楊莉珊｜半年內迎「四常」首腦　中國如何收穫世界信任紅利？

來稿作者：楊莉珊



2026年5月的北京，全球目光再次聚焦於這片東方熱土。隨着俄羅斯總統普京於5月19日至20日如期而至，中國外交在半年內完成了一項極為罕見的「全滿貫」——連續迎來了聯合國安理會其他四個常任理事國（美、俄、英、法）的領導人。從去年12月法國總統馬克龍的訪華，到今年1月英國首相斯塔默的「破冰之旅」，再到5月中旬美國總統特朗普的國事訪問，以及眼下普京的到訪，這種高密度的「大國首腦外交接力」，不僅是外交日程表上的奇觀，更是國際社會在當前變亂交織的時代背景下，對中國投下的沉甸甸的「信任票」。



全球變亂交織

世界期盼中國破局

在短短半年內，安理會「四常」領導人相繼踏上中國的土地，這種安排實屬罕見，其背後折射出當今國際社會的深層焦慮與迫切訴求。當前，世界正經歷百年未有之大變局，地緣衝突此起彼伏，全球經濟復蘇乏力，單邊主義和保護主義抬頭，國際形勢呈現出「變亂交織」的複雜特徵。在這樣的背景下，聯合國安理會機制本身也面臨嚴峻挑戰，大國在多邊場合往往深陷分歧與對峙，難以就和平與安全議題達成有效共識。

正因為如此，主要大國紛紛將目光投向北京。中國始終堅守外交底線，保持極強的戰略定力與外交政策延續性，在全球動盪格局中盡顯平穩態勢。無論是深陷地緣博弈的歐洲，還是尋求戰略調整的美國，亦或是緊密協作的俄羅斯，都期望依託中國的穩定態勢來平衡外部局勢，期盼借助中方力量探尋破局出路。這種「北京見」的熱度不減，表明中國已成為各國溝通協商、化解困局的重要依託。國際社會通過高層互動更加了解中國、走近中國，也更加信任和期待中國。

穩健向好提供確定性

為世界遞上機遇清單

國際社會更加信任中國，歸根結底源於中國強大的「合作力」以及為世界提供確定性的能力。這種信任並非空穴來風，而是建立在一系列務實的合作成果與清晰的戰略定位之上。

首先，中國以穩健向好的發展態勢，為世界遞上了清晰的「機遇清單」。2026年恰逢中國「十五五」開局之年，中國一邊推動高品質發展，一邊擴大高水準對外開放。習近平主席在會晤外國領導人時多次強調，「中國開放的大門只會越開越大」，這一承諾給全球商界和政治領袖注入了強心劑。例如，在中美元首會晤中，雙方同意將「中美建設性戰略穩定關係」作為兩國關係的新定位，探討了外交、兩軍、經貿、人文等各領域的交流，為兩大國如何正確相處指明了方向。特朗普總統亦評價此訪「非常成功」，解決了不少問題，對兩國和世界都十分有益。

其次，中國在處理大國關係時展現出的成熟與務實，贏得了廣泛尊重。英國首相斯塔默時隔8年再次訪華，雙方同意發展長期穩定的全面戰略夥伴關係，恢復了高級別安全對話與經濟財金對話，中方還採取了降低威士忌關稅、考慮單方面免簽等實質性開放舉措。法國總統馬克龍去年的訪華則推動了中法「新甲子」關係的深化，雙方在全球治理、農食、核能等領域達成多項共識。這些成果表明，中國不惹事，也不怕事，始終堅持相互尊重、合作共贏的原則，將合作意願轉化為實實在在的務實成果。

元首引領深化協作

中俄經貿展現抗風險能力

在「四常」訪華的序列中，普京總統此次訪問具有尤為特殊的戰略意義。當前，中俄關係處於歷史最好時期，元首引領是雙邊關係高水準發展的最大優勢。此次訪問恰逢多重關鍵時間節點疊加：中俄戰略協作夥伴關係建立30周年、《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年，以及「中俄教育年」啟動之年。

在國際局勢動盪、中東局勢緊繃、全球能源市場劇烈波動的背景下，中俄作為聯合國安理會常任理事國，其戰略協作不僅是雙邊關係的壓艙石，更為世界和平與安全注入了不可或缺的穩定性。2026年1—4月，中俄雙邊貿易額達852.41億美元，同比增長19.7%，連續三年突破2,000億美元大關，彰顯了兩國經濟的高度互補性和抗風險能力。普京此訪有望推動雙邊關係邁向更高水準，雙方在能源、經貿、人文、高新技術等領域的合作將進一步走深走實。更重要的是，中俄有望在重大國際和地區問題上加強協調，共同捍衛國際公平正義，為全球發展繁榮提供更強的推動力。

大國擔當獲得認可

北京已是「國際會客廳」

越來越多的跡象表明，中國正成為當今世界至關重要的和平力量、穩定力量與正義力量。當一些國家動輒訴諸武力、挑起紛爭時，中國始終宣導共同、綜合、合作、可持續的安全觀。連續迎來安理會「四常」領導人，意味着中國的大國擔當得到了最重量級玩家的認可。

這種信任，體現在各國領導人願意坐下來，通過對話而非對抗解決分歧；體現在他們將中國視為全球治理改革和完善的關鍵合作夥伴；體現在工商界緊隨政要之後，渴望分享中國高品質發展的紅利。作為世界上最重要的穩定性提供者，中方正不斷為動盪世界提供寶貴的確定性和正能量。

半年內安理會「四常」領導人相繼訪華，北京儼然成為了全球的「國際會客廳」。這不僅是中國特色大國外交的勝利，更是國際社會用腳投票的結果。在不確定性彌漫的全球環境中，中國以其政策的連續性、市場的開放性以及外交的負責任態度，贏得了前所未有的信任。這種信任，既是對中國過往發展道路的肯定，也是對未來中國在全球事務中發揮更大建設性作用的期待。世界相信，一個穩定、繁榮、開放的中國，是這個世界最需要的福音。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港商會會長。



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