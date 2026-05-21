來稿｜學生宿舍不只是床位　香港需要住宿營運新專業

來稿作者：黎天恒博士



香港要發展成為國際專上教育樞紐，學生宿舍供應自然是必答題。政府推動「城中學舍計劃」，鼓勵市場把商廈及酒店等合適物業改作學生宿舍，方向值得肯定；但若社會只計算新增多少床位，便容易忽略更根本的問題：誰來營運這些宿舍，並把它們管理成安全、宜居、具支援性的學生生活空間？



《2025年施政報告》提出，由2026/27學年起，每所資助專上院校的非本地生自費就學人數上限，將由相當於本地學額數目的40%增至50%。隨着非本地學生人數預期增加，宿舍需求亦會持續上升。善用城市中既有的酒店、商廈及其他合適物業，可以較快回應宿位不足，也能活化現有空間。不過，學生宿舍的挑戰，從來不止於把房間改出來；更困難的是日復日維持安全、秩序、服務和支援。

學生宿舍營運不止需要酒店人才

近期社會開始關注學生宿舍與酒店業之間的人才流動。隨着酒店和商廈改作學生住宿，具前台、房務、客戶服務、住宿管理和危機處理經驗的酒店從業員，的確會成為新興學生住宿市場的重要人才來源。

然而，若香港只把問題理解為「哪裏聘請足夠酒店人才」，便會低估學生宿舍營運的真正複雜性。酒店管理經驗固然重要，但學生宿舍管理並不等同酒店管理。宿舍營運者面對的是長期居住的學生，而非短期旅客；其工作不只講求服務效率和設施管理，也涉及青年發展、生活規範、跨文化適應、同儕關係、心理支援和社群營造。

因此，香港需要討論的下一步，不只是酒店人才是否「吃香」，而是如何建立一套面向學生長期生活的住宿管理專業。

學生宿舍管理不等同酒店管理

本地市場已經出現酒店轉型學生住宿的案例。紅磡Y83前身為 Hotel SAV Hong Kong，其後改作學生住宿；香港亦有自資大學購入紅磡酒店，改作非本地學生、交換生及訪問學者住宿。這些例子說明，學生宿舍供應正在由傳統校園宿舍，逐步延伸至城市中的酒店、商廈和改裝物業。

海外不少高密度城市亦已有酒店改作學生住宿的例子。這些案例的啟示，不在於香港要照搬外國模式，而在於學生宿舍不能只靠硬件改裝，還要有保安、維修、公共空間管理、社群活動和日常支援。換言之，學生住宿改裝的重點，不只是增加房間，而是把硬件空間轉化為可持續營運的生活系統。

對許多非本地學生而言，宿舍是他們抵港後第一個長期生活場景。他們在這裏適應香港的居住環境、文化差異、交通系統、學習節奏和社交網絡。住宿體驗的好壞，直接影響他們對香港高等教育、城市服務和生活環境的第一印象，也會影響他們畢業後是否願意繼續留港發展。

城中學舍要有營運標準

學生宿舍需要的並非「酒店級服務」的包裝，而是更專門的學生住宿管理能力。酒店及款待管理可以提供重要基礎，包括前線服務、入住流程、清潔標準、房務管理、設施維修、安全應變、投訴處理和住客溝通。然而，學生宿舍還需要進一步加入學生事務、跨文化支援、舍堂生活、社群活動和危機介入等元素。

以改裝物業為例，酒店、商廈或活化物業的原有設計未必完全以學生長期生活為本。即使硬件改裝符合法規要求，日常管理仍會面對大量具體問題：公共廚房如何清潔？洗衣設施如何安排？深夜噪音如何處理？訪客制度如何執行？學生病倒或遇上突發事故時，誰負責第一時間支援？不同文化背景學生出現生活習慣衝突時，管理團隊如何介入？這些問題看似瑣碎，卻正是學生宿舍能否穩定運作的核心。

香港需要有一套基本的學生住宿營運標準。床位合規只是底線，清潔、維修、保安、投訴處理、緊急應變和非本地學生支援，同樣應有清晰要求。這些標準不一定要過度規管，但應讓院校、營運機構、學生和家長知道，何謂負責任的學生住宿營運。

由宿位供應走向住宿治理

若香港要長遠發展學生住宿市場，培訓也要同步轉型。酒店及款待管理課程可以提供住宿服務和營運管理基礎，但學生宿舍管理還需要結合學生事務、輔導支援、跨文化溝通、青年發展和社群治理。香港可考慮發展「學生住宿管理」相關培訓單元、專業證書或高階管理課程，讓酒店業人才、院校宿舍管理人員和私人營運商共同提升專業能力。

院校、業界和營運機構亦可建立更緊密合作。學生宿舍營運可以成為新的實習、培訓和應用學習場景。前線接待、住宿服務、設施管理、活動策劃、危機處理和跨文化支援，均可轉化為具教育意義的實務訓練。這不但有助提升宿舍營運質素，也可為酒店、旅遊和服務管理畢業生開拓更廣闊的職業路徑。

香港要增加學生宿位，硬件改裝當然重要。但學生住宿若要真正支撐國際教育樞紐，便不能只依靠空間供應和市場投資。學生來港不是只租住一張床位，而是在體驗一個城市的教育服務、生活支援和接待能力。若住宿體驗欠佳，香港作為留學目的地的吸引力亦會受到影響。

酒店人才需求上升，是學生住宿市場發展的自然結果；更重要的是，香港能否把這股需求轉化為一套成熟的學生住宿管理專業。學生宿舍毋須走向酒店化，卻需要更專業的住宿管理能力。當香港以國際教育樞紐為目標，學生住宿便不應只是附屬配套，而應成為城市接待能力與教育競爭力的一部分。

作者黎天恒是聖方濟各大學廖湯慧靄商業及款待管理學院的助理教授。



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