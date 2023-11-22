來稿｜難以「說不」的核電

隨着科技的發展，太陽能發電越來越受到重視。有論者提出用太陽能發電來取代核電，是更合適的選項。特別是像新加坡這樣的小國，國土面積只有730平方公里，而且人口如此密集，是不宜用核能來發電的。



來稿作者：陳文坪



縱觀國際社會，傳統能源如石油、天然氣等卻愈來愈昂貴。而這些資源的儲量終究有一天會枯竭的。不但如此，石油在提煉時所產生的碳排放量卻是無可避免的。用燃油發電所產生的碳排放量以及氣體對人類的健康都是有害的。因此，發展潔淨能源，如核能發電，必須是未來的一大考量。

誠然，新加坡雖處於赤道，終年夏天，太陽能是取之不盡用之不竭的。問題是，靠太陽能來獲取清潔能源，是否可滿足生活中的電力需求？是否可支撐經濟的發展？抑或未來對能源的需求？特別是有足夠的清潔能源供使用呢？這一點無疑是值得商榷的。

太陽能雖取之不盡，但也有「先天不足」條件的限制。因為，來到夜晚、雨天、陰天，太陽能也會「失能」。如果連續陰天、雨天的話，那太陽能不但「未能」，而且可獲取的能源幾乎「無能」。

回顧早前的媒體報道，新加坡臨近國家如馬來西亞、印度尼西亞、越南等都相繼發出建核電廠的消息，越南甚至已經與他國簽署用核能發電的計劃。這些國家所擁有的天然資源可說是非常可觀的，如河流、水源、礦產、土地、森林等應有盡有。他們都希望用核能發電來取代傳統能源。

東南亞另一個國家——菲律賓，即便地處地震帶，對核能發電也是趨之若鶩。11月16日，菲律賓與美國就簽署了一項核能合作協議，允許華盛頓向馬尼拉出口核技術和材料，為美國投資菲律賓啟動核能發電掃清障礙。這項《123協議》（123 Agreement）由菲律賓能源部長洛蒂拉和美國國務卿布林肯在舊金山亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間簽署。

這些東南亞國家的資源這麼富饒，尚且需要用核能來發電以取得更多的能源需求。對一個沒有任何自然資源的新加坡，未來以核能發電取代燃料發電，是難以「說不」的。

還有，菲律賓、印尼是個地震多發區域，對核電的安全性能都有信心，新加坡幾乎是「零強震」的地區，基礎設施完善，管理水平優良，對核電的安全性能更有保障。

2011年3月，日本福島九級特大地震，核電站被嚴重推毀導致核輻射出現。十多年過去了，後遺症還沒消除。因而在此時來談核能發展，也許不是時候。然而，冷靜後的思考：如何為經濟發展提供所需清潔能源？如何為人們的生活過得更好而減少碳排放？至今沒有圓滿解決方案。

國際能源署（IEA）2022年夏天發布報告說：「延長核電廠壽命是在2050年前實現淨零排放的成本效益途徑中不可或缺的一部分。」 可見， 核能發電不但是實現淨零排放的基礎，還是一些沒有任何天然資源以及資源不足國家的「必要考慮」。

環保中，必須有效的減少碳排放量；經濟上，又能降低能源成本；生活裏，滿足人們對電力需求的上升。要達到這些「最佳」功能，應用核能來發電，是「不變應萬變」的未來趨勢。

電力，是人類生產活動不可或缺的「驅動器」。少了這「驅動器」，一切活動都難以展開。然而，極端氣候不斷出現，告訴人類必須正視它。因而「碳中和」、「碳峰值」成了各國減排減碳的一項議程。對一個沒有任何天然資源的島國，如何取得電力供應？除了進口如石油、天然氣等能源來發電，還可收集太陽能為電力，甚至從第三國（方）進口電力。除此之外，還有沒有其它更好選擇？

在當今能源價格高漲下，高電價所帶來高成本的衝擊，除了加重生產成本，降低企業競爭力，進一步影響經濟發展外，也大大提高物價、提高人民的生活費。俄烏戰爭，提醒各國政府，能源自足的重要性。過去，德國、歐盟就是太依賴俄羅斯的能源而被恫嚇、吃大虧。因此，新加坡即便不考慮地緣政治因素，在資源有限的情況下，如何解決？是當今這一代人必須面對與思考的問題。

新加坡總理李顯龍在2010年11月1日新加坡國際能源周發表演講並回答與會者的提問時指出，認為新加坡不能排除以核能作為替代能源之一。為了社會、經濟、環境的可持續性發展，早日實現使用潔淨能源，不但利國利民，而低碳排放量的清潔能源——核電，對我們的環境、地球都是有益的。不但新加坡對核電難以「說不」，目前許多擁有核電的國家，都無法放棄核電。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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