蔣秀珠｜大灣區醫療融合　「港版」疫苗可予先行先試

自從新冠疫情緩和、口罩令、旅遊限制等防疫措施全面放寬，愈來愈多香港市民湧到大灣區內地城市旅遊觀光、有些甚至考慮定居當地生活、工作、養老，充份展現「大灣區一小時生活圈」所帶來的新時代、新趨勢。



來稿作者：蔣秀珠



根據資料顯示，目前已有53萬香港市民長期生活在大灣區內地城市，當中17.5萬為未成年兒童，另外亦有近9萬名65歲以上長者老人。他們除了衣食住行外，對醫療服務亦有一定需求。去年內地調查機構「21世紀新健康研究院」曾發起《在粵居住港澳人群疫苗接種需求調查》，在受訪的314家庭中，99%成人表示對疫苗有需求，雖然他們偏好「港版疫苗」，但71.6%受訪者認為返回香港接種成人疫苗並不便利，另外亦對陪同子女往返兩地頻繁接種兒童疫苗感到不便。

事實上，目前大灣區內地與香港已上市的疫苗在疫苗種類、接種年齡及接種程序等方面的確存在差異。相較香港已上市81種疫苗，內地大灣區九市目前已上市的疫苗只有44種，種類上香港有明顯優勢。而當中以香港常用的預防白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痹及乙型流感嗜血桿菌的五合一疫苗為例，目前內地一般只提供預防白喉、破傷風及百日咳的三合一疫苗，其餘2種疾病則需額外接種預防。因此站在居粵港人角度，挑選種類較多、接種程序較方便的「港版疫苗」，實乃無可厚非。

但縱使居粵港人對「港版疫苗」有著一定需求，但受制於現行法規，目前香港疫苗產品「北上」輸入仍然困難重重，始導致居粵港人需要舟居勞頓往返香港接種疫苗，而對於行動不便、身體狀況較差的長者，更是困難重重，造成生活不便之餘，還潛在一定健康風險，尤其今年冬季正值流感及上呼吸道感染高峰期間，往返兩地的旅客數目龐大，對公共衞生監控預防帶來更大挑戰。故此若長遠能讓居粵港人在大灣區內認可醫療機構接種「港版疫苗」，將是與民便利的明智之舉。

在新冠疫情期間，香港藥學服務基金曾響應政府「為廣東和福建有緊急藥物需要港人送遞處方藥物特別計劃」為部分居粵港人提供藥物送遞服務，透過與不同單位合作以及物流配送配合，成功為近3萬人次服務，累積相當經驗，引證措施成熟可推，為發展跨境醫療、為有需要的香港市民提供適切醫療服務邁進一步。

其實早在2021年，國家藥品監督管理局便和港澳政府合作推出「港澳藥械通」機制，容許尚未在內地註冊的藥品和器械經審批後在大灣區指定醫療機構供港澳市民使用，目前已批准的27款藥品多以癌症、罕見疾病等重症藥物為主，涵蓋大灣區19家指定醫療機構。在這些良好基礎下，擴充「港澳藥械通」適用藥械範圍，允許本港註冊疫苗輸入大灣區實屬可行之舉，政府應就此主動與內地醫療機關磋商協調，讓居粵港人在指定醫療機構接種「港版疫苗」，長遠落實兩地疫苗互認互通，保障居粵港人健康福祉。

作者蔣秀珠是香港藥學服務基金主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。