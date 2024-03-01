來稿｜提升物業管理專業支援地區治理

來稿作者：劉健宇



2020年疫情間，國家主席習近平曾向大型民企「鄭州圓方集團」全體職工回信，讚揚他們的物業管理員工堅守崗位；國家一級社團「中國物業管理協會」隨即號召會員單位深刻把握該信「偉大出自平凡，英雄來自人民」的重要內涵。物業管理行業近年日益重要，當局積極提升從業員的專業水準。隨著當局著意解決樓宇滲水、冷氣機滴水和「垃圾屋」等香港市民通常面對的鄰里問題，甚至是落實「膠袋徵費」的政策措施，物管人員有相當大的空間發揮專業精神。

地區治理須與物管公司合作

物業管理業監管局早於2016年成立，《物業管理公司責任》更於2023年刊憲生效，為物業管理公司及該專業的發展提出新路線圖。有意思的是，《物業管理公司責任》內容涵蓋11大範疇，包括釐定管理開支、保存帳目、提示業主立案法團遵守的規定等，確立物管公司各方面運作的法定要求；同時，該局亦制定了18份專業守則，分別就處理棚架及吊船、樹木管理、食水設施管理等工作確立良好標準。種種努力均為物業管理公司的專業服務建立基線。

除了物業管理公司外，當局亦推出「物業管理人牌照」制度，為物管業界從業者的專業發展制訂框架。根據香港法例第626章《物業管理服務條例》，物業管理從業員在持牌物業管理公司中，就該公司提供的物業管理服務，擔任管理或監督的角色，均須領牌。當局在發牌制度下已認可超過60個指明物業管理學歷，對應「物業管理人（第1級）牌照」和「物業管理人（第2級）牌照」。

值得注意的是，物業管理業監管局亦參考了香港房屋經理學會的數字，估計從事物管管理監督工作的從業員約1.2萬名；從民政事務總署「香港私人大廈電腦資料庫」的物管公司資料及監管局各方面工作取得資訊，了解到全港有近1,100間不同規模的物管公司。這些公司及從業員都是市民日常接觸的對像，亦是實踐地區治理的助力，政府實應爭取合作。

宣傳「私人物業並非法外之地」

李家超政府在《2022年施政報告》計劃「全面檢視現行環境衞生法例的權限和罰則，以提升政府處理各項棘手環境衞生問題的效率、成效和阻嚇力，長遠改善香港的環境衞生和市容。」不少香港市民總有機會面對鄰里問題——如居於公屋，房屋署有很大的權力推動社區衛生，但私人物業（包括居屋）則須要通過業主立案法團與物業管理公司的合作。

香港不少市民抱有一個想法，就是「置業」後，個人對於單位有絕對的權力。然而，面對一些公共衞生妨擾問題，包括蟲鼠滋生、樓宇滲水、冷氣機滴水等問題，便超越了業主的管轄，成為了社區問題。現時，為了進入涉事單位調查，政府可以發出「擬進入處所通知書」，確保執法人員在合理時間內進入有關處所調查公共衞生妨擾事故。然而，現在政府人員進入處所的時間，只能安排於上午七時至下午七時之間，但此舉明顯未能便利不少市民的工作時間。為此，當局計劃延長政府人員可進入單位調查的時段至晚上10點。

此外，當局亦應加強宣傳「私人物業並非法外之地」的概念，香港市民對於個人權利的意識十分濃厚，但當中亦有一些理解與現行法例不符。過去政府多從「公民責任」、「公德心」為宣傳口號，但這些正面的價值觀往往被視為更高層次的需求，市民完全可以不遵守；反而，「守法」則屬於市民生活的底線，政府更應加強這方面的宣傳。

塑造「金牌物管人」形象

協助物業管理公司塑造形象，有助落實政府的地區治理。首先，現時有約260多間物業管理公司參與食環署的「物業管理公司協助處理冷氣機滴水事故計劃」 ，每年有約5000宗冷氣機滴水投訴，便經由參與該計劃的物業管理公司處理。計劃下屋苑的物業管理公司會協助受影響單位找出滴水源頭，並勸喻涉事住戶糾正問題，從而減低住戶間可能產生的紛爭，保持和諧的居住環境。無庸置疑，物業管理公司人員往往更熟悉屋苑建築布局，及更了解住戶的生活習慣及較常出現滲水的原因等。

早前廣受各界關注的「垃圾徵費」問題，環境保護署亦會為物業管理業界的前線員工籌備培訓項目；警務處商業罪案調查科亦與物業管理業監管局合辦課程，讓業界人士協助識別住客、銀髮族識別網絡騙案；消防處亦之合作，協助業者使用自動心臟除顫器（AED）。由此可見，業界對於落實政府最新的政策措施到市民的日常生活，有明顯角色。

現時，不同單位亦有設立與物業管理相關的嘉許計劃，例如職業安全健康局的「最佳職安健物業管理大獎」、中華電力的「炎夏慳住賞」物業管理公司嘉許計劃、物業管理業監管局向全港100多間率先成功領牌的物管公司頒發「物管先鋒」嘉許獎座、​香港房屋委員會嘉許優秀屋邨管理服務承辦商等。為了與物管界建立更密切的關係，實可由政務司長領導的「地區治理領導委員會」與物業管理業監管局推出嘉許計劃，並由政府不同部門協助評審成效，例如警務處負責防止罪案方面、消防處負責推廣或協助急救方面、食環署負責冷氣機滴水和「垃圾屋」方面等。

由政府高層次的跨部門委員會設立嘉許計劃，實有助物管公司推升形象，更可吸納物管公司為政府地區治理的方針、措施貢獻力量，並宣傳他們的「金牌物管人」形象，最終提升市民的幸福感，讓人們享受良好的社區環境。

作者劉健宇是香港青年聯會會董，香港政策試驗組創辦人。內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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