來稿｜兒童戴眼鏡進行運動較易受傷

香港的6至8歲兒童中約有25%患有近視。香港中文大學2020年統計過小朋友近視情況和深近視情況，發現小朋友大概小二小三左右，當中有四成已經有近視，甚至有一成是深近視（超過六百度視為深近視）。學童年紀越大，近視和深近視的情況會更加普遍；近視越嚴重，患眼睛疾病（如黃斑病變）的風險都會越高。



來稿作者：黃震漢



戴眼鏡是目前最常見的近視矯正方法，適合大多數人，而且相對安全。雖然近視兒童常會選擇戴眼鏡，但研究顯示17歲以下人士因運動而受傷的個案中有36.6%是與眼鏡相關的創傷。然而戶外運動對身體好，而且是最好的天然控制近視方法，但若近視兒童運動時不戴眼鏡的話，又可能影響視力以及運動能力，令家長十分頭痛。

一般孩子近視或鴛鴦度數（雙眼度數相差二百度以上），在沒戴眼鏡時，裸眼視力會較差、立體感和距離感較弱，會影響運動表現，如射球、傳球的準確度、距離感的判斷等，更有可能有意外，這正反映剛才提到36.6% 因運動而受傷的個案，是與眼鏡有關。所以在選擇改善視力的方案時: 活動時無阻礙、安全、長時間佩戴都能保持眼睛健康舒適，而且可以帶來清晰視野等，都是家長最關心的因素。

如果家長怕小朋友清潔隱形眼鏡可能做得不太理想，可以選擇一些日拋式隱形眼鏡，每次用完之後不用洗，直接拋棄，每次用的時候開新的，便可減低清潔隱形眼鏡所產生的問題。只要教曉小朋友如何配戴及除去隱形眼鏡，其實小朋友戴隱形眼鏡的風險和大人一樣，不用太擔心。隱形眼鏡是相對安全和沒有副作用的方法，對戶外運動來說是較佳的選擇。

此外，還有一些特製的隱形眼鏡，筆者接觸到雙焦點隱形眼鏡這較新的選項： 這種隱形眼鏡不但有助帶來清晰視野並控制兒童近視加深，而且還證實可助降低運動相關受傷的風險。研究亦顯示，戴隱形眼鏡的兒童更加滿意自己的外表，因而參與更多的體育活動。

現時已有臨床實驗顯示，雙焦點隱形眼鏡幾乎適用於所有近視兒童，可減50%近視度數加深，並適用於任何8歲以上開始治療的兒童，並且在停用隱形眼鏡後仍能保持近視控制的效果。有家長或會擔心小朋友不能長時間戴隱形眼鏡，其實情況與成人相若，主要視乎隱形眼鏡的透氣度和小朋友本身的淚水分泌，如前文提及的雙焦點隱形眼鏡和市面新款的隱形眼鏡，透氣度已經很高，若小朋友本身的淚水分泌好，可戴大約8至10小時。

早期介入措施，可防止兒童的近視問題惡化和轉變為高度近視。一項為期七年的研究指出，8至17歲的兒童配戴近視控制專用日拋隱形眼鏡，其近視度數升高平均減少約 50%。而佩戴近視控制隱形眼鏡所獲得的益處，在佩戴結束後仍然存在。隱形眼鏡是相對安全和沒有副作用的方法，對戶外運動來說是較佳的選擇。

筆者認為，要好好護眼，其實最好從生活中做起：改善兒童閱讀時的姿勢及環境，讓眼睛與閱讀物保持超過35公分的距離，避免於日光直射或光線暗淡的地方閱讀。每用眼睛30分鐘，就要安排5至10分鐘休息，更要每天睡足9至11小時。另外，有研究顯示，做適量的戶外運動對於控制近視有一定供效。當然，還要定期做全面眼睛檢查，如發現任何問題盡早矯正，防止情況惡化。

註冊視光師黃震漢指出，早期介入措施可防止兒童的近視問題惡化和轉變為高度近視。（相片由作者提供）

作者黃震漢是註冊視光師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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