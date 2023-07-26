李鎮強｜福建考察團收獲豐富　盼續深化閩港合作

由立法會主席梁君彥率領的考察團，日前到福建省福州市和廈門市作五天的訪問調研，在港澳辦、中聯辦及福建省委省政府的大力協助及支持下，取得了多方面的成果，一行人除了參觀不同景點外，亦與當地不同部門、團體和企業進行交流，了解當地最新發展，包括筆者在內的各位議員同事們都獲益良多。筆者期望特區政府日後能繼續加強與福建省的合作，特別要借鏡當地在不同範疇的成功經驗，攜手推動各產業高質量發展，共同為國家發展作出強而有力的貢獻。



來稿作者：李鎮強



福建與香港可謂淵源甚深，因為香港有超過120萬居民原籍福建，他們早已來港落地生根，一直貢獻香港。而本港不少企業家一直參與福建的發展，兩地經貿關係密切，可說是港閩一家親。原來習近平主席當年亦曾在福建主政逾17年，他自1985年起任廈門市副市長，其後在1990年升任中共福州市委書記，對福建省發展已有一番鴻圖大計，並在1993年親自編制了《福州市20年經濟社會發展戰略設想》（簡稱「3820」戰略工程），謀劃福建省未來3年、8年、20年的經濟社會發展目標，而閩浙贛皖福州經濟協作區、福州都市圈、海上福州、現代化國際城市等規劃建設，都是習主席當時所提出、建設和促進的，「3820」戰略工程更為日後全國市域治理，特別是為粵港澳大灣區發展提供了典型示範經驗，實在體現了習主席的深謀遠慮與高瞻遠矚。

筆者認為，閩港兩地政府以及民間企業、團體應該深思如何利用現有的平台和香港特區「一國兩制」下的優勢，配合日後「北部都會區」等重大規劃建設，讓香港成為協助國家「走出去」的「櫥窗」，把福建省內各城市的重點產業產品，例如集成電路、新能源汽車、生物醫藥等引入香港，再走向世界，本港亦可以藉此引進不同企業的優勢、技術、產品、人才等，產生協同效應並達至資源共享。

金融方面，香港除了可以為在福建的高質量和高新企業來港上市、融資、集資和發債提供便利及專業服務外，因應福州及廈門市都已成為國家數字人民幣試驗城市，而香港特區亦是國家離岸人民幣結算中心，但本港在數據中心建設方面卻遠遠不及內地，絕對有需要追落後，因此筆者認為閩港兩地政府應探討如何加強合作，做好數據互換，讓香港能實現5G網絡覆蓋普及化，並研究利用香港特區普通法及國際金融中心的地位，使香港能借鏡福建省的經驗，推進產業高質量發展。

在民生方面，現時有逾二千名長者正參加「福建計劃」在當地安老，有見及此，筆者認為特區政府可考慮以「先試先行」模式，建立特別民生專款通道，讓參加「福建計劃」的港人長者透過此通道以數字人民幣方式取得福利金，例如可把長者生活津貼、定期發放的醫療券等匯至支付寶或微信戶口，甚至其在福建的銀行戶口內，並將醫療券計劃擴展至當地適用，以方便他們在內地安老。

經過五天的考察團後，筆者深深感受到閩港之間血濃於水之情，特別在疫情期間，福建省、各市政府及福建省香港商會對香港特區的支持，包括無條件向全港市民捐贈防疫抗疫物資，實在令人感動。筆者期望本港日後能繼續加強與福建省的合作，同心促進人流、物流、資金流及訊息流的互通，特別要借鏡當地在不同範疇的成功經驗，攜手推動各產業高質量發展，亦期望閩港兩地人民能有更多交流互動機會，共同為國家發展作出強而有力的貢獻。

作者李鎮強是全國政協委員、立法會議員、自由黨副主席。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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