來稿｜活用現有規劃　打造尖東博物館集群

特區政府早前建議將科學館改建成「國家發展成就專館」，並將科學館搬至沙田文化博物館惹來「殺館」質疑，招致公眾激烈反響，甚至有聲音認為這是在搞「低級紅，高級黑」。



來稿作者：駱俊偉



愛國主義教育固然重要，但如何落實則考驗政府的政治智慧。科學館作為香港人氣最旺，受眾範圍最廣的博物館，是不少市民周末合家歡的好去處，但現在政府的方案卻不必要地把設立國家成就館，與市民情懷和保育本地文化三者對立起來，在立法會及民間反響甚大，變成「好心做壞事」。與其大動干戈，政府倒不如考慮擴大科學館和歷史博物館規模，將兩座博物館展覽內容融入至「國家發展成就專館」中，形成「尖東博物館集群」，既靈活運用現有資源及用地規劃，符合成本效益，亦以不擾民的方式達到建設專館的初心，實現雙贏局面。

屹立尖東逾30載的科學館，至今陪伴一代又一代港人成長，其四通八達的交通網絡，與有趣豐富的科學實驗，每年吸引逾百萬參觀者，是本港中小學以至幼稚園推行科學教育活動的指定地點，惟目前館內一些設施和展品已甚為陳舊過時，有必要進行翻修更新，但若搬遷至沙田則可能減低民眾參觀的意欲。而歷史博物館面臨相同問題，目前已展出3年的「經典再現，香港故事精華展」已稱得上博物館的最新展覽，反映歷史博物館欠缺具創新、趣味性高的內容，吸引力逐漸被削弱。

至於文化博物館，去年錄得45萬人流量，廣受市民歡迎，內有金庸館及李小龍展覽，徐展堂中國藝術館，粵劇文物館等多個常設展館，也收藏了多名流行巨星的遺物，也曾辦過張國榮、梅艷芳的專題展覽，內容豐富多元，若因本次計劃而拆件重組，至計畫中的新展館落成之間，藏品無處容身，在保留香港文化的層面上，也可能因此出現長達十多至二十年的真空。尤其文化博物館內含有不少香港流行文化的元素，對東南亞國家更是極具影響力，正是我們軟實力的寶藏所在，處置不宜輕率。

國家成就專館的初衷是為了深化市民對國家及國情的認識，尤其著重加強青少年對國家的認同和歸屬感，但如何更好地將「人心回歸」工程落到實處，則不能操之過急。政府可考慮在國家成就展中，融入香港的歷史文化及在國家高速發展中的作用，並把祖國的創新技術融合在科學展覽中，提高博物館內容的連繫性，讓參觀者親身盡覽國家發展歷史和科技成就，。

據城規會資料，康樂及文化事務署就尖沙咀科學館道地皮，申請略為放寬建築物高度限制及上蓋面積限制，以作香港科學館及香港歷史博物館的擴建，涉及3幢新大樓，總樓面約35.8萬平方呎，預計在2030年竣工。由於該地段並無最高准許地積比率，建議康文署參考上屆政府提出的「縱向發展」加蓋博物館樓層方案，地盡共用，將各個專題展覽安排在不同樓層，並將新建大樓規劃作國家發展成就的展覽用途，以期形成「尖東博物館集群」，打造香港全新旅遊地標，實現深度文化遊。

作者駱俊偉是公共政策研究員，城市大學公共政策與管理碩士。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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