喧擾與環境破壞。適度的公眾開放，讓市民成為濕地生態的守護者，填補長期的管理空白，打破保育與開放的二元對立，以細緻周全的制度設計，兼顧環境守護與資源利用。

禁區活化

讓邊境成為研學基地

本次禁區活化，讓抽象的本土教育全面具象化，將沉寂的邊境秘境，重塑為全城獨有的沉浸式戶外天然研學基地。過往禁區繁瑣的雙重審批門檻，讓學校難以開展常態化戶外教學，青少年只能依託課本文字認知世界，缺少對本土自然、鄉土歷史的親身實踐與感悟。

管制有序放寬後，珍貴的邊境人文與自然資源得以釋放，呼應了素質教育的現實需求：師生走進米埔，直觀探索濕地生態循環與候鳥生活習性，讓刻板的自然科學知識走出紙面；踏足蓮麻坑，解讀客家百年古村、廢棄鉛礦遺跡、邊防軍事碉堡與抗戰歷史印記，親身觸摸香港鄉土民俗、工業變遷與家國記憶。這不斷豐富科普與歷史教育的內涵，更能潛移默化培育青少年的環保素養，厚植本土情懷與歷史認同感。

空間再平衡

北部生態文旅走廊成型

從城市宏觀布局來看，這項政策推動香港長久南重北輕、發展失衡的空間格局實現重新再平衡。過去香港發展資源高度聚集港九核心商圈，新界北部受禁區土地割裂、交通網絡斷層影響，絕美的山海風光、獨特的鄉郊人文資源長期沉睡；北部都會區建設側重創科與住宅功能，高品質藍綠休閒配套始終存在不足。

伴隨米埔、蓮麻坑、紅花嶺、沙頭角海岸與塱原農田的全域串聯，一條完整的北部生態文旅走廊正式成型，重塑「南金融、北生態」的全新城市功能分工。一方面扭轉香港旅遊過度依賴購物觀光的單一模式，發展深度生態遊、文化古蹟遊，帶動北區鄉郊小微經濟復甦；另一方面，曾經冰冷的邊境物理隔離線，蛻變為大灣區深港文旅互通的柔性紐帶，促進兩地民間往來與休閒資源共用，讓北部邊陲逐步發展為宜居、宜創、宜遊的城市新增長極。規劃全程堅拒大規模商業化透支開發，透過精細化交通優化、人流分時調控、禁區邊界清晰標示，守住可持續發展的初心與底線。

北部新機遇

承載宜居宜遊宜興願景

總括而言，今次邊境禁區的法制革新，是權衡安全、民生、生態與區域融合的現代治理實踐。它以克制的布局，兼顧邊防安防、民生福祉、生態永續與區域融合四大維度：翻新生態保育的時代思維，讓自然秘境在共治共享中生生不息；搭建沉浸式本土研學沃土，讓歷史文脈潤澤青年心靈；重整城市空間發展版圖，讓北部沃土煥發全新的時代生機。

昔日冰冷封閉的邊境疆界，終於褪去歲月的桎梏，沉澱為守護全城、福蔭後世的生態瑰寶與人文遺產。風起北部，生態為脈、歷史為魂——當候鳥如期掠過米埔的靜謐水面，當古村晨曦照亮蓮麻坑的蜿蜒山徑，這片沉睡數十載的土地，正承載起香港宜居、宜遊、宜興的全新願景，順勢擁抱大灣區融合的時代浪潮，循序築夢、行穩致遠，揮筆鐫刻出屬於這座城市，兼具山河溫柔、歷史底蘊與長遠宏圖的嶄新時代華章。

作者陳嘉華是香港餐飲行業協會會長，全國工商聯客座教授。



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