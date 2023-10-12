來稿｜探討香港在中東可再生能源領域發展的角色及機會

近年來，香港積極推動可再生能源的發展，並在金融市場上推出多項相關產品。此外，越來越多的香港企業也開始參與這一行業的發展，特別是在金融市場上亦推出多項與支持發展可再生能源的金融產品。與此同時，中東多國如阿聯酋、約旦、沙特阿拉伯、阿曼和土耳其等也積極展開各種推動可再生能源發展的大型項目，並期盼於2030年或2050年能夠看到不一樣的能源組合及經濟發展模式。對於香港、中國以及其他國家而言，中東市場的發展機會都是不可忽視的，而香港在這方面的參與機會不能低估。



來稿作者：鄺卓睿



最近，筆者有幸參與多個關於中東經濟和能源發展的研討會，並與來自多個中東國家和阿塞拜疆的負責外交及經貿的政府代表進行深入交流。這些交流經驗為筆者提供了豐富的見識。經過多次深入交談，了解中東多國對發展可再生能源的興趣和動力，筆者綜合各方信息，得出以下見解：中東主要產油國之所以積極發展可再生能源，是為了實現經濟多元化，擺脫對石油及相關產業的依賴。他們希望透過創新科技，將國內剩餘的可再生能源轉化為新的可依賴性外來收入（即自然資源出口所產生的收入；”Rents”）。

對於其他非產油國，他們希望通過可再生能源的發展實現經濟可持續發展，減少對傳統化石燃料或電力進口的依賴，並將可再生能源轉化為新的外部租金收入，以推動國家的經濟發展。由此可見，中東國家是十分關注可再生能源的發展，而且更是希望能夠早日完成能源轉型，並期盼可再生能源能夠產出更多更大的經濟效益，創造新的可依賴性收入，推動經濟多元化和現代化的同時，亦能造福萬千國民。

由此，中東多國大力投資和推動能源轉型和潔淨能源的發展。儘管多國在推動可再生能源發展方面取得了非凡成就，但他們也面臨許多挑戰。以約旦為例，該國擁有豐富的可再生能源資源，包括太陽能、風能、地熱能和生物能源，並且擁有最先進的可再生能源法律、監管機制和發展框架。今年較早前，約旦已成功實現了原定於2030年的國家藍圖，將可再生能源占整體能源的31%的目標。約旦政府還計劃將這一目標提高到50%，並致力於將國家打造成地區可再生能源發展中心，並將環保發電出口至周邊國家，以增加國家外來收入。

然而，與其他中東國家一樣，約旦面臨著一系列挑戰。這些挑戰包括能源基建的滯後、電網規劃的不完善、資源過度集中於太陽能和風能，而較少關注地熱能，以及缺乏能源儲存系統和外來投資。此外，還有國家電力公司的債務問題等。這些困難不僅影響了約旦發展可再生能源的進程，還成為了該國實現經濟現代化和多元化的障礙。

一些約旦官員和學者對於可再生能源的發展進展是否如預期感到擔憂。他們擔心，如果可再生能源的發展及以其為核心的經濟發展模式未能順利進行，或無法成功實現新訂定的目標，將對該國的經濟可持續發展帶來負面影響。同時，這也可能損害政府的公信力和管治威信。特別是那些一直反對以可再生能源來推動經濟發展和多元化的政治勢力，可能會趁機發起反對行動，進一步危及該國乃至整個中東的政治穩定與地區安全。

值得注意的是，這些挑戰不僅出現在約旦，摩洛哥、埃及等中東國家也面臨相似的挑戰。其他國家如阿聯酋、阿曼、沙特阿拉伯和卡塔爾等近年也大力發展太陽能和風力發電，但是除了上述擔憂和挑戰外，還有對可再生能源的發展對這些國家的經濟高度依賴石油和天然氣市場的一定程度衝擊的擔憂，這可能影響現有的收入，導致經濟和社會的不穩定。其他因素包括龐大的資金需求、對外來技術和人才的需求、人才培訓的需求、經濟可行性等等，這些也是這些中東國家的官員關切的問題。

這些挑戰對香港而言實際上是一個寶貴的發展機會。關鍵在於能否善用自身的優勢，特別是在一帶一路倡議下，與中東國家攜手合作，推動可再生能源和綠色經濟的發展。這不僅有助於這些國家實現經濟多元化，同時也為香港企業和政府創造了發展機會，並間接推動其他產業的發展。

筆者建議香港可以與阿拉伯議會聯盟、海灣阿拉伯國家合作委員會、突厥議會和阿拉伯馬格里布聯盟等中東及北非地區的跨國組織建立合作平台和溝通渠道。這樣的合作平台可以用來探討簽訂自由貿易協議，同時協助中東國家提供金融、諮詢、法制、教育或培訓，以及能源基建建設等服務。這不僅將有助於香港鞏固其在專業服務領域和金融業的領先地位，還將直接或間接地創造許多發展機會，特別是在伊斯蘭金融領域。

最後，香港可以考慮通過協助發行伊斯蘭金融債券，為中東國家提供資金支持，促進可再生能源的發展之餘，也可以藉此機會發展本港的伊斯蘭金融，成為伊斯蘭世界外的新金融中心。當然，香港不僅應該與沙特和阿聯酋等大國或上述跨國組織及平台展開合作，還應該考慮其他有發展潛力和值得投資的地區，如土耳其、阿塞拜疆、摩洛哥等。這種多元化的合作將有助於香港擴大其國際影響力，並在可再生能源領域為全球可持續發展做出貢獻。

作者鄺卓睿是香港群策匯思常務理事，澳洲國立大學碩士，曾在澳大利亞國際事務研究所工作。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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