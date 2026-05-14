來稿｜從「慢迭代」到「快迭代」——尋找香港經濟新引擎

來稿作者：何琇磊



全球經濟在經歷了二戰後數十年的高速增長後，普遍陷入了增長乏力的困境。對香港這樣一個高度發達、外向型的小型經濟體而言，這個問題尤為迫切：當傳統支柱產業的增長動力逐漸見頂，我們應該去哪裏尋找新的、可持續的增長引擎？本文嘗試提出需求迭代速度這一分析框架，為香港的產業政策制定提供一個基於底層經濟邏輯的判斷標準。



消費是所有經濟活動的終極目的

這是一個常被複雜理論掩蓋的基本常識：所有經濟活動的最終目的，都是消費。

投資建廠，是為了生產可供消費的產品；政府修建道路和橋樑，是為了便利商品和服務的消費；企業投入巨資研發新技術，最終也是為了創造新的消費需求。如果一項投資無法最終轉化為消費——無論是本地居民消費、政府公共服務消費，還是境外出口消費——它在短期內或許能拉動GDP數字，但長期來看必然淪為無效投資。

因此，判斷一個產業是否值得政府投入資源去扶持，關鍵不是看它能帶動多少一次性投資，而是看它能轉化為多大规模的消費，以及這種消費能否持續不斷地循環下去。而衡量消費持續性的核心指標，就是需求迭代速度。

需求迭代速度決定經濟增長速率

所謂需求迭代速度，指的是特定產品或服務在單位時間內完成一輪需求更新的頻率。通俗而言，就是消費者平均多久需要重新消費一次同類產品或服務。

從國民經濟核算的基本定義出發，我們可以清晰地推導出它與經濟增長的關係。最終消費支出是GDP中佔比最高、最穩定的組成部分（全球平均水平超過70%），它可以分解為三個基本要素的乘積：

最終消費支出 = 人口總量 × 人均單次消費金額 × 年消費次數

其中，年消費次數就是需求迭代速度的直接量化指標。對等式兩邊取對數並對時間求導，可得到增長率的近似分解公式：

消費增長率 ≈ 人口增長率 + 人均單次消費金額增長率 + 需求迭代速度增長率

這個公式揭示了一個被廣泛忽視的關鍵判斷：當人口增長趨近於零、人均基本物質消費趨於飽和時，需求迭代速度——快迭代還是慢迭代——就成為了決定經濟增長速率的關鍵結構變量。

不同產業的需求迭代速度分層

不同產業的需求迭代速度存在數量級的差異，這種差異直接決定了它們的長期增長潛力和對整體經濟的拉動能力：

這一分層揭示了一個清晰的歷史規律：全球經濟增長的主導產業，始終沿着需求迭代速度由低到高的方向演進——從工業時代的住房和基建，到大眾消費時代的汽車和電子，再到數字時代的互聯網和醫療健康。這不是偶然的巧合，而是經濟增長的必然邏輯。

投資的有效性取決於消費的轉化率

理解了需求迭代速度，我們就能看清一個長期被誤解的問題：投資的有效性，不在於投資規模的大小，而在於它最終能轉化為多大规模的持續高頻消費。

一個簡單的對比就能說明問題：同樣投入100億港元，如果用於修建一條設計使用年限100年的跨海大橋，它對GDP的直接貢獻在竣工交付後就基本結束了；如果用於建設一個國際數字資產交易平台及配套生態，它每天都會產生海量的交易，每天都在創造新的消費，對經濟的拉動效應將持續數十年不斷釋放。

這當然不是說基建不重要。基建是經濟運行的「骨架」，沒有完善的基礎設施，任何產業都無法發展。 但當一個經濟體的骨架基本搭建完成後，繼續大規模投資基建的邊際效益必然會快速遞減。此時，經濟增長的重心就必須轉向那些能產生持續消費循環的產業。

