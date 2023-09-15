來稿｜善用地區歷史底蕰　激活香港文化經濟

近期，坊間積極討論如何重新刺激本港旅遊業，打破現時旅遊業發展的僵局。事實上，社會各界原本期望香港旅遊業能夠在疫後短期內迅速復甦，時至今日，大眾卻開始發現整個旅遊業界的生態發展已作出根本性改變。不論旅客結構、消費模式、景點取態、以至本地人的生活習慣已經截然不同，儘管各界正積極出謀獻策為旅遊業注入活力，但公眾普遍對業界發展亦只敢抱觀望態度。筆者認為香港的旅遊發展策略要作定位改變，才可滿足新時代的旅客需求。



來稿作者：陳麗紅



疫情過後，訪港旅客的休閒模式明顯有所不同，不再是像過往主力來港購物消費、或是到大型遊客區參觀，相反旅客們趨向更希望從文化層面上旅遊，透過了解當地文化、社區歷史和與當地民眾交流，認識該地區的獨有文化特性，形成近期熱門的「深度遊」項目。筆者認為特區政府應大力發掘本港「深度遊」的可塑性，重新評估香港旅遊發展策略定位，以「文化探索」為重心，既重新激活旅客訪港的「新鮮感」，亦可締造「文化之都」的美譽。

18區的歷史價值

而香港早已劃分成18個小型地方行政區，每個地方行政區都充滿其獨特文化特色和歷史背景，特區政府應把握上述優勢和地區基礎，發展地方小社區的文化深度遊，讓香港旅遊業出現新面向發展。以深水埗區為例，深水埗發掘不少新石器時代文物，亦有東漢時代歷史遺址，同時記載香港輕工業發展，屬充滿「五光十色」的小社區。政策局大可歸納相關小社區的屬性，再作新形式的包裝，以細心說好香港小故事。

再具體舉例而言，深水埗區內設有李鄭屋漢墓博物館，但其知名度遠不及其他香港博物館，加上展覽館內部開始出現損壞現象，令旅客無意慾對李鄭屋漢墓博物館作出探索，大大浪費本身已有的文化歷史素材。康文署應該重新設計博物館的外型，成為深水埗地區標誌性的建築物，內部的文物展品亦應進行復修工程，及後加入近年流行的VR互動技術和沉浸式藝術空間設備，令博物館整體的趣味性得以提升，同時讓公眾可加深了解中華文化歷史，作出文化輸出的作用。上述的文化建設只屬深水埗區的冰山一角，及後可應用於通州街玉石市場、深水埗賽馬會創意藝術中等地點，令整個深水埗區充滿文化特色，加強整區的發展潛力。

總括而言，香港正面對新時代的旅遊業競爭，政府和業界應努力開發旅遊業的發展突破口，而「文化探索」發展方向可以有機會打破現時的旅遊業瓶頸問題。政府亦應善用自身既有的文化基礎，打造18區各有不同的特色小社區，以發展自身的文化經濟潛力。

作者陳麗紅是深水埗東分區委員會委員。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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