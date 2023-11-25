地球之友｜海洋熱浪　危害水下生命

隨著上個月迎來了全球有紀錄以來最熱的十月，預計2023年將成為史上最溫暖的一年。氣候持續變暖，我們目睹了對環境和人類生活的一系列衝擊。愈來愈多沿海地區受到氣候變化導致的極端天氣事件和氣溫上升所影響，估計約有360萬人正身處在氣候脆弱的地區。另一方面，厄爾尼諾現象進一步加劇了這些影響，導致極端熱浪打破了全球氣溫記錄。 這些熱浪不僅限於陸地，海洋也不能倖免。



來稿作者：洪藹誠



根據數據顯示，8月份海洋表面的平均溫度創下了歷史新高，逼近21°C，而佛羅里達礁島群等地區的海水溫度甚至曾一度飆升至超過38°C，相當於典型熱水浴缸的水溫。在氣候變化的影響下，海洋熱浪變得更加強烈且持續時間更長，從1982年至2016年期間，其頻率總計上升了一倍。

海洋變暖的影響範圍十分廣泛，作為地球上最大的碳匯，海洋在吸收大氣中的二氧化碳發揮著至關重要的作用。然而，海洋溫度升高會使其碳捕捉的效率降低，繼而進一步加劇全球暖化。海水變暖還會為風暴提供更多能量和水分，使其變得更為猛烈，大大增強了颱風的強度與速度，對沿海地區和海上活動的人士構成了危險。

珊瑚礁和海藻林等生態系統對海洋的生物多樣性至關重要，並為人類帶來諸多益處，然而，它們正承受著愈來愈大的熱應力。長期高溫不僅造成珊瑚白化，還令海藻林以每年約 2% 的速度減少，破壞了海洋生態系統的平衡。

海洋變暖也為漁業帶來直接影響，當水溫超出舒適範圍時，某些魚類便會向極地方向移動，以尋找更低溫的水域。這迫使漁民不得不前往更遠的地方進行捕魚，燃料消耗和碳排放亦隨之增加。此外，無論是野生還是養殖的物種，如螃蟹和蠔，由於海洋條件的變化，都會出現生長受阻或大量死亡的情況。這不但造成龐大的經濟損失，有時還需要暫停捕撈，以穩定種群數量。

為應對這些挑戰，各國正在採取不同的措施來增強漁業的氣候適應力。舉例來說，日本水產廳正在向業界推廣使用電動漁船，以降低燃料成本；澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）與一家三文魚孵化場合作，著手繁殖耐高溫的三文魚品種；歐洲國家亦紛紛提出建議，鼓勵銷售和消費可持續的替代物種，以減少受氣候變化影響的脆弱性。

我們必須清楚了解，氣候變化不僅意味著夏季更炎熱、颱風更猛烈，還會危害糧食安全。全球暖化對海洋和漁業帶來了深遠的影響，對魚類種群、珊瑚礁和其他重要棲息地造成負面衝擊。目前，超過30億人依賴魚類和貝類作為重要的營養來源，6億人以漁業和水產養殖為生。即使在香港，海鮮也是市民日常飲食中的重要組成部分，而本地漁業近乎滿足了五分之一的需求。因此，我們必須積極應對氣候變化，增強氣候適應能力，以確保海洋的長遠可持續發展和依賴海洋為生人們的生計。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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