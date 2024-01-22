來稿｜面對離地加煙稅需求　財爺如何確保由治及興？

財政預算案下月出爐，股樓齊跌，經濟不景氣，賣地收入銳減下政府財赤料逾千億元。在這個背景下的財政預算案，中央必定繼續定調「由治及興」，但財赤如何減卻是陳茂波的頭痛。醫務衞生局局長盧寵茂就稱考慮再增加煙稅，有學者更配合政府「發窮惡」，離地地建議狂加煙稅至100元，令售價或升至130元。多年來不少漠視實況的專家，將加稅這種最易做的行政措施說成是「最有效」控煙手段，其實向煙民開刀，表面上似可增加政府稅收，實質上按過往經驗，大量煙民在加稅後會轉向私煙市場，政府實際及長遠上煙草稅收反而因加得減，可見加煙稅是山埃貼士。



來稿作者：楊浩泉



2023年頭加稅之後，政府在煙草稅的稅收明顯下跌，但這並不代表全港60萬煙民真的降低了吸煙量。全港報販大聯盟及報販協會去年7月舉行記者會，指政府去年初加煙稅後，報販收入大減，更甚是導致私煙販賣猖獗，當時兩個組織敦促當局如想真正控煙，應以打擊非法私煙為最優先工作。筆者明白，忠言一向逆耳，但事實上市面正價煙銷售一旦減少，私煙市場就大收旺場，這顯而易見，近一年，幾乎每個月也有「海關破私煙倉」、「水警海關聯合行動檢約2200萬元私煙」等新聞出現。

不過，一眾醫學「權威」學者，從來不會視吸煙為供求問題，亦不會綜合鄰近地區煙稅不一、煙民心態及整個社會情況去審視加煙稅的連鎖效應，結果一直漠視加煙稅會助長黑市這實況，繼續提出離地建議。港大護理學院教授王文炳日前表示，現時煙稅只佔售價約64％，未達世界衞生組織建議的75%，他認為如要符合此「指標」，煙稅需增至100元，如加上煙商生產成本及利潤約28元，料日後香煙售價約為120至130元，並聲言「價格都唔係高」。

這又是一個「何不食肉糜」的故事。筆者估計，資深醫學教授的月薪大概逾10萬現吧，130元一包煙對他來說當然便宜，但對普遍的打工仔煙民來說，尤其基層一點的煙民，在單是加煙稅根本難以令其戒煙下，當看到越來越貴的正價煙，他們很自然地想尋找便宜的「代替品」，結果最終就會轉食私煙。這等同政府在庫房莫財時為了勒緊褲頭，想盡辦法開源節流一樣；現時經濟環境差，煙民都會量入為出，從其他途徑購入他們的「精神食糧」，即使冒險幫襯非法和品質良莠不齊的私煙老鼠煙亦是被這些醫學「專家」所逼。陳茂波作為深得中央信賴的兩任財政司司長，自然牢記著習近平對香港特區的四點希望中，有「切實排解民生憂難」和「共同維護和諧穩定」兩項。若特區政府領導真的跟從這些離地政策建議，筆者就真的悲觀，「由治及興」之路遠矣。

對不少煙民來說，煙癮其實是心癮，而多年來私煙屢禁不止，明顯地反映現行控煙政策有漏洞。吸煙與健康委員會及學者們常掛在嘴邊說「加煙稅最有效」，近乎盲目相信加煙稅這個用到濫的所謂「絕招」，其實加煙稅「最有效助長私煙」，在私煙失控情況之下，再紙上談兵地建議加煙稅至75%是非常荒謬兼離地。長遠煙草政策關注組召集人盧啟律之前已多次指出，正因目前購買私煙非常容易，再增煙稅只會令私煙問題惡化，而根據以往數字，無論是否增加煙稅，吸煙率皆會每年下降約1%。

或者，官員及學者們「睇到煙稅由64%加到75%帶嚟嘅好處」，而筆者看到的純粹是為私煙助攻，可能「係因為我悲觀」。但究竟要有樂觀，才會認為撳一個「加煙稅到75%」的按鈕，吸煙率就會自然下跌，然後可以成功控煙？

作者楊浩泉，從事金融科技行業，煙齡接近六年，嘗試過戒煙服務但失敗，靠閱讀自助戒煙成功。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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