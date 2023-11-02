來稿｜把握地區治理的四種邏輯　才能鞏固「由治及興」的基礎

區議會選舉報名截止，共收到399份報名表，這次選情勢必成為未來一個多月的新聞焦點。香港特區政府在10月最後一天於政府總部舉辦「完善地區治理 共創美好社區」研討會，特區行政長官李家超主持並致辭，同時邀請中聯辦鄭雁雄主任等多位嘉賓就主題分享觀點，有利各界對完善地區治理體系進行一次系統性的分析。



來稿作者：吳志隆



筆者是席間300多位獲邀嘉賓之一，本想把握機會與演講嘉賓交流觀點，卻因大會並未安排現場提問環節而無緣當面交流。但是透過聽取各家觀點，對個人深入了解整個地區治理系統改革的歷史性事件，還是有相當重要的了解，特別是鄭雁雄主任分享有關完善地區治理的四種邏輯，我認為值得政府向市民宣講，可以讓市民更深入了解地區選舉制度為何需要完善，以及完善後為何可以對市民生活帶來好處的根本原因。

鄭主任談到，要準確認識完善地區治理這件事，必須要準確把握政治、歷史、法理以及實踐四種邏輯關係。首先是要深刻把握完善地區治理的政治邏輯在於堅定落實「愛國者治港」這個原則。而這個原則被視為完善香港地區治理的首要原則，必須嚴格體現在選舉全過程當中。他特別提到，所謂「愛國者」是有客觀的公認標准，辨別「愛國者」「既要聽其言更要觀其行，既要看表面也要看實際」。

「愛國者」並不僅僅是一個口號，也沒有排外性的小圈子性質。鄭雁雄表明，允許並歡迎過往有錯失的人轉變到愛國愛港立場上來，但重申「要看時間和行動」，要用時間與實際行動來證明，已經知錯能改並從善如流。

歷史邏輯在於當前的香港要進一步完善香港地區治理，就需要徹底清除港版「顏色革命」的土壤，過往區議會失控甚至淪為政治破壞民生的荒誕大舞台。延至今日雖然已經「由亂及治」，但「亂」的根源尚未根除、「治」的基礎尚需鞏固，完善後的選舉制度主要是確保選出由愛國者完全主導的區議會，也只有如此才能防止區議會再次被騎劫、操弄，才能確保市民的生活受到保障。

完善地區治理的法理邏輯，是鄭主任提到的第三個邏輯關係，區議會是「一國兩制」制度體系下的非政權性的區域組織，以接受咨詢和提供服務為主要職能。這是基本法第97條規定，但黑暴後的區議會明顯有政治力量扭曲了這個基本功能，將區議會變成宣揚政治甚至奪取政府在地區管治權的一個平台，完善選舉制度可以讓區議會回歸憲法和基本法原意，切實落實行政主導，才能有效維護國家安全和公眾利益。

但再好的設計也需要實踐來檢驗，所以鄭雁雄主任強調深刻把握實踐邏輯，使由區議會、關愛隊加上「地區三會」所組成的地區治理系統成為助力「良政善治」大目標的關鍵動力。我們見到，新制度強調政府主導，拓寬區議員產生辦法，也將區議員統攬一切工作的模式，分拆成關愛隊、區議會以及「地區三會」等三個關鍵部份，分別負責提供社區福利服務，社區政策顧問以及豐富社區活動等職能。

這樣的設計可望提高專業化，三個系統配合成就地區治理的大系統，並在民政專員的統領下，希望可以發揮更強大更有效的能量。這次改革的出發點就是希望將地區服務的初心，回歸到提升市民生活幸福感的核心立場，為市民提供更高水平的地區服務。但具體成效如何，我們有待明年新一屆區議會上路後，方可知曉。目前無論是批評還是褒獎似乎都太早，太武斷。

作者吳志隆是陝西省政協委員 就是敢言執行主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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