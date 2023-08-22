仲點論政｜託管好幼兒　釋放勞動力

前一陣子鬧出「印傭零收費」消息，傳聞印尼將有新措施，印傭來港工作的近5千元行政和招聘費，將改由僱主承擔，弄得不少僱主人心惶惶。當初香港引入外籍傭工，目的就是為了釋放家庭中的勞動力，讓他們不用因為要帶孩子和打理家務而留在家裡，可以外出打拼，為經濟繁榮作出貢獻。



來稿作者：劉仲恒



當下，香港許多行業都出現人手短缺的問題，但不少人為了照顧孩子而不得不放棄工作機會。要把社會上這一部份的勞動力釋放出來，政府就必須要把幼兒託管服務做好。父母看見孩子獲得良好的照顧，心裡就會感到踏實，自然就會尋求就業機會來改善家庭的經濟狀況，這個因果關係是顯而易見的。

並不是每一個家庭都負擔得起或願意聘用外籍傭工，所以政府在提供支援方面，可以善用遍佈社區的非政府機構，資助這些機構提供多元化的日間幼兒照顧服務。由於成人的工作時間和性質不同，政府資助的服務應該偏於多元化，從幼兒中心、暫託幼兒、提供延長服務時間，以至課餘託管服務都要涵蓋，這樣才能配合雙職、單親家庭、少數族裔家長，甚至有特殊學習需要家庭兒童的託管需要。

除了非政府機構，鄰里之間在幼兒照顧方面提供支援，也可以大力促成這件事。在這方面，政府已經資助營辦機構為9歲以下兒童提供俗稱「社區保姆」的家居照顧服務。在去年年底，已經有近1千8百名社區保姆在提供相關服務，18區裡每一個區都有。其實，社區保姆不但能在鄰里之間提供更具彈性的日間幼兒照顧服務，而且還能提升社區人士之間的互助和關懷，建立網絡更堅固的社區，真是一石二鳥。

另外，政府上個月提到將會以試驗性質推行「在校課後託管服務試行計劃」，主力希望幫助弱勢社群家庭，讓有需要的小學生課後可以留在學校接受託管和學習支援。據聞這項計劃將在九龍城、油尖旺、深水埗、觀塘和葵青荃灣這5個地區試行，找50間小學參與，每間學校託管大概60人。這麼一來，就能惠及3千名幼童。如果這些小學生的家長都因為孩子獲得妥善託管而願意投身就業市場的話，就至少可以為本港注入3千至5千名的勞動力，有助舒緩眾多行業人手短缺的情況。

筆者看過一份研究報告，指出外籍家庭傭工實際減輕了婦女在生育和日後撫養期間的育兒責任，因而在提高本港女性勞動力參與經濟活動方面，發揮著關鍵的作用。這些獲釋放的勞動力最終使相關家庭可以獲得更高的收入，從而改善家庭的整體財務狀況。筆者相信，把幼兒託管服務做好，也可以得到相同的益處。所以政府很值得在這方面多下點工夫，釋放更多的勞動力。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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