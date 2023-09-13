來稿｜邁向強國之治：「理順民意」才是「順應民意」

提升集體組織度的最好方式是帶領集體不斷打勝仗。集體可小，小若一家公司，如能實現利潤目標、年底發了獎金，就是「打了勝仗」，員工凝聚力會提升;集體越大，大若一個國家，若要讓民眾共同感受到「打了勝仗」，必是需集中力量、付諸時間實現的國之大事。因此，在國家前進發展過程中，需要用更多方式來保持和提升大集體的組織度。



來稿作者：白中石、梅姜



民意如水，水能載舟，亦能覆舟，這是古人亦知的道理。大國之治，民意格外重要。中國的社會政治土壤和歷史文化氛圍，強調政府意志與人民意志的統一，反對將二者割裂開來，更不可對立起來。這也從側面說明，政府意志與人民意志並非時刻契合，存在因敵對勢力作用而被割裂、被對立的風險。

強國之治講求順應民意，但把「順應」理解為「順從」是不恰當的。無數歷史案例已經證明，在一些情況下，民意可以被裹挾，而政府一味「順從」會出問題。傳統觀念中對「順民意」的理解往往是不完整的，因其只描述了政府對待已經形成的民意的方式是順其思、有回應，而未體現政府在民意形成過程中應該發揮的作用，缺少主觀能動性。在新時代開展提升國家組織度的工作，宜將順民意定位「理順」民意，以大格局開啟工作新篇章。

「妄亂」甚於「反亂」

「亂」是對國家組織度最為直接的打擊。「亂」可以始於「反」，反是反對，指因民眾在情緒上反對政府決策而產生的社會及輿論亂象；「亂」亦可起於「妄」，妄是虛妄，指因民眾在認識上脱離實際情況而產生的社會及輿論亂象。很多時候，「妄亂」乍看起來是「激進的支持」，這種「支持」產生質變的界線是攻擊對象的變化，產生質變的結果是支持政府決策的同時攻擊政府。例如，中國政府堅決反對日本排放核污染水，大部分民眾與政府態度立場一致，但其中有一部分人「走極端」地認為「日本強排核污染水是變相向中國發動核戰爭」，鼓動「中國應宣戰反擊」，甚至「發射導彈『核平』日本」——「核平」諧音「和平」，是「用核彈炸平」的網絡縮略語，指通過用核武器徹底消滅對方的方式來解決紛爭、獲取和平）；極少數人竟會因為中國沒有這樣做而「感到失望和憤怒」，覺得「政府過於軟弱」。

此類例子不勝枚舉：例如去年佩洛西竄台，以及今年蔡英文、賴清德過境美國，均有部分網民因為大陸沒有攔截甚至打擊其專機而憤憤不平、發表陰陽怪氣的言論；再如最近我們公布了最新的中國地圖，有些網民特別自豪，不少自媒體刊文渲染「中國領土從960萬平方公里變成了1045萬平方公里」，傳播一些看起來提氣、實則反智的誤導性訊息和不實訊息。這些情況乍看起來較為極端，但若深入基層、廣泛接觸，就會發現它們客觀存在，且有愈演愈烈之勢。一些所謂的「專家學者」、「大V網紅」也在推波助瀾，利用這種情緒「吸粉」獲利；還有一些自認「聰明」的「冷靜黨」、「專業黨」，則會嘲諷譏笑這些激進言論，不僅加劇中國民間輿論群體分裂與對立，也為敵對勢力攻擊中國政府和社會提供了口實。

大環境不同，「因反生亂」、「因妄生亂」對國家組織度造成的損失分佈也不一樣。縱觀環球古今，在政府孱弱、國家積弊的時期，反亂一般會是主要的出血點；但在政府強健、國家實力愈發厚重的時期，妄亂則會成為風險較大的挑戰。當今中國，更宜關注妄亂髮酵對社情民意的重構，警惕其所帶來的認知風險，並提前做好準備，進行引導、應用和佈局。

通過理順民意來處置妄亂

妄亂是無法徹底消除的，因為政府與民眾之間難以實現徹底的訊息對稱。以中美博弈為例，圍繞中美博弈，發生了很多事情，其事態複雜、牽涉面廣，並非每一件涉及中美博弈的事，都能像貿易制裁、科技封鎖、孟晚舟事件一樣，被作為新聞廣而告之。此中並沒有陰謀論，只是很多實在因素綜合作用的結果：人類歷史發展至今，不管何種體制、哪個國家，其政府都不可能事無鉅細、毫無保留的把全部訊息公之於眾，民眾無法掌握一些事的全貌或實情是難以避免的。所以工作目標不宜設定為消除妄亂，而宜設定為引導、應用和佈局。筆者以日本排污入海、美政客竄台兩個具體例子來說明。

