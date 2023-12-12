來稿｜以中華民族法理觀涵養國民集體品格，護航偉大復興路

中國並不追求世界霸權，那是否可以說，如果中國不反霸，讓它美國稱霸去，中美之間的問題就迎刃而解，兩國就可相安無事呢？反霸這件事，誰都可以想、誰也可以做，但實在不是誰都會去想、誰都能去做的事。覺得中國不反霸中美就和樂的認識不切實際。霸權國家嘴上說的再好聽，手上是不會允許其他國家比它強、不受控的。



在美國看來，中國作為「第二」太強了，它不安心。是否反霸不是嘴上說的事，美國不會傻到只聽中國說什麼。倘若中國當真不反霸，就得聽美國的安排，就得削弱自己，就不能掌握自己的命運，就得放棄讓中國老百姓過更好日子的權利。



中國人既有自己的想法，也要按照自己的想法去做事，而且我們按照自己的意思把事做好，自然是比美國要強的。所以美國現在想方設法不讓我們把自己的事做好，在各個地方處心積慮的騷擾、干擾、破壞我們做事，這就不好辦了。中美之間的問題，不是中國是否反霸的問題，而是美國霸權的問題。



來稿作者：白中石



用中華民族法理觀推動形成反霸新格局

美國霸權的基礎是金錢和暴力，基於強大經濟與軍事的霸權，它的集中表現形式是具有話語權，可以讓一些國家和人或是心悦誠服、或是被迫承認美國說的是對的，進而按照美國的意思去做事。我們中國人研究問題喜歡抓本質與核心，所以面對美國霸權，我們高度關注壯大自身的經濟和軍事實力，這樣做當然是對的，且要不遺餘力地堅持做下去。風險在於，如果覺得有了經濟和軍事，就可「自然而然」地獲得話語權，那大概率是要吃虧的。太陽升起就自然陽光明媚嗎？

一些地質證據表明，大約2.4億年前的三疊紀，地球上曾經歷過一場200萬年的雨季，那時太陽依然每天升起，但陽光明媚卻不是雲層之下的眾生可以建立的概念。反霸不能只搞經濟、軍事，不宜認為話語權是經濟、軍事的衍生物，而疏於直接、科學、徹底地研究、發展、壯大話語權，那肯定會耽誤事。建立可以涵養中華民族集體品格、影響世界各國人民認知的中華民族法理觀，是我們吹散美國話語權陰霾的有力抓手。

用中華民族法理觀強化構築中國話語權

講話的人構築話語權的過程，就是塑造聽話的人集體品格的過程。不同集體有不同的精神風貌，筆者將一個集體所呈現出的具有共性、慣性的思維方式、行為習慣、作風特點，稱為這個集體的集體品格。集體品格在一些場景中具有比較鮮明的特點，例如基於歷史和現實，大一統國家和強大的中央政府會讓大多數中國人感到更有自豪感、安全感，但在有些國家或地區卻不是這樣，他們覺得政府強大會讓國民「不安全」。集體品格聯繫於、但有別於意識形態，因為意識形態的政治意涵比較強、民生意涵相對弱。塑造一個集體的集體品格，就是在為成員制定行為和認知標準——法律是最直接作用於此的，法理是最深刻作用於此的。法律對具體的行為、流程、邊界作出規定；而法理則對制定什麼樣的法律、如何制定法律產生影響。例如針對某一行為，法律研究怎樣懲處，而法理則會探究是否要對這種行為進行懲處。

法理是法律的淵源，一國之法理，是該國治國理政精神的生動體現，同時也會對國民的集體品格產生巨大影響，且這種影響並非一定要在人觸犯具體的法律條文時才顯現。例如，雖然大多數人一生並不會吸毒、墮胎、橫跨政商、觸犯極刑，但一國法律是否允許吸食大麻，是否允許墮胎，是否允許政商旋轉門，是否設置死刑，肯定會在很大程度上影響國民的價值觀、世界觀。這種現實、全面而生動的塑造，也決定了國民認為什麼事是對的、應該聽誰的話。

用中華民族法理觀護航偉大復興路

人民強則國強，人心齊則山移。百年未有之大變局中，擁有強大集體品格的國民，是中國戰勝挑戰的力量源泉，而以中華民族法理觀涵養中國國民的集體品格，對世界人民的認知施加影響，則是我們實現目標的有力保證。可以考慮從四個方面着手工作，謹供參考。

一是中華民族法理觀宜是實在的、講政治的，涵養國民守正不阿、忠誠穩健的集體品格。今年初，中辦、國辦印發《關於加強新時代法學教育和法學理論研究的意見》，指出要堅決反對和抵制西方「憲政」、「三權鼎立」、「司法獨立」等錯誤觀點。這件事在當時並未引發輿論廣泛關注，但對構建中華民族法理觀具有重要意義，未來的某天，它會成為一個標誌性事件，這很符合我們在幹某些大事時的特點。法律和政治的關係是法理研究的重要組成部分。

現實中，法律絕不僅是「有關」政治，法律本身即是政治的一部分，關於國家治理的政治主張，根本上要通過法律進行標定和落實，例如憲法對國家制度的規定。在此方面，美式法理觀會讓大眾認知陷入漩渦。以「三權鼎立」為代表的運行機制，會無形推動人民在直覺中把法律和政治割裂開來、對立起來，卻渾然不覺所謂「司法獨立」本身就是一種純粹的政治安排、根本沒有跳出純正的政治範疇這一事實，是虛偽和矛盾的。

