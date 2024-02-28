來稿｜元宵節添「小情人」　兼論二萬元生育補貼

來稿作者：張景勛



下筆時正值元宵節，景勛首先祝編輯和各位讀者元宵節快樂、希望大家新一年身體健康、事事如意！特別要祝各新生嬰兒健健康康，快樂成長！

讀者們可能會好奇，為什麼要特別祝福新生嬰兒？話說今年元宵節對我而言意義非凡，因為太太在此佳節為我添了個「小情人」！第一次把孩子抱在手中的那一刻，看著孩子稚嫩可愛的臉，心裡生出一種從未體驗過的幸福感。這種幸福感，相信天下間每個為人父母的也懂得，也只有為人父母的會懂得。也提醒我一定要努力，為了孩子的未來，一定要令香港變得更美好！

因緣際會，我也成了政府上年10月才推出的二萬元生育補貼的第一批受助人。感謝特首李家超先生在上年施政報告宣布推出這項惠民政策。二萬元，雖然只能算是些許幫補，卻能感受到香港政府的心意，讓我們這些新手爸媽心頭暖暖的。除了表達感謝外，因本業的關係，在此我亦想借題發揮，就生育補貼政策提出一些淺見。

近年香港步入少子化社會，這是個不爭的事實。除了受移民等因素影響外，其中一個導致少子化的重要原因，必然是低下的生育率。根據聯合國人口基金會發佈《2023年世界人口狀況》，香港女性生育率之低位列全球第一，香港女性一生平均只生育 0.8 名子女。2023年全年只有33,000名嬰兒出生。

香港的生育率為什麼會低下？普遍認為的主要原因，是養育子女的成本高昂。根據恒生銀行去年的調查估算，養育孩子平均每年需花費28.4萬元，如果孩子22歲才能經濟獨立，成本約624萬元。當然，市民欠缺生育意欲，還受到許多不同因素如家庭結構變化或女性角色轉變等的影響。然而，錢是其中一個重要原因，這是不爭的事實。有關當局相信也是認同這一點，才會推出二萬元生育補貼，企圖用經濟誘因利誘市民多多生育。

二萬對比624萬，只佔了少的比例。因此，政府推出生育補貼，雖然是很好的第一步，但實在是不夠的。因為教育、醫療、住屋，才是真正的育兒「三座大山」。有關當局應全面考慮家長對於育兒「三座大山」的需要，提供全面的補貼。例如，我建議政府可效法長者醫療券，考慮推出「兒童醫療券」，「學童補習券」，以資助兒童到私營醫療機構求診和到私營教育中心補習，減輕家庭的醫療和教育費用負擔，進一步減低育兒成本。此外，有關當局亦應重新審視在職父母的育兒需要，延長產假甚至推出「在職父母四天工作制」等，減輕他們的時間負擔。更重要的是，有關當局應多作推廣及教育，讓市民明白香港的「少子化」問題的嚴重性，並鼓勵他們多生育，以及多協助新手父母解決他們的育兒問題。

政府推出二萬元生育補貼，在這個艱難的市道中，既暖心又實際，實在令人大力鼓掌。然而，我認為二萬元生育補貼只是個起點，議員有關人士應多作商討，探討育兒補貼的進一步方案。

作者張景勛是九龍城區議員、香港兒童基金會副主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。