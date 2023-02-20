霍啟山｜全面通關為港注「強心針」　冀各界同心說好香港故事

時隔三年，香港與內地終於恢復全面通關，預料將會增加兩地人員往來、經貿往來、民間文化交流，勢必帶動旅遊、零售及餐飲等多個行業走出冰河時期，為本港經濟復蘇如打下「強心針」，消息令人振奮。在通關黃金機遇當前，港府更應打鐵趁熱，為香港未來發展制定長遠計劃，做好配套；各界亦應把握時機，做足準備，最重要是齊心對外推廣香港，說好香港故事。



來稿作者：霍啟山



自2020年爆發疫情以來，香港內外交困，各行各業都受到實質影響，令本港經濟一度走入「寒冬期」。根據資料，2022年香港的本地生產總值（GDP）全年收縮3.5%，而商品整體出口及進口貨值，亦較2021年分別下跌8.6%及7.2%。但自今年年初香港跟隨內地逐步放寛通關，多間經濟機構對本港今年的GDP增長預測調高至最高5%，可見通關對香港經濟極之重要。

定內外策略提升質素 展現香港獨特魅力

然而，隨着香港與內地恢復全面通關，料會迎來更多市場機遇，只是提振經濟的第一步。若論長遠發展，香港還需進一步增強競爭力，無論對內抑或對外，特區政府都必須針對性制訂計劃，扶助香港各個行業做到提升質素，展現獨特優勢。

首先對內方面，通關後有利帶動更多大型貿易展覽及國際盛事回流在香港舉辦，刺激海外和內地旅客來港旅遊消費，故振興香港的旅遊業是重點所在，還可連帶推動本地的餐飲、零售、酒店及運輸等相關行業。不過，當務之急是需要招聘足夠人手，全面恢復香港的接待能力，更要提升服務質素，讓旅客感受到較疫情前更優質、更加賓至如歸的服務體驗，展現香港熱情好客的國際大都會形象。

尋商機兼說好香港故事

對外方面，以筆者所知，不少商會已復辦考察團、交流團，不同之處是以往主要了解其他地方的發展優勢，探討商機，但今後各界都有講好中國故事、說好香港故事的使命。其實我們出訪外地，不僅了解別人的優點，還要發揮香港「背靠祖國、聯通世界」的「超級聯繫人」獨特優勢，加強對外推廣香港，為香港爭取更多新的機遇，帶動本港經濟全面復蘇同樣重要。

筆者也有不少業務在廣州南沙，在全面通關首日（即2月6日），便隨團參與由全國政協副主席梁振英帶領的考察團前往南沙，在兩日內馬不停蹄走訪不同地點，了解南沙在醫療、物流、金融、教育及青年工作等方面的最新發展。筆者希望同團團友能夠發掘箇中商機，同時將香港的最新發展方向、以及積極推動疫後經濟發展的消息，帶給南沙商界，期望推動南沙與香港更緊密的對接和合作。

香港既然已揮別疫情陰霾，應該抓緊時機與內地緊密合作，積極彌補過去三年失去的寶貴時光，鞏固和提升香港國際金融中心、國際航運中心的地位，以助推動粵港澳大灣區的高質量發展，並向全世界展現香港的新魅力、新發展、新機遇。

作者霍啟山是廣東省政協常委、香港總商會理事。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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