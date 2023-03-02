邵家輝｜同心守護香港「好客之都」美譽

自從通關後，香港又再迎來大批內地遊客，各行各業可謂「久旱逢甘霖」，對此無疑是歡迎的，但由於種種原因，亦難免會出現一些不和諧的聲音，例如有內地遊客指在香港說普通話會遭區別對待，以欺詐手段銷售的情況亦再度出現。無可否認，不論什麼地方都難免有少數的害群之馬，但不可因此以偏概全，整體而言香港「好客之都」的美譽絕對名符其實。何況有不少評論根本與事實不符，甚至是以訛傳訛。



筆者想強調的是，經歷了風雨的香港現在已經煥然一新，將繼續以最優質的服務迎接包括內地遊客在內的全球到訪者，對於害群之馬政府必須嚴厲打擊，但對於不恰當的批評亦要據理力爭。



來稿作者：邵家輝



在香港，儘管害群之馬只是屬極少數，但以欺詐手段銷售的問題仍可謂禁之不絕，故當局是應該加強執法，嚴厲打擊那些不良營商手法，以保障所有消費者的權益和香港整體聲譽。例如早前有遊客在銅鑼灣某藥房疑似陷入「藥粉騙案」，損失高達11萬港元，所幸在海關的跟進下金額已經全數退還，受害者表示感謝之餘也說今後會繼續訪港，可見其對處理結果是滿意的。筆者已經就此事件寫信向海關致謝，香港一向被譽為「購物天堂」，世界一流商品均匯聚於此，而且質量可靠，深受全球遊客信賴，良好聲譽值得全體港人共同守護。

語言或引誤會 香港要學好普通話

但有一些批評可能就值得商榷了，例如指在香港說普通話會遭區別對待，而且還引起不少人紛紛效法，導致一些不明真相的內地居民對香港產生不滿的情緒和誤解。筆者相信，香港絕大部分商戶和店員對於所有消費者都是一視同仁的，但不排除可能偶然會因語言不通而導致一些誤會產生，僅此而已。事實上，因應內地網民指灣仔某藥房因其說普通話而要支付較高價錢一事，據我其後向涉事藥房了解，這件事純屬子虛烏有，從來沒有發生過。

當然，港人亦應繼續提高普通話水平，這不僅僅是因為訪港遊客主要來自內地，更是香港回歸祖國後的應有之義，隨著中國崛起世界各地都興起學習普通話的熱潮，香港又正積極融入國家發展大局，怎能不學好普通話？

內地人或了解有限 重建招牌不易

內地之所以會出現這一類的批評聲音，相信與2019年的社會動亂有莫大的關係，當年的事件確實傷害了內地居民的感情，對兩地關係造成了不小的損害。但隨著國安法的實施，香港已經迅速恢復秩序。至於公然對說普通話的人作出違法行為的情況已幾乎絕跡，即使偶有發生，只要證據確鑿，警方必然會嚴肅跟進。疫情下封關三年，不排除因為內地不少人對香港的最新情況了解有限，所以才會有人繼續炒作這些陳年舊事。但這也提醒我們，招牌一旦被毀，再要重建並不容易，以後香港必須更加守護「好客之都」的美譽。

另外值得關注的一點是，現在香港與內地的融合正可謂漸入佳境，令一些反華勢力心中頗為不是滋味，總是不斷挑撥離間兩地關係，因此對於這類不和諧的聲音可謂是如獲至寶，免不了加油添醋再炒作一番。本港和內地在制度、文化和語言上都有一定差異，兩地的往來又日益頻繁，無法避免會出現一些摩擦，對此雙方都應保持耐心、理性溝通，而不應該簡單將之歸咎於語言或身份問題，更不要上綱上線，破壞兩地關係和兩地人民感情之餘，還給反華勢力提供了子彈，這是所有愛國愛港者的義務和責任。

經歷了社會動亂和三年疫情後，香港的旅遊和零售業飽受打擊，現在終於迎來通關，大家只會更加歡迎內地遊客，亦會倍加珍惜當前來之不易的大好局面，希望香港各行各業都通從中受惠，令香港早日全面復元、未來再攀高峰！

作者邵家輝是全國政協委員、立法會議員、自由黨主席。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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