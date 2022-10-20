劉仲恒｜推動基層醫療及「精準扶貧」

特首李家超的第一份施政報告，呼應了早前他在七一慶回歸時的講話，也回應了市民的期望。施政報告當中提及了不少惠及民生的醫療政策及扶貧措施，非常具開創性，以下幾個重點，值得和大家探討一下。



來稿作者：劉仲恒



在醫療服務方面，施政報告提出要主力推動基層醫療：大方向針對「重預防、早治療、曾設施、減輪候」幾方面，重整醫療體制並成立「基層醫療健康管理局」。此外，還推出「慢性疾病共同治理先導計劃」地區康健中心，識別有高血壓或糖尿病高風險的市民，資助接受社區基層醫療。

正所謂「健康就是財富」，筆者十分讚同政府增設體育康樂設施，鼓勵市民多做運動。若普羅大眾都更注重身體健康，便可更有效預防疾病；而病人若能及早接受治療，便可大大減低醫療方面的開支和醫護、照顧者投放在照顧病人的時間，從而更好運用社會資源。因此，筆者認為推動全民健康活動，讓公眾更積極關注自己的健康，尤為重要。

此外，筆者亦十分期望政府在「重組扶貧委員會」後，能更有效識別真正需要幫助的目標群組，落實「精準扶貧」。

除了上述一般市民的「基層醫療」需要必須照顧外，許多罕有病人或者癌症病人能否續命，也是人命攸關的問題，不容忽視。眾所周知，有些藥物一般病人根本無法負擔，結果就出現了「有藥不能用」的境況，而病人亦很可能因此失去續命的機會。

若新的「精準扶貧」機制能更有效分辨出病人的負擔能力及實際需要，對於很多罕有病、癌症的病人及照顧者都將會是一個喜訊。

以肺癌為例，每年確診的新症中，晚期病人若沒有帶基因突變，在現行的醫療扶貧機制下，這些病人未必能受惠於政府的藥物資助。但當我們提倡「精準扶貧」的方針時，我們不能是單一去統計有多少種藥物已被納入資助，而是應該針對每一群組的病人的「精準需要」，以達致有效配對資源、更精準治療和精準扶貧的效果。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、香港再出發共同發起人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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