來稿｜「治大國如烹小鮮」應有3.0版本——慶祝香港特區成立26周年

中國幾千年的燦爛文明舉世矚目，統治文化也有深厚的底蘊，比如「治大國如烹小鮮」這樣的經驗總結，歷代統治者都引以為自豪和驕傲並津津樂道的。



在我理解，「治大國如烹小鮮」是古代的封建帝王們把治理國家比喻成烹飪小魚一樣，只要大火煎魚，不輕易翻動，同時掌握好時間，小魚就一定可以煎到很好吃。想來成功率是極高的。不然，也不會留下這樣的千古智慧。



來稿作者：周海平



如果說，早期的「治大國，如烹小鮮」的統治法則是以控制為目的，對統治者治理國家起到了很好的作用，有了看得見摸得著的實效；那麼今天的世界，隨著人類的進步，尤其是當今的國民對日益增長的物質需要的強烈程度，以及精神的多樣化追求，原有的「治大國如烹小鮮」的模式恐怕很難支撐下去，如果能夠與時俱進，將原有的2.0版，升級到3.0版一定是最好的。

理由很簡單。一是早期的統治法則完全控制，現在則是控制和疏導相結合。畢竟年代不同了，今日的「小鮮」非過去的「小鮮」。除了進一步提升控制的技術，可能更要有科學的開放手段才行。

二是早期的信息傳播是單一的。如今是互聯網時代，傳播方式早已發生翻天覆地的變化，信息是雙向傳播的。三是今天的全球國民早已超越自己的前輩，對物質和精神的追求，比以往任何時候，都顯得迫切而強烈，期望值很高，這是好現實的事情。看看亞洲、拉丁美洲是這樣，歐美更是如此。就說打了一年多的俄烏戰爭，其實很大程度上，都是「人往高處走」導致的追求衝突。

還有這些年各國廣義貨幣（M2）的瘋狂增長，以及包括美國在內的通貨膨脹，錢不值錢是不爭的事實。當家不容易，當好家更不容易。

我的理解，新時期的「治大國如烹小鮮」3.0版，至少有這樣一些內容：

一是政權的鞏固必須和改善民生福祉相結合，需要雙管齊下，綜合提供解決方案才行。政權維護固然重要，但民生福祉改善也很重要；國民自由幸福，生活有了保障，自然擁戴自己的政權和領袖，這是相輔相成的一榮俱榮，一損俱損的關係。

二是平衡利益衝突和矛盾，以發展和繁榮為目的，通過兩隻手的力量，對社會財富進行新的分配，確保勞動者的合法權益以及生活水準；以法治的手段確保私人財產得到有效保護；對管治者的違反亂紀一經核實，堅決高壓打擊，絕不手軟，並公佈天下。天塌不下來，凡事按法治的方式辦事是最好的。

三是改革管治手段，實現精英治國，精英治港。法治為大，政黨有效監督法治，權力必須得到制衡。讓「讀書有用論」重回社會主流價值，普通人也有機會發達；精兵簡政，大幅提高管治者的物質回報，消除腐敗，大幅提高經濟犯罪的成本以及量刑標準；發揮社會輿論和監督作用，尤其接受媒體和互聯網的監督，令主流文化回歸傳統，社會風清氣正。

我記得鄧小平先生當年說過，「社會主義也有市場，資本主義也有計劃」，兩者結合的好才是最好的經濟模式。我們中國人如此聰明，何況我們有這樣一個強有力的大黨。

聽說印度人口超越中國，其實，也沒有什麼大不了的。國家競爭力不在於人多，在乎制度的穩定性和吸引力。我去過兩次印度，我深刻感受到這個國家以宗教的約束，對國民的束縛是很厲害的。比如他們的印度教的教育強調因果輪回，多做好事，不做壞事，因而社會少了很多戾氣和消極因素。無疑，宗教還是幫到國家做了很多善事的。

14億人的家不好當是基本事實。能解決吃飯問題，已是很了不起的奇跡。但只能說明邁出了人權的第一步。未來要「走出去」，打造世界新秩序，成為人類命運共同體的倡導者，踐行者，成就政黨的偉大事業，對世界有貢獻，對人類有貢獻，就必須勇敢邁出第二步，成就自己，成全國民，真正令世界刮目相看。

我非常讚成習近平主席關於「兩個三十年」的評價的。從1949年到1978年的十一屆三中全會，是100%的1.0版的「治大國如烹小鮮」的時代，毛澤東憑藉完全閉關鎖國的烏托邦教育，成功地對中國實現了有效控制。中國人站起來了。前一個三十年，毛澤東做到了。但代價也是巨大的。

從1982年到2012年，也是三十年的光景，歷經三界領導人以及眾多黨內精英的探索和實踐，中國經濟由小到大，由貧而富，國家崛起了，國民揚眉吐氣了，中國人富起來了。讓世界不能小覷，無疑證明四十年的改革開放是成功的。一句話，有錢才有底氣，有底氣，才可以辦大事。坦白說，後三十年是一半控制，一半開放，比毛澤東時代又多走了一步，沒想到就是這一步，社會生產力空前的釋放出來。如果這算2.0版的「治大國如烹小鮮」。

歷史走到今天，世界發生了很大的變化。從2012年，至今也超過了10年，我們是否有理論勇氣再往前走一步，就是非常了不起的3.0版的「治大國如烹小鮮」。我們的歷久彌新的世界第一大黨一定有這個偉大的魄力，就是真正中國人強起來了。

什麼都沒有變，什麼都不會變。魚還是原來的魚，鍋子還是這些鍋子。只是「小鮮」變了，變得需要更好的烹飪技術才行了。可否換掉煎魚的油，把影響身體健康的油換掉，換成健康的山茶油，或是我們自己盛產的新一代的健康油。相信魚還是一樣好吃。這個問題，那個問題，相信都不是事，都可以迎刃而解的。

看看西方人基辛格活到99歲，腦子還這麼靈活；楊振寧先生待在北京，也活過了100歲。看來，東西方都有自己的養命哲學。如果1+1＞2，有融合，求大同存小異，大家都有好處，何樂而不為。

相信世界會以新的眼光看待中國的變化，報以熱烈的掌聲，並擁抱我們這個曾經為人類文明做出巨大貢獻的文明古國。

作者周海平曾在廣東電子電器製造企業任職，現為退休人士，來港定居15年。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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