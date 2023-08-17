黃冰芬｜他山之石：香港廢物處理可借鏡「珠海經驗」

堆填還是焚燒？多年來，廢物如何處理一直備受香港社會關注，甚至時常引發爭議。筆者近日藉赴珠海考察的機會，參觀了現代化焚化爐設施、焚化爐預製件工廠等，對這個問題有了更全面的認知，廢物處理的「珠海經驗」值得香港借鏡並加強合作。



來稿作者：黃冰芬



現時香港每日生產16,410噸的廢物，有近70%（約11,370噸）直接棄置堆填區。根據每日的垃圾量推算，預計到2030年初，堆填區將達至飽和。只可惜，根據《香港資源循環藍圖2035》，本港計劃在2025年啟用的石鼓洲第一期現代化焚化爐設施（I．PARK），每日處理廢物 3,000噸，僅佔本港每日堆填的廢物總量的20%；第二期預計在2030年在屯門曾咀建成，處理能力為4,000噸廢物。第三期計劃於2035年後在北部都會區建立，目前還未有具體選址。然而，面對堆填區飽和的問題，明年4月實施的減廢回收計劃仍存在許多執行上的困難及憂慮，既然遠水救不了近火，最有效的途徑就是「轉廢為能」的措施。

轉廢為能並非新鮮事物，將廢物轉化為能源是一種能量轉換的概念，通過燃燒固體廢物產生電能。珠海市在廢物管理和處理上有三點優勢，不但有利於本地的經濟發展，對香港等外地解決同類問題也有助益。

第一，珠海擁有最先進的焚化爐製造技術，正在籌建的第三期機組，每個煱爐可處理1,000噸廢物，飛灰排放率（焚化底渣）可降至3%或以下。現時的處理技術早就將二噁英等有毒氣體燃燒於無形，排出的蒸汽肉眼已難見，並且不會影響人體健康。香港石鼓洲的現代式焚化設施I．PARK六個機組的預製組件都是產自珠海，按十年前的生產要求每個煱爐處理500噸廢物，飛灰排放率10%。特區政府應要求石鼓洲I．PARK改善技術，以減低飛灰排放率，並在籌建屯門曾咀I．PARK二期時考慮使用內地最新技術，以提高轉廢為能的效益。

第二，珠海擁有寬鬆的土地空間及有遠見的廢物處理策略。珠海正在籌建的第三期焚化爐預計兩年內可建成，以滿足都市發展需要。目前珠海市每日廢物棄置量為3200噸，新建的焚化設施處理能力將大大増加，並且有剩餘容量。建議特區政府可與珠海市政府協商，善用珠海剩餘的焚化設施容量，考慮以付費的形式船運本地廢物到珠海的焚化爐焚燒，並且將轉化輸出的電力歸珠海擁有和使用。這樣做可以有效助香港多個方式減少廢物問題，並且能為珠海提供額外的能源供應，實現互利共贏。

第三，珠海焚化爐製造成本性價比高。珠海的焚化設施造價成本相對較低，第一、二期焚化爐的總造價為17億元人民幣，處理廢物規模合共3,000噸。與香港石鼓洲I．PARK相比，珠海的造價僅為十分一。雖然石鼓洲因選址的特殊原因導致建造成本較高，但隨着技術發展，使用預製組件的方式可大大降低建造成本及縮短時間。這對香港I．PARK第二期的建設有一定的參考價值。

總結而言，珠海的現代式焚化設施經驗和技術就是他山之石，為香港解決廢物處理問題提供寶貴參考。特別在粵港澳大灣區融合發展的背景下，隨着區內交通愈發便利，灣區內的協調發展更具彈性。在都市廢物處理的策略上，香港不僅要解決與「鄰居」深圳的堆填區問題，也應重新考慮一些焚化設施的選址。在遵循大灣區協調發展、互利共贏原則的前提下，進一步深化與鄰近城市的合作。

作者黃冰芬是港區全國人大代表、香港再出發大聯盟總主任。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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