01多聲道｜「清零」所造成的次生災害影響深遠

冠病進入第三個年頭，東北亞區域持續開放中。日本是第三大經濟體，也是發達國家。但比起G7其它工業國，後疫情時代對外開放相對遲了一點。不過，日本將在 下個月放寬入境免隔離防疫措施。台灣地區在經過5個月與「冠病共存」後，也將在10月迎來了對外開放，實行入境免隔離政策。



香港特區雖沒說「與冠病共存」，但港府實際也沒有推行「清零」政策。這「等同」默許「與冠病共存」的防疫策略。9月26日起推行的「0+3」免強制酒店隔離措施，也是對外開放的起步。雖有美中不足，但還是受商界、港人歡迎的。

貴州新增病例但沒死亡個案

全世界幾乎走向開放，而同處東北亞的中國大陸還採取「動態清零」的措施。今年以來許多大城市都進行封控抗疫，所出現的次生災害層出不窮。最近進行封控的是貴州，疫情沒有讓病患死亡，但卻發生涉疫隔離轉運車在高速公路側翻致使27死20傷的嚴重事故。

據《貴州日報》報導，貴州省本波疫情來勢洶洶，9月17日新增本土確診病例50起，無症狀感染者662名。疫情雖是日增兩位數，但並沒有死亡案例發生。可見病毒的殺傷力已經大大減弱，也「不如從前」了。

雖是這樣，次生災害卻比疫情更加嚴重。貴州省黔南州三都縣公安通報，黔南州從三都通往荔波的高速公路上，9月18日淩晨發生一起涉疫隔離轉運客車側翻事故。車上載有47人，事故造成27人死亡，20人受傷。

這場災禍本應可以避免，但因當地政府為了實現社會面清零付出的慘重代價，給多少家庭造成永久傷害？可見，防疫所造成的次生災害比起疫情帶來的傷害更大、更廣、更深遠。

貴州省政府9月7日在記者會上說，要「迅速圍住、撈幹、撲滅疫情，決戰決勝社會面清零」。正是如此，黔南州防控指揮部9月12日就對多名官員通報批評，指責他們履職不力致疫情外溢。正因上層領導把防疫當成自身仕途的升遷，給下一級政府官員造成很大壓力。抗疫防疫變成了是一項政治任務，而非衛生科學治理。各種「非科學」措施不斷湧現，給非疫區人民帶來更大的不便，各種次生災害給人民大眾造成的影響一而再發生。

今年以來，中國各地的防疫亂象例子可說是信手拈來，也是不勝枚舉。抗疫防疫進行了兩年，但一些地方政府並沒有真正做到「以人為本」的防疫措施，導致次生災害對大眾的打擊，比起疫情所採取的」靜態管理「的衝擊更廣泛。以下是一些媒體報導的新聞事件。

西藏首府拉薩8月初現疫情後嚴格管控，居家民眾食物短缺、確診幼童就醫難，拉薩政府9月17日承認疫情防控中暴露短板和弱項。

9月13日，一則有關江西鷹潭一名12歲女孩在父母被隔離期間被村支部書記強姦的消息曝光，引發輿論一片譁然。

新疆伊犁州8月初發生疫情後實施靜默管理超過40天，因僵化的防疫措施造成求醫無門、物資短缺等防疫亂象，當地民眾不得不通過社交媒體廣發求助。

6月23日，中國東北邊城遼寧丹東一對父女和員警發生衝突。視頻顯示，在女兒與員警推搡中倒地後，70歲的老父親由於護女心切，拖著病體大步上前，試圖給員警一巴掌，看上去年輕力壯的員警順勢倒地。

4月上海封城期間，一段冠病確診老人因求醫無路向居委會工作人員求助，而工作人員也愛莫能助的電話錄音，令無數聽者心碎。

今年元旦，陝西西安市處於封控期間，一名孕婦因核酸問題，被警車送至醫院門口後苦等兩個小時，最終八個月的孩子沒能保住。

以上被曝光的事件只是冰山一角。因「清零」所引發的次生災害比疫情本身的嚴重性有過之無不及。

大陸地方政府離不開封城

自2021年開始，各國政府為人民接種疫苗及追加劑。加上過去三年來新冠病毒毒株不斷變種與進化，傳染力雖快，但致病情嚴重或死亡的力度已減弱。重新對外開放，已是各國在後冠病時代的基本方針。

而中國大陸在防疫繼續採取「清零」政策，各地政府在發現疫情時，都是依樣畫葫蘆「不顧一切代價」進行抗疫，採取的政策都是一些「新創名稱」，但實際上離不開封城策略。如「靜態管理」、「居家原則」、「非必要不離家」、「社會面清零」等封區措施。給人民的生活、企業的商業活動、人員的正常出行，供應鏈造成人為的干擾與阻礙，實屬不利於社會、經濟的發展，甚至與外界的往來。

「清零」政策下所造成的次生災害，給社會及大眾造成的傷痛不容低估。