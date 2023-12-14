來稿｜區議會投票率合乎期望嗎？

前文所述，未來議會直選選舉中，有幾個方法可以提升投票率，但筆者認為，確實在新的格局和政制下，投票率大約會介乎於25 至 35%之間，這並非不合理和不尋常，反之是新的發展。

來稿作者：張景宜



第一、在國際層面，不論是國會、地方議會，我們都看到歐美地方的投票率維持在兩至四成不等。從紐約市長、市議會的地方選舉中，確實看到只有兩成多的投票率。主要原因就在於，正常的地方層面選舉極少有純政治議題的對抗，也不一定有亮麗的候選明星出選。回看過去一屆立法會和區議會直選部分，投票率其實與海外不少發達國家的地方選舉相若。反觀香港2019年情況則是特殊例子，有相當程度源自建制選民全體動員力保服務社區的候選人，同時，非建制選民亦全力希望投票將立場激進者送進區議會，形成一場勢不兩立的鬥爭，這樣才激發投票率不尋常的高。政治立場鬥爭拉升投票率並非香港獨有情況，2020年美國總統選舉就有著類似的情況，亦是出現了民主黨選民與極右及支持特朗普選民的激烈對決。但反觀之前一些情況，如克里對布殊等，投票率就差了一成。

第二、社會局面轉趨平穩，地區服務工作相對沒有爭議性，候選人比拼的是經驗、社區服務熱誠、以及社區領袖和團體的支持。正如前文所言，今次是新制度下的第一次選舉，絕對不是終點，而是起點。假如地區上有多些高質素的新人出來，又能够和紮根社區的服務實現結合，則能够直接拉動投票率。筆者留意到，來自香港新方向的黃樂妍，今次在黃大仙西以素人姿態落區，面對建制兩大政黨民建聯及工聯會，外加建制地膽九龍社團聯會，卻能够在慈正邨慈安邨的票站取得第一名的成績，得票甚至超過在當區有樁腳的工聯會候選人，背後直接原因便是黃樂妍獲得當區前區議員黃逸旭的公開支持，因此順利承接傳統建制以外的票源。這個例子也直接證明，新選制下傳統非建制票源均拒絕參加的論調，其實並不站的住腳。

今次區選誠然是傳統政黨優勢明顯，但筆者相信，當區議會的變化從對戰變成良性競爭，未來三會成員亦會有更多信心和空間給出提名票，自然能讓更多人站出來走對的路線。

第三、有學者提議參考新加坡採用強制投票，讓市民都走出來。筆者認為與其這樣做，不如給多些時間觀察。這次區議會選舉結果固然是看點，但更加重要是未來運行的實際效能。議員當選後，倘若能够通過實際服務，讓支持者不失望，讓關注者有信心，外加良性競爭對手，將來區議會選舉的投票率應當可以繼續穩步提升。同樣的情況也應用在立法會上，我們慢慢走出了過去二十多年的政治為先的選舉，比拼的是社區服務用心度、政策和地區工作的熱誠，超高投票率未必會再出現，但走出來投票的，都必然是受惠或是尋求改變的一群。

而最後也相對重要的一點是，筆者最近看了幾份投行報告，分析深圳房地產、旅遊和零售發展，看到過去半年多，周末都有30至40多萬人不等前往深圳及大灣區內地城市。當中相信帶走了10至20萬合資格選民。未來也許政府可以考慮在如何方便跨境港人投票方面多做嘗試，配合新的形勢發展。

作者張景宜從事公關行業，曾於新加坡電視台和本地媒體擔任編導。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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