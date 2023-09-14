林振昇｜加強醫療和職場支援　助濕疹患者走出逆境

9月14日是世界濕疹日（World Atopic Eczema Day），據香港過敏協會資料指出，在本港每五人就有一人曾在不同時期曾患上濕疹，估算目前有逾50萬人患有中等至嚴重程度的濕疹。濕疹常被認為不會危及生命，不如其他疾病般嚴重，故社會都忽略了患者的需要及所面對的痛苦。早前有海外學者展開研究，分析在英國其中約52萬名患濕疹成年人，發現他們患上憂鬱或焦慮的風險較非患者高出14%和17%（Schonmann et al., 2019）。濕疹患者不僅身體疼痛及瘙癢難耐之苦，疾病本身對患者的心理、社交、人際關係，甚至工作也會造成影響，過去甚至曾發生濕疹患者疑似因病輕生的悲劇，問題值得社會重視。



來稿作者：林振昇



應降新藥用藥門檻 研中西醫協作治療

雖然本港濕疹患者眾多，但目前公營皮膚科專科服務主要由衞生署社會衞生科診所提供，但九間診所新症輪候時間分別長達1年8個月至超過3年。不僅輪候時間長，部分病人組織亦反映治療方案也未必符合實際需要。據了解，即使中度至嚴重濕疹患者成功輪候公營皮膚科服務，醫生一般只會向患者提供傳統治療方案，至於被指成效較高、副作用較低的生物製劑的新型藥物，卻因現時規定的用藥門檻甚高，以及必須轉介到指定診所接受治療，導致受惠的患者人數相當有限。

政府一方面應考慮拆牆鬆綁檢討濕疹用藥門檻，避免出現「政府有藥有資助，但患者卻用不到」的情況；另一方面，現時公營醫療系統以西醫治療為主，但隨著社會對中醫認受程度增加，皮膚科亦是中醫所擅長的領域之一，政府可以研究將濕疹作列為指定病種，拓展中西醫協作治療服務。事實上，去年香港中文大學香港中西醫結合醫務中心就曾推出「中西醫結合治療濕疹先導計劃」，為患者提供結合中西醫合壁的治療服務。雖說計劃是中文大學單方面先行先試，但似乎也在引證中西醫協作治療濕疹是值得探索的路向。

病發影響工作 壓力加劇病情

治療是關鍵，但社會環境也是不可忽視因素。香港勞動環境普遍工時長、壓力大，工作壓力本身就是引發濕疹的誘因之一。加上，在職患者發病時輕則身體瘙癢不停，難以專心工作，重則須即時請假或早退求醫及休息；甚至是僱員因照顧家中患濕疹的子女或家人而須請假或申請無薪假，上司或僱主也未必能夠理解體諒，反而怪責他們拖慢工作進度的個案也不罕見。病情影響工作表現及效率，使僱員壓力不斷疊加，最終形成惡性循環。倘若僱主能夠多體諒患病員工的需要，例如在可行情況下減輕工作、安排彈性上班、在家工作等，相信對於員工病情康復，以至留住員工也有幫助；而政府長遠應參考澳洲、英國、芬蘭及馬來西亞等地的經驗，研究立法規管彈性工作安排。不論對患病或其他有需要的僱員，也能增添多一分保障。

作者林振昇是勞聯主席、立法會議員。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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