紫荊黨｜我們為什麼參加選舉？

過去三年多的時間裡發生了許多事，讓我們百感交集。紫荊黨遭到左翼和右翼的攻擊，說我們要取代誰，要做什麼官，說我們不貼地，說我們全是海歸，有人罵我們是洋人的走狗，有人罵我們是共產黨的傀儡，似乎我們裡外不是人。其實，恰如唐代詩人李商隱所說，「不知腐鼠成滋味，猜意鵷雛竟未休」，我們捫心自問，無愧於國家，無愧於香港，所以仍然堅持自己的理念，堅持自己的主張。



來稿作者：紫荊黨



自由民主最大的特徵之一是寬容，可是香港差不多失去寬容的氛圍。因為我們理性的態度，我們遇到不明不白的告狀信，我們被封殺打壓，我們被人身攻擊，我們被造謠誹謗。曾幾何時，不動腦筋地人云亦云，打著小算盤地溜鬚拍馬，不需要勇氣，卻總是得到圈內人的喝彩。為這塊土地、為這群同胞的命運做理性思考和探索的隊伍，反而只能孤軍奮戰。

有人問，我們不求名利，不求聞達，我們到底想幹什麼？我們在大埔北參加區議會選舉，就是想用高分貝聲音告訴大家，我們為什麼要這樣做。這一次，通過區議會選舉，我們要以香港人的身份，向所有香港同胞宣告，香港今天瀕臨危險，瀕臨重大危險，它威脅到這片土地上生活的每一個人！香港國際金融中心、國際貿易中心、國際大都會的地位持續下降，所以我們不能袖手旁觀，無動於衷，我們要站出來！

有的朋友與我們看法不一致，有的朋友明確反對我們，因為我們主張香港要走中間道路，因為我們堅持愛國主義，反對極端主義；堅持改革，反對革命；堅持團結，反對分裂。我們想向這些朋友們的良知發問：誰在搞亂香港？誰在為停滯鼓掌？有人要借香港市民的手，撕碎香港，葬送香港，而這些朋友卻錯誤地視他們為同路人。

有一種觀點認為香港不需要愛國主義，只需要世界公民教育。然而，這是對國際現實的極大誤解。民族國家體系本質上仍然是叢林世界。生存和發展只能靠自己，外人的口頭聲援都有其算計，我們香港人不應該充當冤大頭。如果香港人不想沉淪，不想在嚴酷的國際競爭中被淘汰，就必須在「一國兩制」和愛國主義的旗幟下團結起來。實際上，西方社會流行「東方主義」，對包括香港人在內的華人在種族和文化上存在強烈歧視。我們沒有權利自輕、自賤、自虐。有了愛國主義的精神，有了廣泛的全球網路，無論國際風雲如何變幻，香港總會立於不敗之地。

有一種觀點認為香港的管治體系不可救藥，只能推倒重來。然而，這是不計後果的情緒化想法。制度骨架孕育于文化傳統，是生長在每個人的肉體裡的。如果硬生生地替換掉整副骨架，那麼社會就要付出流血甚至生命的代價。因此，我們一直主張對現狀進行改革而不是顛覆。如果社會陷入無政府狀態，那麼不管這是基於多麼高尚的理由，香港的前途只有一種，那就是徹底淪落為一個默默無聞、無人問津的城市。香港未來的命運掌握在每位市民的手中，我們必須做出抉擇。

當前香港的社會秩序得到恢復，但不可否認的是，社會深層次矛盾仍然沒有得到解決，市民的自由和民主權利遭遇挑戰。香港仍然面臨著住房短缺、貧富懸殊、老年人缺乏退休金、年青人缺少發展機會等一系列問題。小圈子內充滿各種慶典、儀式、宴會以及能拖就拖的政策和空洞無物的口號，而青年人、專業人士、中產階層無奈地選擇顛沛流離，奔走他鄉，許多社區猶如死水一潭，了無生機。

解決這些問題既需要高層制度設計，更需要基層精細化治理。當前的香港管治體系力有不逮，讓大多數市民寧願沉默，也不屑參與。因此，我們參加區議會選舉，主動溝通，主動聆聽，像先知耶利米那樣去呼喊，像愚公移山那樣去行動。改革基層治理，監督政府施政，關懷弱勢群體，點燃香港希望！

我們呼籲高校增加本地大學生錄取率，提高年輕人上流機會；呼籲政府為市民提供免費職業教育，提升本港勞工競爭力；呼籲制定《反壟斷法》，保護中小企業利益；呼籲建立全民退休保障制度，維護老年人生活尊嚴。

我們將努力在基層落實民主制度，建設有香港特色的資本主義制度；我們將自下而上地維護自由和法治，為香港實現全民普選創造條件；我們將推動更有力的改革，以鼓勵技術創新、促進經濟繁榮、維護社會公平；我們將致力於城市建設，直到所有香港人都居有其屋；我們將致力於經濟振興，直到所有香港居民都有好的工作機會；我們將致力於中西薈萃，使香港繼續成為國際化都會。一個真正維護廣大市民利益的政黨定能為香港帶來新的機遇、新的前途、新的繁榮。

親愛的香港市民，我們都是這片土地的主人。我們有權就自己、家人和社區想要的生活品質做出自己的決定，有權擁有寬敞的住房、更高的收入、美麗的環境、便利的交通、優質的教育。給紫荊黨一個機會，我們一起來改變社區。

親愛的香港市民，我們都有參與和行使民主的權利。我們不想重要的地方問題由少數選民決定；我們不想放棄我們的權利和力量；我們不想呆在家裡，讓世人聽不到自己的聲音。給紫荊黨一個機會，我們一起來捍衛自己的權利。

親愛的香港市民，我們都是納稅人。政府公務員是我們供養的，政府財政是我們的錢。我們需要瞭解這些錢的去向，我們需要決定如何使用稅款。給紫荊黨一個機會，我們一起來監督政府。

香港社區的未來取決於你和我！社區就是我們的家人、朋友、親人和鄰居。有些人可能不瞭解紫荊黨，而另一些人可能不願意投票。讓我們滾燙的心感動你，讓我們的呐喊被聽到，讓庸政、劣政戛然而止，讓你我的利益不被利益集團侵害。

我們不贊成逃離，不贊成事不關己，高高掛起。我們選擇留下，選擇重新出發，建設家園，因為我們相信香港的民主，深信港人通過自己的代表來塑造政府、制定政策的願望，深信港人通過自己的代表來修訂法律、實現良政善治的渴求。如果港人對政府和政策不滿意，那麼我們可以攜手推動改變。港人反對社團壟斷，支持公眾平等參與社區事務，我們可以共同敦促政客為市民的福祉而作為。

我們向所有香港人的良知呼喚，我們歡迎那些主動投身建設香港的市民。歷史的進步從來不會被動發生，如果我們聽天由命，就不能實現香港人共同的光榮與夢想。讓我們一起開創前無古人的事業，讓我們一起建設自由、民主、法治、富裕、公平的資本主義香港！

紫荊黨成立於2020年，主席為李山，政策研究院院長為伍俊飛。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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