一是引導方面，巧借表面主題的氛圍，理順內裏主題的民意。任何妄亂都有表面和內裏兩個主題，做好引導工作的關鍵，在於瞄準內裏主題開展工作。

像是由日本強排核污染水而引發的，因為中國沒有宣戰甚至「核平」日本而心生不滿、攻擊政府的妄亂，表面主題是中國會作何反應，這也是民眾關注的焦點；內裏主題則是中國下一步開展對日工作的方式和格局，是否有調整的必要和空間，這宜是政府關注的事項。國家間的關係不是隻有好、壞兩方面，而是一些很具體的事，例如兩國間相對地位的調整、打交道的方式的變化、平台機構的設置。政府宜把握激進言論客觀存在的現實，圍繞工作目標積極引導對日工作氛圍的調整和構建，理順開展對日工作在基調、方式、格局等方面的主流民意，為下一步工作開展夯實自身基礎。

二是應用方面，把握前期效應的影響，理順後期效應的民意。任何妄亂都有發酵的過程，用好妄亂產生前、後效應的關鍵，在於使民眾的關注焦點實現「回歸」。

像是由美國政客竄台而引發的「因為大陸沒有攔截甚至打擊其專機」而心生不滿、攻擊政府的妄亂，形成之前的效應用的很好。去年佩洛西竄台前，大眾輿論是充滿自信、同仇敵愾的；但形成之後的效應用的不好，佩洛西竄台後，大眾輿論出現了較為明顯的內部分裂，且在一段時期內，「終究還是拿美國沒有辦法」的聲音佔據了主流。理順妄亂後期效應的主流民意，關鍵在使民眾的關注焦點回到佩洛西竄台這件事本身，而不是到底如何處置她乘坐的那架飛機，如此，我們後期開展的對美製裁及其他回應，才能在拿到國家間博弈的交手分數的同時，也拿到民眾心裏的民意分數。

三是佈局方面，看清直接邏輯的走向，理順深層邏輯的民意。任何妄亂都有其存在的邏輯，對處理工作進行統籌佈局的關鍵，在於找到由守轉攻的邏輯接口。

中國民眾反對日本強排核污染水，反對美政客竄台，和政府意志是高度一致的，妄亂產生於部分民眾對政府處理舉措的不滿，覺得中國吃虧了，那些比較激進的言論，其存在的邏輯基礎是基於被侵犯之後的反擊，沒有跳出防守的範疇，是典型的假進攻真防守，但在認知戰場，防是防不贏的，不進攻一定被蠶食。理順深層邏輯的民意，關鍵在於將國民作為一個整體所存在的「受害者心態」，逐步轉化為「責任者心態」。有一種觀點認為，國民具有一定程度的「受害者心態」，會使組織度提升，有利發動力量，便於「師出有名」。這種觀點不準確，因為組織度的提升與力量的發動，需要國民以「責任者心態」採取積極行動，僅令其感到「被欺負」是不夠的。而且，如果無法構建集體情緒釋放的窗口，即已經「有名「，但卻無法「師出」，受害情節的淤積會使集體輿論走向消極和過激兩個極端，並不利於國內穩定。在國民中廣泛建立「責任者心態」，更有利於國民在發動前沉得住氣、發動時站得出來、發動後出得了拳、勝利後穩得住神，這也是通過治理妄亂來實現認知戰場由守轉攻的有力舉措。

關注可能出現的新問題

前不久，華為在美國商務部長雷蒙多訪華期間，發布了搭載實現技術突破的晶片的手機，民情振奮，但也要警惕圍繞於此可能存在的妄亂風險。

華為經此揚眉吐氣的一戰，已被賦予了更為豐富的話題屬性、象徵意涵。但其作為一家被美國「盯上」的公司，未來之路並非一帆風順。在下一個困難到來之時，別有用心者是否會煽動形成不符事實的，關於中國政府無法保護本國企業，妖魔中國政府與中國企業關係的妄亂，需要注意。處理方式可以圍繞前述三個方面展開：一是引導事件的內裏主題，定位中美兩國圍繞關係形成新常態的交鋒；二是努力讓民眾的關注焦點回歸美國針對華為採取舉措這件事本身，以及中國對事態的回應，而非對某一項具體措施的回應；三是構建讓民眾以「責任者心態」而非「受害者心態」觀察事件、參與鬥爭的氛圍。

梳理規律是為了應用，有關處理妄亂的總結，在台灣問題、中國經濟形勢被扭曲唱衰、全過程人民民主實踐、俄烏衝突、黨政軍企關鍵少數隊伍建設、中國政企關係，以及一系列黑天鵝、灰犀牛事件中，都有實踐檢驗理論、厚積薄發做好鬥爭準備的工作空間。

堅持黨的群眾路線，和人民群眾站在一起、想在一起、幹在一起，就沒有過不去的火焰山。

作者白中石是香港大學工學碩士，現職機械工程師；另一作者筆名梅姜，畢業於中國傳媒大學，在北京從事國際新聞工作。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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