來稿｜警惕「台獨」勢力利用藍鯨效應「反攻大陸」

如果被問地球有史以來最大的動物是什麼，很多人憑直覺的回答是某種恐龍或已滅絕的古代海洋動物。然而根據目前的科學研究，地球有史以來最大的動物並不是已經滅絕的史前巨獸，而是現今依然在大洋遊弋的藍鯨。



來稿作者：白中石



並不罕見的「藍鯨效應」

開頭的問題，反映出一種通過「合理執念」而長期存在的大眾認知偏差，筆者稱之為「藍鯨效應」。大眾認知與事實出現偏差的情況並不罕見，但「藍鯨效應」下的認知偏差與一般意義的認知偏差存在本質不同：一般意義的認知偏差是可以通過確鑿證據糾正的，但即便現有證據充分證明藍鯨最大、即便受眾已經接受藍鯨最大的現實，其心底也依然存在一種執念，彷彿不甘心接受「藍鯨最大」這一判斷，憑直覺願意相信「也許還有更大的恐龍或其他海洋動物，只不過它滅絕了且化石還沒有被發現」，而且重要的是，這種執念其實是合理的。

「藍鯨效應」並不罕見。例如，迄今為止人類就是沒有發現外星文明，但即便那些已經接受這一事實的人，大部分仍然堅信「宇宙那麼大，一定會有外星人，只不過我們還沒有發現」，且這種執念是合理的，圍繞於此還誕生了著名的「費米悖論」（費米是美國物理學家，諾貝爾物理學獎獲得者）。而在涉及政治、社會等領域，「藍鯨效應」的事例更多、隱藏更深、潛在風險更大，例如，截止目前中國男足水平很低，但即便已經接受「中國男足近些年來沒有變好」這一現實的人，依然堅信「只要黨下定決心治理男足，一定可以管好」，且這種執念也是合理的。風險在於，很多中國人已經認定黨是決心要搞好中國男足的，此種情況下如果長期搞不好，認知偏差可能就會溢出「男足」話題本身，成為一個「反例」，被用來證明「在中國有的事黨也做不成」，進而延伸到範圍更廣的「唱衰類話題」，圍繞於此有關部門的政治意識、責任意識、工作緊迫感宜進一步加強。有關中國男足的「藍鯨效應」雖有風險，但男足畢竟不屬於國計民生，就算晚幾十年拿世界盃，也不至於「塌房毀屋」，但台灣問題不是這樣。

「台獨」勢力正利用「藍鯨效應」反攻大陸

「藍鯨效應」在台灣問題中總的表現是：「台獨」勢力這些年來從未停止積極謀獨是基本事實，但很多人即便已經意識到「台獨」勢力在不歸路上越走越遠，卻仍然堅持認為，大陸綜合實力相較台灣具有壓倒性優勢，因此「台獨」勢力是翻不起什麼浪來的，且從戰略高度看，這種執念是有道理的。這會帶來一個總的現實風險：以此種認識為前提，「台獨」勢力做出的一些動作，有可能被大陸民眾認為是試探、擾亂、切香腸，被台灣民眾和境外民眾認為是「自衛」，但不被認為是針對中國大陸的進攻和侵犯，而這其實是在給「台獨」勢力對陸發起進攻鬆綁。「反攻大陸」是國民黨政權自1949年「國府」遷台至1980年代常見的政治口號，伴隨形勢變化，現如今「台獨」勢力是不喊這個詞了，但不管它喊不喊，「台獨」勢力的謀獨挑釁，就是在大陸位居強勢的態勢下對大陸發起的進攻，是一種事實上的「反攻大陸」，其會帶來三大風險。

第一是軍事層面，可能產生表面規模較小但深層性質惡劣的事態。4月10日中國台灣網發布視頻，在台灣海峽區域，開展正常訓練的解放軍軍機遇到台機騷擾，針對台機所謂的「廣播驅離」，解放軍飛行員霸氣回嗆：「有種開火控雷達照我」。空中過招，開啟火控雷達並照射對方意味着可能進行目標鎖定，被認為是一種危險舉動。解放軍飛行員的回應含有基於形勢和實力的信心與判斷：台機不敢開火控雷達照射自己，而此一點恰與大陸民間的主流認知是相通的，更有網民調侃，「希望『台獨』先開第一槍，這樣我們就能派兵收台灣了」。要高度警惕「台獨」勢力回過味來，利用這一形勢給我們出難題。首先需釐清一個問題：當下或近期，我們真能、真會因為「一槍」就興兵伐「獨」嗎？既能又會則罷，如若不能或不會，那相關事態發生後，如何理順國內民心。基於以上，宜重點關注兩種情況的處理預案：一是「台獨」勢力「打第一槍但就打一槍」的情況，二是「台獨」勢力製造衝突但有傷無亡的情況。處理第一種情況，總的原則宜把握為，要在事發當場作出足量、適度的回擊，儘量避免回頭找補，雖然沒有先敵開火，但要先敵發聲，不給我方輿論發酵、敵方黑手後招留出時間；處理第二種情況，不宜只看「戰場上的對等原則」導致自縛手腳，而宜強調「事態上的對等原則」推進工作，既然「台獨」勢力挑起事態打破現狀，我們就不要侷限於努力恢復原狀，而宜進一步推進狀況向更有利我的方向發展，例如拿下台灣所屬部分離島，啟動對部分頑固「台獨」分裂分子的追責工作等。