中國不是沒有受到這類錯誤思想的影響，例如有的法學界的專家學者，動輒就說「我是研究法律做學問的，不談政治」云云，但實際上，研究法律就不可能脱離政治，這樣講的人，不想談政治是假，不想講政治是真，是在試圖營造一種「講了政治有些話就沒法說、有些事就沒法做」的虛假氛圍，構建法律與政治的對立，這種自作多情的對抗情節是一種孤芳自賞的小資情調。中華民族法理觀應是實在的，要客觀看待並光明正大的觀察、總結、維護、構建、升級法律和政治的關係。

二是中華民族法理觀宜是自主的、社會主義的，涵養國民大道為公、家國天下的集體品格。不久前，中央金融工作會議在京召開，會議指出，黨中央把馬克思主義金融理論同當代中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合，強調必須堅持黨中央對金融工作的集中統一領導，堅持以人民為中心的價值取向。這清晰顯示出，金融工作不是隻有「天選」一種，金融是有名有姓的。在制定有關金融的法律時，資本主義國家的法理觀基本遵從並保護資本逐利的特徵，並稱資本逐利這一特徵為「天性」。稱其為「天性」本身就是一種妥協和讓渡，是在企圖構建資本逐利的正義性、擴大資本逐利的合法範圍。社會主義國家的金融工作不會這麼做，我們實事求是、客觀看待資本逐利的特徵，但不會放縱其成為「天性」，核心在於，一些很有利潤但對民有傷的事，我們是不做的；那些利潤不多但於民有利的事，我們就做了。

指導這類法律制定的法理觀念，在資本主義國家的主流法理觀念與法律實踐中難覓其蹤，我們要去做，必然是自主的、社會主義的。由金融領域看開去，指導各領域法律構建的法理觀，究竟是否有姓名呢？美國喜歡講，法理是一種跳脱意識形態的普遍正義和普遍規律，具有普遍適用性。問題在於，他們雖然這樣講，但所制定的法律卻充滿基於自身適用性的意識形態色彩，所謂的普遍適用性，在實際操作層面的真實含義是「和我不同的都是錯的」，而這種前後矛盾、混亂實踐，更證明了美國有關自身法理觀的普世描述，僅是一種服務於黨爭政治的高調理論和虛假宣傳。法理觀是有名有姓的，具體到中國，我們的法理觀姓「社」名「中」，中華民族法理觀必然是自主的、社會主義的。

三是中華民族法理觀宜是有温度的、以人民為中心的，涵養國民秉節持重、萬眾一心的集體品格。美國整體來說是一個「執法有情、製法無情」的國家。「執法有情」的表現有很多，例如同樣一個案件，是否有錢請著名大律師，會導致結果雲泥之別。至於「製法無情」的表現，像是暴力執法、過渡執法早已成為美國頑疾，不要認為是美國警察知法犯法，他們恰是因為清楚知道相關法律允許他們開槍，所以才敢、才能基於自身判斷射傷、射殺那些實質上無反抗能力或未產生威脅的執法對象。「執法有情、製法無情」這種法理觀，必然不是以人民為中心的，特別是對廣大普通民眾來說，是壓迫力最強的法理觀。

中國常說「國法無情」，「無情」是指有法必依，法律面前人人平等，是對執行法律的描述，而非對制定法律的形容。制定法律不可「無情」，必然是要考慮國情、民情的。不合國情、民情的法律，於國於民無義無利，是不會有生命力的。參與制定法律的專家學者，宜避免籠統地把情、理二字對立起來，彷彿二者在任何時候都會必然衝突一般，總想去當講理判官。中華民族法理觀的温度體現在以人民為中心，而以人民為中心的表現則是「執法無情、製法有情」。這種法理觀在凝聚民心、教化認知、規範行為、發動力量方面，是最具戰鬥力、生命力和實踐價值的。

四是中華民族法理觀宜是歷史的、有韌性的，涵養國民自信自強、積極進取的集體品格。日本憲法（又稱和平憲法、昭和憲法）第九條的主要內容是「放棄發動戰爭的權利」。一國以立法方式放棄發動戰爭，這在世界範圍並不普遍，日本這樣做，可能會讓並不知曉歷史的人「感動」，但對稍微了解歷史的人來說，他們知道這當然不是因為日本人相較其他國家國民更愛和平，而是歷史安排，因為這部憲法是在第二次世界大戰日本戰敗被盟軍佔領時期撰寫的。任何一個國家的憲法，以及指導憲法和其他法律制定的法理觀，都是居於自身所處歷史方位形成的，它一方面是對過去的總結，同時還會對國家、國民的未來走向產生影響。

中華民族法理觀，要承載中華優秀傳統文化，堅持馬克思主義法學基本原理，賡續紅色法治血脈；要大方展示中國的國家規模、國際地位與民族雄心。一國之法理觀，也是該國的國際鬥爭成績單，正如日本是二戰戰敗國，是曾被美國佔領的國家，憲法法條突出體現消除自身對別國的威脅，本身即帶有懲罰性，指導戰敗國憲法制定的法理觀，不會是以戰敗國的核心利益作為唯一中心的。中國是二戰戰勝國，是在朝鮮半島把美軍及所謂的「聯合國軍」從中朝邊境打回海底的國家，中華民族法理觀應是自信的，要光明正大的把中華民族的核心利益擺在中心，並把國際責任、國際治理納入範疇。

在黨的領導下，用真實的、講政治的、自主的、社會主義的、有温度的、以人民為中心的、歷史的、有韌性的中華民族法理觀，所涵養的守正不阿、忠誠穩健、大道為公、家國天下、秉節持重、萬眾一心、自信自強、積極進取的中國國民，可以助力讓浸潤中華智慧的「中國聲音」傳的更遠，讓建立更加美好新世界的「北京貢獻」歷久彌新，讓真正具有普世價值的反霸事業大功畢成。

作者白中石是香港大學機械工程理學碩士，內地機械工程師。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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