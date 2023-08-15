進言廣達｜布氏鯨事件的啟示：新時代下的香港生態旅遊

上月布氏鯨進入在香港水域，因綜合不利因素下受傷離世，全港市民關注亦惋惜。在政府與專家尚在了解鯨魚死因的這段時間，社會繼續討論到底是否要為鯨豚在香港設立保護區，或者是否要訂立觀鯨守則甚至立法規管等。布氏鯨事件令公眾對本地生態旅遊引起興趣，本是好事，尤其香港有非常豐富的海洋資源，但最後樂極生悲，無疑反映香港社會對有關海洋資源的保護政策不足，也曝露香港生態旅遊人才的缺乏的不爭事實。



來稿作者：黃進達



查閱報章資料所示，鯨豚游進香港水域時有發生，比如去年2月交椅洲有虎鯨蹤影，4月有鯨鯊在果洲群島出沒。新聞一出馬上就引起熱議，率先就有海釣者與游艇船主出發追鯨，證明部份市民對於獵奇式的旅遊及觀賞體驗抱有興趣。

尊重生命與滿足興致中取平衡

而另一邊廂，動物保育工作者特別關心旅客遊人對牠們的了解不足，大量造訪的人類對牠們產生的生態環境干擾，渴望互動的人類行為為鯨豚的帶來不必要的壓力。比較明顯的例子便是民間的中華白海豚觀賞團，當中華白海豚在1997年被選為香港的「回歸吉祥物」後，這種生態旅遊活動忽然大受歡迎，一團又一團的市民坐船到野生中華白海豚的聚居海域，當中一些不負責任的觀豚活動為海豚群落帶來嚴重的影響。

在新聞圖片中所見，有遊艇刻意包圍及駛近布氏鯨以便拍照。筆者必須說明，這樣的做法不僅不尊重海洋與野生生物，而且也失去了保護動物的意義——「儘可能維持現狀」。展望將來，當再有鯨豚進入香港水域，如何在滿足公眾的好奇心並使其生命安全得到保障，除靠日後政府參考昔例和制定方案外，筆者認為，應當乘此機會培養生態旅遊人才，長遠作為香港海洋生態文明保護者，既是嚮導，也是糾察。

生態文明乃旅遊與漁業的出路

生態旅遊屬於新興的深度旅遊概念之一，相對觀光遊和印象遊而言，是指在當地生態景點中旅遊，進一步了解當地人與自然的互動，感受不同地域獨有文化底蘊。實戰於香港，倘真有賞豚賞鯨團時，生態遊領隊或導遊需要一人分飾多角：紀錄鯨豚資料，講解包括鯨豚的生態知識、地理和水文條件，觀測天氣狀況。如果同時作為舵手，要懂得船隻操作技巧、海流和浪況等，甚至需要具備突發情況下的急救知識。在這項工作中，生態遊從業員專業地引導遊客、提供準確的解說，能夠平衡觀光和保育的需求，也能夠實現海洋教育的目標。

尊重豚鯨，所以出海溫柔駕駛，不驚擾、不包圍，發現豚鯨時保持合理距離，並向公眾介紹其生態特色，靜靜遠觀。見不到豚鯨也是合理常事，調控參加者的合理期望，教育公眾對自然生態的善意與尊重，遵守應有的禮貌，降低人為因素的對豚鯨的壓力，無須擔心公眾的不理解。

同一時空，特區政府也在推動現代化和可持續漁業發展，引領本地漁業界升級轉型，其中的重要目標亦是保護海洋資源。筆者尋思香港的職專系統是否可以培訓出「能做能講」的生態旅遊引路人，旺季時捕漁，休漁時作生態導賞員。這樣行之，香港可以孕育出自己的專門人才，海洋生態也多了一批文明衛士，一舉兩得。

海洋公園專家培訓生態從業員

囿於公眾對於世界級的主題樂團的注視，海洋公園的更重要角色——作為非牟利海洋動物的保育機構，卻一直被忽略。其實，海洋公園孕育了不少香港的海洋生物專家和訓練員，公園提供一個「遷地」供海洋生物居住，供科學家收集數據作研究，所以公園曾經在生物研究上領先全球。海洋公園在這些科研及保育上的發展，本意亦為鼓勵年青人從事動物繁殖或自然保育，為他們提供培訓機會。

是次布氏鯨進入在香港水域後，海洋公園專家憑藉多年經驗，向公眾解說甚至向政府提供建議，這種類近公共知識份子（Public Intellectual）的角色深得民心，也突顯海洋公園在教育上其實可充當更大的功能。既然如此，筆者認為海洋公園可以考慮與職訓機構及本地漁業合作，將知識轉化應用。當專家作為教學者服務於社區，相信更能獲得公眾的認受。

作者黃進達是經民聯旅遊事務委員會主席、香港菁英會副主席、重慶市政協委員、全國青聯委員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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