第二是政治層面，可能產生看似老舊過時但實則意義特殊的事態。假如中國當年沒有把主要精力放在自己身上，只顧拉着蘇聯打美國，跟着美國罵蘇聯，我們會有今天的成績嗎？還是要把自己的事做好。真理具有廣泛適用性，同樣適用「台獨」勢力。民進黨當局宣佈賴清德將於8月過境美國，賴自稱「務實的『台獨』工作者」，政治人物給自己貼標籤，一般會選擇在目標受眾中具有普遍正義的主題，雖然很多人在說台灣民意其實「不容樂觀」，但台灣地區政治結構趨向對抗、社會發展趨向複雜，「台獨」實際在島內的爭議並不小，不管出於何種原因的爭議，哪怕是因為爭權奪利或怕捱打才爭議，但爭議客觀存在。賴給自己貼「台獨」標籤，說明他自認還有後手。例如，我們對「台獨」勢力與外部勢力勾結，或直接刺激大陸的行動是有相對完備、成熟的處置方案的，但若其改變策略，開始關注自我，一方面與美國、日本等建立一種「沉默的默契」，減少對大陸的直接刺激，同時在島內以「台獨」為綱果斷殺伐、獎懲有序、整肅隊伍，對大陸來說，更大的挑戰就會出現——一段時間後，當我們自身準備工作完成，美日也相對安靜，但卻發現島內民眾和關鍵少數基本形成「獨立信仰」，面對大陸「同仇敵愾」，美日等牛鬼蛇神再跳出來，形勢就更復雜。賴是否如願「當選」還要兩說，但須把握，對「台獨」勢力來說，經略島外拉援軍，和進一步、更徹底的「獨化」島內，都是對自身頗為有利、非常重要的工作，對島內其他熱點政治人物來說，也不會讓「機會」從指間滑過。關於應對「台獨」加強島內工作的辦法，我們還需更深入的開展前置研究。

第三是經濟層面，可能產生雖然理論原始但長遠影響複雜的事態。兩岸統一後台灣的治理，是一個極重要的課題。中國大陸不希望台灣變成廢墟，而和平統一或通過較小規模的軍事鬥爭實現統一，更考驗收服台灣民心的能力。目前中國大陸人均GDP、人均收入還比台灣低。有一種理論是，窮收富，收完如果窮不用強，富很難服氣。像是歷史上日耳曼打羅馬，蒙元打大宋，打贏也難長治久安。所以有一種想法認為，現在大陸已經有多個省份的GDP總量超過台灣，再忍一忍，當中國大陸有一些省份的人均GDP也超過台灣，時機就到了。中國大陸的經濟發展水平超過台灣，當然有利兩岸統一，但不宜把此作為我們行動的主要依據。在兩岸血濃於水、同宗同源的文化基礎上，在現代政治、法律、技術工具的支持下，台灣只要能收，就能治。趨勢的看，如果台灣不回到祖國懷抱，中國大陸整體的發展水平超過台灣是必然事件，這件事其實一點也不奇怪，是一種基於現實條件的歷史回歸。問題在於，「台獨」勢力不會讓台灣民眾看清這件事，而會想方設法把大陸相對台灣的進步，妖魔化為大陸對台灣進行打壓的後果。此外，台灣手上是有幾個能吃飯的本領的，像是晶片製造。要高度警惕「台獨」勢力與境外勢力串聯，在台灣暗中推行「新焦土化」的賣台政策，慢慢把台灣的寶貝送出去，逐步掏空台灣經濟並嫁禍大陸，在此過程中利用仇陸情緒穩固地位、損人利己。

對中國大陸來說，有關「藍鯨效應」的風險和問題，只要發現，就能解決。在此基礎上可以研究如何應用「藍鯨效應」解決境內、境外的更多課題。

作者白中石是香港大學機械工程理學碩士，內地機械工程師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。文章純屬作者意見，不代表香港01立場。



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