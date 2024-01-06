來稿｜探究香港運輸部門和單位的服務質素與挑戰

香港各運輸機構的服務質素長期以來一直是市民詬病的焦點。從的士、巴士、地鐵到機管局以及運輸署，這些機構的表現並未能獲得市民的廣泛稱讚，反而被認為存在相互之間的表現差距。近期，港鐵西灣河站B出口的錯誤顯示牌更成為網上引人嘲笑的對象，將「Sai Wan Ho Civic Centre」錯誤地顯示為「Sai Wai Ho Civic Centre」。雖然後來港鐵職員貼上了白色貼紙修正錯誤，但最終的修正版本「Sai Wan Ho Civic Centre」仍然存在不正確之處，凸顯了一種草率失誤的情況。然而，這僅僅是眾多問題中的一個缺陷。



來稿作者：鄺卓睿



事實上，負責運輸部門多年來的不作為和官僚主義是其中最大的問題所在。這種無所作為和僵化的態度阻礙了改革和改善運輸系統的進程，導致各種問題長期存在並影響著市民的生活質素。其中，尤以政府在規管及發展的士和網約車為最佳例子。

的士服務質素這一課題近年成為公眾關注的議題之一。這成因除了是因為部分個別司機的不當行為外，更是因為運輸署在網約車和的士發展方面的政策模糊不清，導致相關服務質數出現嚴重問題，影響市民的生活質素。

政府針對的士和網約車之間爭議的不明確態度，加劇了兩者之間的矛盾，在社會上造成了許多分歧。眼下，的士業界建議將市區的士起錶價格由27元提高至32元，新界的士則從23.5元調升至28元。這項提議引發了市民的強烈反應。一些人士甚至建議將來的收費與公務員加薪幅度掛鈎。言論一出旋即引起了公眾的不滿。許多市民認為的士業界應該先改善服務質素後再考慮調整收費。甚至有些市民表示寧願花費更高的價格乘坐網約車，也不願意搭乘的士。

筆者認為提高收費是合理的，但政府必須了解，其模棱兩可的政策和寬容的態度已經影響了香港「智慧出行」的實踐，並進一步影響了香港的旅遊和運輸發展。這使得市民和遊客感到不滿，並影響了社會的和諧與穩定。當然，的士業界內部的一些不當行為也影響了市民和遊客對香港的士服務的觀感，但政府不能忽視對網約車和的士服務的監管需求。

社會各界需要明白網約車是新興行業，相關的服務在香港及全球多地受到廣泛歡迎。然而，近年來一些網約車司機對道路不熟悉、保險賠償等問題引起了市民的關注。如何確保的士業界和網約車可持續發展並提供高質量服務已成為社會關注的焦點。網約車所存在的灰色地帶和生存問題已經到了政府需要重視的程度。然而，政府部門對這些問題視而不見，任由爭議和漏洞存在，甚至坐視的士業界和網約車互相攻訐，令市民感到無奈和不滿。

另一個運輸署的「傑作」是三隧分流的新收費制度，卻製造了更多的民怨。一些市民在網絡或報章上投訴，表示相關制度非常混亂，尤其是累進累減制度、顯示牌模糊不清以及西隧收費系統的錯誤收費等問題，使他們對該制度感到不滿和不信任。有些人甚至表示不知道是誰設計了這些規定。新收費制度的實施導致部分公共交通工具的加價潮，使許多市民感到驚訝和困擾，認為這增加了他們在運輸和生活方面的成本開支，與政府之前宣稱要減輕市民負擔的承諾不符。本應是簡化的工作，卻在運輸署的設計和宣傳上變得複雜起來。

而最近的「元旦風波」更是令人匪夷所思。不論是誰對誰錯，筆者肯定各運輸單位在節慶假期盡量提供通宵服務的努力。筆者也認為這次煙花匯演確實成功吸引許多遊客來港旅遊，迎接新一年的來臨。

然而，一些不負責任的社交平台流傳所謂「特種兵旅遊攻略」帶來了許多問題和傳遞錯誤資訊予來港遊客。一些受所謂的攻略而影響的旅客，以為只花費少量巴士或地鐵車資便可在觀賞完元旦煙花匯演後隨即返回內地，不用花錢在香港尋找旅館休息。當他們發現實際情況與預期不符時，就對港府和各運輸機構提出各種指責，甚至表示不會推薦朋友來香港旅遊等等。筆者認為這些遊客在批評港府的同時，似乎忽略了自身的責任、這種旅遊模式所需付出的代價以及內地通關條件等。難道他們在出發前不知道港深兩地各運輸工具和關口在公眾假期的服務時間？沒有在出發前做好準備和資料搜集的功夫？

然而，港府和一些議員對此的反應令人感到無奈。他們並未切中問題，反而隨意應對，間接地損害了本地旅遊業的發展。值得注意的是，運輸及物流局以及運輸署未能徹底檢討在本地大型活動舉辦前為可能發生的危機或突發狀況制定應變計劃的缺失。實際上，運輸部門缺乏危機意識，未能提前制定應對突發情況的措施，這一點在以往的示威遊行或大型活動中也表露無遺，顯示相關部門對應變策略的忽視和缺乏制定需求的意識。

無論是牌照申請、運輸單位的表現、可加可減機制失效，還是的士業界、網約車發展以及危機應變策略的缺乏，運輸署和運輸及物流局都難以逃避責任。特別是運輸署這個被廣泛批評為「非常官僚」的政府部門更應好好檢討自身的缺失。運輸署當前的服務態度是否代表其一直強調的「積極進取，力求至善」的信念？

香港各運輸機構的服務質素問題不僅是市民關注的焦點，更是香港整體運輸體系發展中必須面對的挑戰。儘管存在諸多問題，我們也看到了公眾對於改善現狀的強烈呼籲。然而，要解決這些問題，需要政府部門積極作為、堅定決心，以及對市民需求的真正理解。筆者十分期待香港政府能展現更高的協調性和效率，與各相關機構和利益相關者攜手合作，找出解決問題和提升服務質素的有效途徑。透過更加開放和透明的溝通，與市民共同為建設更優質、更有效率的運輸系統而努力。此外，筆者建議政府應該更加注重危機意識的培養，制定周全的應變計劃，以應對突發狀況和大型活動。

總之，香港的運輸問題是一個複雜的系統性挑戰，需要政府、民間和相關行業攜手合作，共同努力才能實現真正的改善。唯有如此，才能讓香港成為一個更便捷、更舒適的城市，為市民和來港的遊客提供更優質的服務和體驗。

作者鄺卓睿是香港群策匯思常務理事。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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