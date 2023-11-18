李民斌｜區選新氣象　共建更美好社區

完善地區治理下的首次區議會選舉將於12月10日舉行，選舉氣氛愈來愈濃厚，各路候選人馬積極推進選舉工程，他們認真聽取民意，亦向市民講述自己對於社區建設的見解，用實力爭取選民支持。改革後的區議會，真真正正重回正軌，去除泛政治化的歪風，希望全港選民屆時踴躍投票，行使公民權利，選出有心有力的賢能，共建更美好社區。



來稿作者：李民斌



筆者最近接觸過部分候選人，有的是高學歷的年輕一代，有的是參與地區工作超過二十年的專業人士，他們的共通之處，就是對服務社區抱有很大的熱誠，真心做實事，對改善社區服務和配套、解決大小民生問題都有深入研究，特別是對積習已久的社區問題，均十分清楚其癥結所在，並能夠提出可行的解決方案。

眼見現在的候選人如此實幹有為，相比上屆區選者的良莠不齊，一些能力欠奉的人更是只搞破壞，不理民生，讓人感慨到今次選舉終於可以撥亂反正。事實上，區議會選舉一度非常泛政治化，2019年一屆更達至頂峰，但凡舉着反建制旗號者，即使無甚地區服務經驗、政綱乏善可陳，只要透過操弄政治議題，便能擊敗紥根地區多年、熟悉本區事務和做實事的人士，區議會被騎劫成對抗政府的政治平台，既危害國家安全，亦窒礙了與民生相關的地區工作。

做實事提升治理質素

區議會作為諮詢性的地區組織，應當扮演政府和地區居民的橋樑角色，向政府反映民意，協助政府推進社區工作。重塑後的區議會組成正本清源，確保各候選人都是熟悉地區事務，有心、有力拼政績、拼服務的人士。

我們深信，新的區議會將匯聚多元人才。除了熟悉地區事務的人士外，亦有具備法律、衞生、教育、文化等專業知識人士，形成良性的跨界別和跨專業互動合作，提升整體地區治理水平，向政府提供高質素的意見，使區議會更好地為民辦實事，增進民生福祉。

完善地區治理固然離不開市民的參與，但投票率高低涉及複雜因素。今屆作為完善選制後的首次選舉，選民或需要更多時間適應，加上政局平穩，投票率可能回復至較低水平。隨着香港開啟了新篇章，經濟民生亦要邁步向前。期望市民大眾下次經過選舉街站的時候，可以花一點時間了解候選人的政綱和理念，並一起在12月10日運用手中一票，選出有志向和能力的區議員，共同建構更加美好的社區，讓大家安居樂業，香港繼續綻放光芒。

作者李民斌是全國政協委員、社會和法制委員會副主任。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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