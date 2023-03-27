日前，當《香港01》傳媒獨家報道台灣前總統馬英九宣佈將於3月27日啟程赴中國大陸祭祖後，中港台、海外僑胞都紛紛給予致意。筆者更是第一時間轉發此新聞訊息到多個社媒平台。大陸官方歡迎自不在話下，連一向「逢中卡關」的台灣民進黨政府，也無膽加以阻擾，而是按既定程序審批放行。



來稿作者：陳文坪



眾所皆知，二十四個節氣中的「清明」是中華文化的一個「載體」。它不單是節令，還承載着對先人的追思。慎終追遠，緬懷先輩，銘記在心，代代相傳，是流淌在華人血液中的DNA。更進一步的說，清明節承載着海內外炎黃子孫生生不息的中華文化血脈。

可見，馬英九到大陸祭祖，弘揚慎終追遠的文化意義，不但可促進兩岸民間來往，擴大交流，增加了解，也能傳達兩岸人民的福祉，安定環境，和平友誼的正能量。

《香港01》日前獨家披露馬英九即將於3月底率團訪問大陸，隨後馬英九辦公室對外證實，馬英九將於3月27日至4月7日赴陸祭祖。（資料圖片／馬英九Facebook）

兩岸交流是大勢所趨

自2017年民進黨籍蔡英文當選總統後，因放棄「九二共識」這一各自表述的模糊政策，兩岸的高層次交流就「被中斷」。再加上三年疫情的邊境封鎖，六年裏，讓兩岸官方接觸成了屈指可數。兩岸也因2022年8月美國前眾議院議長佩洛西「竄台」而劍拔弩張，台海上空緊張局面比任何時候都來得「戰雲密佈、波濤洶湧」狀態。幸好忍一時而避開了干戈。這就是中華文化的睿智。

後冠病時代，全世界都在開放中，商務、文旅等人員交流往來也恢復常態。兩岸也逐漸恢復了航班航線、甚至「小三通」。這是大勢所趨，是任何人無法阻擋的。台灣民進黨政府也不敢逆民意而繼續採取禁航令。

中台本是一家親。因歷史、政治因素而各自為政。但自從上個世紀八十年代末台灣開放人民到大陸旅遊探親經商後，兩岸人民之間的往來已經架起了一座「友誼之橋」。但在意識形態下，民進黨政府的杯葛而使這一「橋樑」，時通、時阻。特別是過去疫情三年，更是「中斷」。這不但加深了敵意，更疏遠了兩岸人民的感情。民進黨政府的民粹操作給兩岸帶來了更大的裂痕。這也是造成台海危機的問題所在。

民進黨民粹操作是問題所在

回顧馬英九八年掌政時期，兩岸相安無事，台海碧波粼粼，最終促進了兩岸最高領導人66年來首次見面。2015年11月7日下午，「馬習會」在新加坡香格里拉酒店舉行。兩岸領導人首次握手言歡，這歷史性之握，通過電視直接向全世界轉播，是多麼的温馨與祥和。中台兩邊都借這一次的歷史性會晤表達和平、發展、珍惜人民福祉的願望。

筆者也在現場見證這歷史一刻，並為文作了評點：「兩岸的和平發展攸關全世界，更與中華民族的繁盛息息相關。兩岸領導人能在獅城會面，可以說是令人鼓舞。至少雙方都放下歧見，共同為中華民族的盛世開拓進取，作出艱辛的努力。正視歷史，和解可望，務實會晤，兩岸可以長治久安。我們期待着兩岸領導人，通過會面和談，繼續開啟新的篇章，兩岸和平，中華振興。」

回首「習馬會」登場，國際媒體聚集，現場人頭攢動，見證兩岸領導人一甲子來首次會面，可說是歷史一刻。能在現場參與見證，是榮幸、更是歡欣。此情此景，至今還是歷歷在目。

卸任後的馬英九，關心兩岸福祉已不必贅述。對民進黨政府「逆轉」大陸政策不時給予批評、批判。今年又登高一呼，赴大陸祭祖、參訪，並帶領枱灣青年學生到大陸多地學府交流。體現了馬英九熱愛中華民族、關心兩岸福祉、和平相處的願望。

今年年底和明年初是台灣立法院和總統的選舉年，為避免民進黨民粹操作，馬英九決定不到北京與剛當選的中國國家主席習近平來個二次「馬習會」。既然如此，若習主席能「藉機」回陝西老家或離京到地方視察，順便探望一下「老朋友」，不就「解」了這一道題嗎？

中洪建交讓民進黨「得利」

不過，中共為「打擊」台灣總統蔡英文即將出訪非洲友邦與過境美國，就在3月26日，中國大陸外交部公布，同洪都拉斯簽署《中華人民共和國和洪都拉斯共和國關於建立外交關係的聯合公報》。兩國政府決定自公報簽署之日起相互承認並建立大使級外交關係。

洪都拉斯與台灣（中華民國）的外交關係已有80多年歷史。洪都拉斯現投向中共懷抱，這雖是給蔡英文及民進黨政府來個當頭棒，但也「掃到」了馬英九訪陸的時間點，「降低」了馬英九登陸的正面意義。中共雖在外交上贏了台灣，但在內政上（中共稱台灣是中國內政）卻讓台灣民進黨「得利」，給民進黨達到向台灣人民宣稱「中共打壓台灣國際空間」的宣傳效果。

中華振興，唯有放下歧見，合作發展促共贏。「中華」與「中國」都是「中族」，從「中」尋找，肯定向好！慎終追遠源遠流長，連結兩岸文化燦爛輝煌。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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