進言廣達｜總結考察及丁薛祥座談：厚植家國情懷、立主人翁意識

今年通關至今，香港各界青年團體積極舉辦內地交流考察，讓更多的香港青年學生了解國家發展一日千里。以「港澳青年看祖國」為主題，推動16萬5千人次到內地交流。筆者於11月與各界港澳青年共150位代表赴京考察，並有幸於22日在人民大會堂參與中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥的會見。結合一連數日的緊湊行程，與及丁副總理的講話內容，總結出以下的個人觀點。



來稿作者：黃進達



五支箭頭指向 學習先進國情

是次訪京團行程包括參觀2021年新建成的黨史展覽館、國家博物館及到天安門廣場觀看升旗儀式，當中以五個主題分團進行專題考察，主題為「高質量發展」、「全過程人民民主」、「科技創新」、「中華文化」和「志願公益」，分別有與不同考察點的工作人員交流，甚至有沉浸式體驗的環節。筆者作為香港文旅界別的青年，獲安排參觀頤和園與什剎海文展中心，從中見到文博基地在傳統古都的保育一面，亦了解國家在非遺教育、文旅文創發展的飛躍進步，是匯聚民族智慧、厚積薄發而形成的。

旅程中不禁反思《十四五規劃綱要》明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，在大局上為香港的文化事業打了支強心針。不論特區政府還是民間團體都有一致共識，以鞏固香港在國際藝術市場的領導地位，以及促進文化藝術創意產業化的發展。這一次先進文旅考察再次提醒筆者，香港應該進一步與大灣區乃至內地各省各市多作交流，學習內地在文化藝術、創意產業、體育和旅遊業。香港在由治及興的關鍵機遇期，時不我待，不妨與學習內地先進經驗，在產業發展中互相帶動。

祖國崛起來之不易 堅定信心成就發展

中國共產黨的發展與國家發展、國家命運與群眾步伐牢牢緊扣，黨史館完整呈現中共的暢想，展現一路走來使命如一、為人民服務的初心，將全面建成小康社會、開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、實現中華民族偉大復興的中國夢這些成果作出案例介紹和文物陳列。處身香港，近年我們在國際博弈，特別是中美關係的演變中，我們親歷了香港因外部勢力干預引起的暴亂。作為香港與中國故事的說書人，通過這幾天更深入認識黨和國家發展，明白當代中國的成就來之不易。

丁副總理在與我們座談時表示，習近平總書記對港澳青年飽含深情、寄予厚望，希望廣大港澳青年厚植家國情懷，錘煉過硬本領，早日成長為可堪大任的棟樑之才。他希望港澳青年始終在大是大非面前做到立場堅定，維護國家主權、安全、發展利益，做推動「一國兩制」行穩致遠的生力軍。筆者相信站於黨和國家的高度看事情、看未來，引用習近平總書記的說話寄語我們港澳青年，其實也是點出一條明路：以自身的發展與香港、國家的發展相結合，在自己的業務、在社會的服務上，珍惜大好年華，追逐夢想，努力打拼，只要港澳積極融入國家發展大局，我們亦可分享發展成果。

1210以投票直接參與 坐言起行支持香港發展

筆者曾於曾在聯合國人權會議上發言，支持國家與特區政府的施政作為。青年團體與及社會機構，都在一點一滴去協助特區政府在不同治理板塊上作出完善。誠如丁副總理所言，「港澳青年發展得好，香港、澳門就會發展得好，國家就會發展得好。大家要深刻認識國家和世界發展大勢，切實增強民族自豪感和主人翁意識，在新時代展現出新擔當、新作為、新氣象。加強對國家和民族歷史的學習，用實際行動詮釋家國情懷，讓愛國在港澳青年中蔚然成風。」

在12月10日的區議會選舉中投票，「用實際行動詮釋家國情懷」，就是對於香港未來包括政制發展、地區治理的最直接參與。香港是屬於大家的，我們就是香港的主人翁。筆者非常希望各位讀者也帶同家人朋友，坐言起行參與其中，支持香港發展。

作者黃進達是經民聯旅遊事務委員會主席、香港菁英會副主席、重慶市政協委員、全國青聯委員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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