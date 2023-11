來稿｜李克強受國際社會敬仰

中國前總理李克強於10月27日在上海逝世,享年68歲。這一突如其來的噩耗,着實令人驚愕。68歲的年紀在當今時代還算是「年輕」。



消息一出,世界各大媒體紛紛加以報道,對這位中國前總理的去逝,表示深切哀悼。不但如此,國際社會也對李克強總理在主政中國十年,加以緬懷與敬意。如美國總統拜登、日本首相岸田文雄、俄羅斯總理米舒斯京、澳洲總理阿爾巴尼、印尼總統佐科、新加坡總理李顯龍等領導人都對李克強的逝世深感悲痛與悼念。



來稿作者:陳文坪



筆者近距離「接觸」中國前總理李克強是在2018年11月13日。時任總理的李克強蒞臨新加坡作官式訪問。傍晚時分,獅城工商界於濱海灣金沙會展中心舉行盛大晚宴歡迎李克強閣下蒞臨獅城,筆者也參與其中。他抵達會場時,與會者起立熱烈歡迎,他笑容滿面、精神奕奕,和藹可親,揮手示意大家坐下。現在回憶起來,歷歷在目。

他致詞時提起他抵步當天正好是中國已故領導人鄧小平訪問新加坡40周年,並再次對新加坡在改革開放中所做出的貢獻表示敬意與謝意。他說,新加坡工商界積極參與了中國改革開放的進程,為中國的現代化建設付出了努力,給予了幫助,大家獲得了雙贏。他也以英文重申,希望看到「來自新加坡的更多投資」(more investments from Singapore)。雖是在新加坡講話,卻是希望more investments from the World 。

令與會者感受李克強閣下最接地氣的一席語是,他說:「如果你們在中國的投資遇到營商環境方面的不公正的待遇,你們可以向我們今天在座的部長們提出來,甚至可以直接向我投訴。」 話音剛落,全場報以熱烈掌聲。一國總理,在公開場合,擲地有聲表態,說明他領導的政府,承諾對改善營商環境的決心,也是對地方官員的一種警戒,別怠慢來自世界的外國投資者。

地方政府採取地方保護主義與中央人民政府的政策有時是有偏差的,甚至「相悖」的。投資者清楚,即使李克強總理說直接向他投訴,能否上達是一回事。不過,他這番公開表態是很好的,至少地方官員會比較認真辦事。那些常與地方政府部門打交道的人,應該更了解李克強話語中的用意。

李克強另一個接地氣的例子是,在黨媒、官媒不斷歌頌、宣傳中國「形勢一片大好」,「人人達到小康生活」的時候,他在2020年中國兩會的總理記者會上的一番肺腑之言,稱中國人均年可支配收入是3萬元人民幣,但是有6億人的平均月收入也就1000元左右。這才讓世界清楚知道,其實中國人民還沒有那麼富裕,一半的人民還是處於脱貧的初級階段。

他敢說實話、以真實面貌示人,毫不掩飾展示給大家面前,讓外界才了解與看到中國的貧富差距。他真性情的一面,令人們對他肅然起敬。

回顧李克強2018年官訪新加坡,作為國家領導人,其實也是辛苦。不但責任重大,工作量也是很大。或許我們平時看不到領導人的工作時間,但從他到新加坡訪問時,就一覽無遺。

李克強11月12日約下午四點多抵達新加坡,五點多就馬不停蹄見證與新加坡政府簽署整10份協議/文件。北京到新加坡的飛行時間需要六小時,到達後沒有休息,就風塵僕僕出席新加坡政府舉行的歡迎儀式,檢閲儀仗隊、雙方代表團會晤、簽署協議書。到出席官方晚宴,整整十多個小時。

回顧中國前總理李克強任內,他在過去10年代表中國出席了東盟(亞細安)峰會,為加強東盟與中國的合作扮演重要角色。如今,中國與東盟是彼此最大的貿易伙伴。《區域全面經濟夥伴關係協定》和《東盟-中國全面戰略伙伴關係》是李克強主政期間對亞細安區域一體化的貢獻之一。

李克強總理為了中國與東盟之間更好的合作,為了強化中新兩國間的緊密聯繫,他身體力行,積極為工商界、投資者、企業家排憂解;推動一帶一路建設,為東盟國家創造機遇,改善當地的基礎建設。如老撾-昆明、雅加達-萬隆的高鐵建設都離不開中方的支持,也是在李克強任內完工的。

這位務實、敢於正視問題存在的總理,東盟組織是不會忘記的。現在雖離開人世,但國際社會、新加坡人民會懷念他的。

作者陳文坪是新加坡時事評論人,關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見,不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿,來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用,恕不另行通知。