楊莉珊｜市民踴躍投票　走好完善治理架構「最後一公里」

還有20天便是區議會一般選舉投票日。隨著日子臨近，氣氛日趨熱烈，各區掛滿宣傳橫額、旗幟，候選人紛紛積極拉票，競爭激烈。今次是完善地區治理後的首個區議會選舉，候選人拚能力、比政綱，承諾當選後真心服務社區，向政府反映社區民生問題。



來稿作者：楊莉珊



剛剛過去的週末，多區舉辦選舉論壇，各候選人圍繞區內長者關顧、交通阻塞等地區發展事務及民生問題等，闡述政綱並接受市民提問和質詢。各候選人的回答充分反映他們對社區十分瞭解，精彩發言贏來陣陣掌聲。不少市民表示今次選舉競爭激烈，候選人背景「五光十色」，各具自身優勢。

今次選舉所有地方選區以及地區委員會的界別選舉，全部都要競爭，而且競爭熱烈。在地方選區選舉，每區平均近4名的候選人會競爭2個席位。在地區委員會界別選舉方面，228人會競爭18區共176個席位，候選人都要拼能力、拼政綱。候選人提出的，皆是市民最關心的議題：醫療、教育、住房、通關、弱勢群體保障等，讓民主回歸到選賢與能、民主為民生的初心。這讓市民們感到欣慰，感到踏實，看到了香港變得更好的曙光。

特首李家超指，特區政府完善地區治理，目的為全面貫徹落實愛國者治港原則，區議會改革屬重中之重，令區議會牢牢掌握於愛國者手中。他又指，反中亂港份子意圖污衊新選制、仍無時無刻打擊政府施政，重申區議會是諮詢機構，按《基本法》不是行政機構，討論民主發展是「偽命題」。李家超更暗批，區議會的民主成份是殖民時代留下來的「炸彈」。

長期以來，美西方將民主工具化、武器化，假民主之名行反民主之實，煽動分裂對抗，干涉別國內政，造成災難性後果。當今世界，和平與發展是時代主題，國際關係民主化的潮流不可阻擋。任何以民主為名干涉別國內政的圖謀都不得人心、註定失敗。

同樣，應跳出投票率的話語陷阱，避開殖民時代留下來的「炸彈」，盡公民責任，積極參與投票，這才符合香港的根本利益，符合全體市民的利益。

2019年修例風波和區議會選舉亂象，充分暴露出香港特別行政區選舉制度存在重大的缺陷和漏洞，完善香港特別行政區民主制度特別是選舉制度，是依法治港、撥亂反正的必要之舉，是維護國家安全和特別行政區憲制秩序的治本之策，也是確保香港民主在正確軌道上向前發展的固本之基。

目前世界正處於百年未有之大變局，美西方視中國為最大競爭對手，在金融、科技、社會文化等各方面作出明裏暗裏的針對、圍堵。海外反華勢力自香港回歸祖國後持續在港進行滲透、破壞，區議會成為其中一個切入點。香港是中美博弈的橋頭堡，美西方千方百計抹黑新選制，蓄意以低投票率證明新選制不得人心、選舉制度改革失敗。美西方和反中亂港勢力針對區議會選舉的策略，就是在輿論上全面攻擊、抹黑、否定。這兩天聽電台節目，有主持人和聽眾說什麼政治氣氛差，沒民主選舉不能代表民意，這類聲音，毫無意義。

對於這次選委會選舉，美西方和反中亂港勢力不論投票率高低都會大做文章，有組織、有默契地全力攻擊、抹黑選舉結果，藉此否定整個選舉制度。對於這些抹黑策略，必須堅決反對，不容美西方帶風向、轉焦點。

在完善特區選制後舉行的選舉委員會、立法會、行政長官選舉，都落實和體現了「愛國者治港」原則，社會各界關注到區議會選舉何時會落實「愛國者治港」原則。可以說，區議會選舉是將「愛國者治港」原則落實到特區治理架構的「最後一公里」。

完善後的選舉制度正體現香港的制度自信，這樣一套選舉制度，為的是香港的良政善治，遏止泛政治歪風，全面改變香港的選舉和政治生態，這才是選舉的重心。有了這樣的制度自信，自然不怕反中媒體的抹黑，也能更有信心地反駁各種無理攻擊。

特區政府一直都不遺餘力進行各類宣傳推廣活動，從而在選舉日踴躍投票，選出大家心儀的區議員，共同為社區民眾服務。市民理直氣壯踴躍投票，走好完善治理架構「最後一公里」，就是對新選制的支持，就是對美西方反中亂港勢力的抵制。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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