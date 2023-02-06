多聲道｜以生命影響生命　青年未來在香港也在國家

香港優質師友網絡（QMN）本月4日，為2023年青年職業體驗計劃「Grows Together職場有你」進行啟動儀式，並邀請保安局鄧炳強局長、民青局麥美娟局長以及近百位來自五大行業的熱心友師，為將軍澳區100位高中生提供「一對一」的行業師友陪伴計劃，讓學生可以提前認識有興趣的行業。



活動獲得社會關注，也希望透過所有參予者的見證，讓更多社會上的朋友更加認同「以生命影響生命」的價值觀。啟動儀式當天（2月4日）剛好是「立春」，農曆二十四節氣當中的第一個，代表新一年春天的開始，就如年輕人代表著社會的希望，代表著人生的成長。



來稿作者：楊莉珊



我們常話，年輕人是社會未來的主人翁，香港的未來可以有幾進步，國家的未來可以有幾富強，取決於年輕人的承擔，也都需要前輩的傳承，「Grows Together職場有你」正正秉承這種"以生命影響生命"的價值觀，邀請在職人士擔任學生的導師，讓中學生有機會提早認識自己有興趣的行業，而且從前輩的身上了解到真正的工作滿足感同挑戰，相信參加過Grows Together的同學，會更加清楚自己未來的發展路向。

主禮嘉賓鄧炳強局長特別與同學分享他從警的經歷，他的職業志向來自劉德華《獵鷹》裡的角色——一個充滿抱負的大學生，投身警界屢破大案的成長故事，給了鄧炳強從事警務工作的榜樣。他表示榜樣的力量十分巨大，呼籲學生應把握機會，一方面從行業菁英導師身上學習，另一方面把握機會去感受國家發展並從中發現機遇。

這次項目在京港多個機構的全力支持下，學生不僅可以在香港了解金融、銀行、文化、航空、傳媒等不同行業，更有機會前往北京，親身體會國家進步的力量。

今年是國家二十大的開局之年，也是「一帶一路」倡議十周年之際，國家的新一輪機遇噴發，相信國家發展大局將會為香港帶來很多新的發展機遇。學生除了讀書之外，也要掌握社會脈搏、了解國家發展，因為未來有一天學生也會成為社會的一員。今天的國家機遇，也許就是學生投身社會後的黃金商機或者頂流職業，若學生今天可以早早留意到，是否可以掌握先機？

在將軍澳10多位校長的支持下，活動好快錄取了大約100位高中生。我與部分學員溝通過，知道他們對將來從事的職業都充滿理想與抱負，但卻欠缺機會去真正了解相關職業，大多從影視作品中理解不同職業的工資物環境：律師不是只有法庭與酒吧，航空業也不僅僅只有帥哥與美女，文化行業也不僅僅只有詩和遠方。

我們這個計劃就是鼓勵同學們把握這次機會，親身去了解自己有興趣的職業，知道未來怎樣成為行業中稱職的承擔者。而當他們有所疑惑時，「友師」便是他們解惑、分享的好夥伴。誠如民政及青年事務局局長麥美娟致辭時表示，青年要有所發展，自身的生涯規劃十分關鍵，「友師」的一大責任便是協助學員發現自身，探索未來。

整個啟動儀式中，給我最深印象的是多家企業代表的分享，相信這些行業翹楚的寶貴經驗都可以為學生帶來一點啟發，中銀香港工商金融部總經理謝小玲鼓勵學生盡早規劃人生、確立目標，因為機會是留給有準備的人。滙豐工商金融總經理兼香港及澳門業務主管方嘯先生則希望香港青年要培養自己的國際視野，對任何事情都能抱開放的態度，並勇於嘗試。

國家新一輪的機遇正在形成，但裝備自己的努力就要自己去做。這些看似老生常談的三言兩語，從這些行業優秀人才而來便是一個值得分享的寶貴信念，因為他們就是堅信這些信念，不斷努力而成就自己的光輝。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會主席。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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