後增長時代的全球經濟增長路徑

回到那個最樸素的常識：所有經濟活動的終點都是消費。如果投資無法有效轉化為持續的高頻消費，它就是不可持續的。這應該成為判斷產業選擇的最底層標準。

在人口增長放緩、人均物質需求飽和的後增長時代，全球所有發達經濟體普遍走上了提高平均需求迭代速度的道路。成功的路徑各有不同，但歸結起來主要有三個方向：

產業結構升級：引導生產要素從房地產、基建等低迭代速度產業，向數字經濟、醫療健康、金融服務等高迭代速度產業轉移，系統性地提升經濟體的平均需求迭代速度。

加速技術創新：通過創造全新的需求賽道、縮短產品生命周期、降低消費門檻、推動消費從「擁有權」向「使用權」轉變，從源頭上加速需求的更新換代。

消費形態轉型：引導消費從物質消費向服務消費、體驗消費、精神消費轉型。物質消費有明確的物理上限，而服務和體驗消費幾乎沒有邊界，其需求迭代速度也遠高於物質消費。

三條路徑並非相互排斥，而是相互強化：產業結構升級提供空間載體，技術創新提供核心動力，消費形態轉型提供需求土壤。 三者共同構成了後增長時代經濟持續增長的完整動力機制。

對香港未來產業選擇的啟示

香港已經全面進入後增長時代。過去賴以繁榮的房地產、基建、傳統轉口貿易，均屬於極低至低迭代速度產業。當人口增速趨近於零、人均居住需求和實物消費需求接近飽和，這些產業的增長動力必然會逐漸減弱。

基於需求迭代速度的分析框架，並借鑑全球發達經濟體的轉型經驗，香港未來的產業選擇應重點聚焦於以下四個方向：

第一，金融交易與合規數字資產。 這是目前需求迭代速度最高的產業，每秒都在產生新的消費。香港作為全球第三大國際金融中心，擁有完備的普通法體系和國際接軌的監管框架，天然具備發展合規數字資產交易、衍生工具交易、全球財富管理等高頻金融服務的優勢。每吸引一家國際金融機構落戶、每推出一項創新金融產品，都是在為香港經濟植入一個持續循環的增長引擎。

第二，醫療健康與生物醫藥。 健康是人類永恆的剛性需求，藥品和醫療服務都是典型的「用完即棄」的高頻消費品。香港擁有世界一流的醫療體系和科研能力，疊加全球尤其是亞洲地區的人口老齡化趨勢，醫療健康產業具備極其確定的長期增長前景。重點發展生物醫藥研發、國際臨床試驗、高端醫療服務，可將香港打造為亞洲領先的醫療健康樞紐。

第三，文化內容與數字創意。 電影、音樂、遊戲、短片都是「消費一次即消失」的產品，必須持續生產新內容才能留住消費者。香港有深厚的文化底蘊和成熟的娛樂產業根基，結合內地及大灣區龐大的消費市場，發展數字內容產業具備獨特優勢。通過設立專項產業基金、優化人才入境政策，吸引全球創作者來港發展，可逐步形成高附加值的創意產業集群。

第四，國際教育與終身學習。 在技術快速迭代的時代，知識的更新周期不斷縮短，人們需要持續學習新技能才能適應社會發展。教育服務的迭代速度正從過去的「一生一次」加速為「一年多次」，成為可持續的高頻需求。香港擁有多所世界頂尖大學，發展國際教育樞紐、網上教育平台和高端職業培訓產業，既可服務本地居民，亦可輻射整個亞太地區。

以上四個方向，共同構成了一個基於需求迭代速度的香港產業選擇框架。它們的共同特徵是：消費頻率高、需求持續更新、增長空間不受本地人口規模限制。 這正是本文提出這一思考框架的初衷：香港從「慢迭代經濟」轉向「快迭代經濟」的轉型之路，既是重塑長期增長引擎的關鍵路徑，也將為香港的長期繁榮穩定奠定堅實基礎。

作者何琇磊是大灣區多地資深金融從業者，現為香港政府地區青年發展及公民教育委員會委員。



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