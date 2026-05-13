帶．路共享｜醫療無國界　以人道主義促民心相通

帶．路共享｜麥巧儀

4月9日，共享基金會在柬埔寨磅士卑省（Kampong Speu）為「消除白內障致盲項目」舉行閉幕儀式。自2024年10月在柬埔寨磅士卑省展開以來，我們在當地完成了2,782例免費手術。對我而言，項目的意義不僅僅是一張張復明的合照，更是在每一段與當地市民接觸的過程中。



醫療是跨越國界的共同語言

回想這一年在柬埔寨的工作，我很少單純用「成果」來形容它。回看這一年，我累積的不僅是項目的知識和數據，更是對人道工作在國際局勢中角色的一份深刻體會。

其實，我並不是一開始就在前線。我是從基金會的後勤工作開始，一步步走到項目現場。起初做的是支援與協調，後來才有更多機會參與前線。這個轉變讓我感到非常踏實：因為人道援助從來不只是坐在辦公室裏的協調，而是必須真真切切地走入社區。

外交「潤滑劑」促進民心相通

前段時間，柬埔寨與泰國之間的關係變得緊張。外界或許只看到外交上的斡旋，但我們在現場卻感受到另一種力量。共享基金會以「人道救援主義」作為切入點，採取了另一種落地方式：當政治存在分歧時，醫療與健康是跨越國界的共同語言。我們在柬埔寨推動的每一個項目，其實都在向大衆釋放一個訊號──中國的民間力量是為了提升當地人民福祉而來。這種「潤滑劑」的作用，在緊張局勢下顯得尤為珍貴。

4月20日，東南亞項目總監潘茵蒽醫生出席在北京舉行的「第二次中柬泰二軌對話會」，並作為中方代表的發言人之一。這正體現了基金會的人道工作，不僅發生在手術室和鄉郊，也同時在更廣闊的國際對話空間中發揮影響力。我們在柬埔寨前線處理的每一個細節，都在為這種「二軌外交」提供實踐基礎，為更長遠的區域合作鋪路。

這一年讓我明白：作為項目專員，我們不僅是物資的傳遞者，更是民心相通的實踐者。無論身處後勤還是前線，這段路都極具價值──因為我們正以最溫暖的方式，實踐着「民心相通」與「共享」的初衷。

共享基金會是一家於 2018 年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提、瓦努阿圖、斐濟、中老鐵路；柬埔寨金港鐵路等。

作者麥巧儀是共享基金會東南亞項目專員。



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