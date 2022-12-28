邵家輝｜「三隧分流」是解決過海隧道塞車的第一步

「時間就是金錢，效率就是生命！」這是中國改革開放之初提出的口號，經過數十年的實踐，已經被證明是至理名言。過海隧道塞車問題困擾港人多年，大批市民每天因此浪費大量寶貴時間，經濟民生受到嚴重影響，因此疏導過海車龍問題不容再拖。香港政府日前再度提出「三隧分流」方案，本來十分值得期待，但由於之前數次都因反對聲音太大而擱置，因此這次難免令人擔心歷史會重演。筆者雖然支持儘快落實「三隧分流」，但從長遠來看，想要徹底解決過海隧道塞車問題，恐怕這並不足夠，還需要配合更科學的城市發展規劃才足夠。



來稿作者：邵家輝



近日將藍隧道通車，有媒體形容將軍澳隧道持續20多年的塞車問題一朝解決，將軍澳居民莫不歡欣鼓舞，可見暢通無阻的交通之重要性。港府自然深明這一點，因此早在多年前便提出「三隧分流」方案，但每次都因為阻力太大而擱置。而這次同樣有這股苗頭，新版「三隧分流」方案一經公佈引起不少負評，這不禁令人費解，爲何於經濟民生有百利而無一害的措施，居然也會引起不少人反對？

但如果深究這些反對意見可以發現，部分人考慮問題時似乎並非以社會整體利益為依歸。因此當局需要令大衆明白，世事沒有完美，任何政策出台難免有人得益有人受損，最重要是從大局出發，只要對社會整體是利大於弊，便值得推行，以爭取更多民眾支持。一旦成功落實「三隧分流」，本港核心地段中環金融中心能更便捷地往來紅磡、西九龍、油尖旺和銅鑼灣等商貿區，不僅有益民生，而且可有效促進各類商旅客往來，定能產生巨大的協同效應。

不過，以維港兩岸每天車流人流之巨大，落實「三隧分流」恐怕只是解決過海隧道塞車問題的第一步。香港的地理環境非常特殊，新界與九龍完全被山阻隔，九龍與港島又完全被海阻隔，導致港九新界只能靠有限的幾條隧道連接，一旦隧道受阻，交通立刻癱瘓。這其實反映了一個問題，就是香港的城市發展規劃並不合理，由於歷史原因，香港在中環一帶形成了城市中心，而居民則大多居住於九龍新界，因此每天上下班的潮汐效應非常明顯。每天上班時間，大批人由九龍新界前往港島，下班時間則相反。

但如果香港能夠建設新的城市中心則可以在更大程度上緩解這個問題，例如目前正在推動的北部都會區除了推動經濟發展之外，或許還能產生其他效果。可以想像，一旦北部都會區的發展日趨成熟，屆時就會有很多配套的商業機構慢慢在附近聚集，逐漸形成一個新的城市中心。如此一來，香港就有南北兩個中心，除了為經濟發展增添新動力之外，還可順帶產生緩解交通堵塞的作用，因爲大家上下班不必再單向流動，住在新界九龍的居民也可以就近上班，不用再忍受超長的通勤時間，自然能夠更好地享受生活。

作者邵家輝是立法會議員（批發及零售界），自由黨主席。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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