來稿﹒財政預算案｜量入為出、用得其所

來稿作者：劉佳星



2024年財政預算案於星期三（2月28日）出爐！在經濟遭遇挑戰的特殊時期，為考慮到基層市民的經濟壓力，《預算案》多管齊下解決民生問題，除樓市「全面撤辣」、減稅外，在綜援、高齡津貼等方面貼出「半糧」，但對於民眾期待的消費券派發上，並未提及。整體而言，本次預算案雖有遺憾，但審慎務實。

其中，今次預算案引爆的最大焦點莫過於樓市全面「撤辣」，這是相隔14年後，港府再現「零辣招」。「撤辣」是為了提振香港樓市，以前就有專家表示，再不「撤辣」，香港樓市極可能斷崖式下跌。本港有一般居民擁有私樓，如果樓市無止境下跌，這給社會帶來不穩定因素。香港目前最緊要的就是穩定。「財爺」的「零辣招」有如雪中送炭，令樓市看到些許希望。市場反應迅速，當日午間樓市相關股票就齊刷刷上漲。樓主開始坐地起價，但整體而言，香港市民更趨理性，觀望較多。

「撤辣」固然提振樓市信心，但也帶來些許擔心。港府需要未雨綢繆，以防不測。首先，「撤辣」意味著內地居民、外國人都可以與本地人一樣購買住房。倘若炒房團蜂擁而至，造成樓價衝頂後，政府應該如何應對？這將幾多影響市民的住房剛需？其次，全面「撤辣」後，如果還是提振不了樓市，是否對市場和政治權威打擊更大？雖然，港府沒有仙女棒，但智囊團要提前做好調研。

筆者認為，「撤辣」將急速提振香港樓市，令市場短期內回暖。但長期而言，樓市漲幅終究要看市民對香港市場的信心。提振信心更需要港府吸引外資，增加就業，為本港帶來市場活力。

另一個熱點就是「派糖」。「派糖」幾多與政府庫存緊密相關，在開源不穩的情況下，節流成為必然。目前，港人就業收入中位數為20,500元，即本港居民中有一半人月薪低於20,500元。對於這些居民而言，支撐生存已是困難，消費動力更無從談起。市民失望情緒可以理解，對於大部分港人而言，缺少那份「糖」，就嚐不到生活的「甜」。但外部大環境緊張，大規模「派糖」會增加政府壓力，最終將反應到通脹上。相比「派糖」，為基層市民提供向上流動的空間似乎更緊要，這才是真正的「糖」。

部分媒體的民調顯示，市民最滿意的政策是「樓市全面撤辣」和「加煙草稅」；而最不滿意的是「不派消費券」和「每月舉辦煙火和無人機表演」。據稱，港府已預留1億元以加強未來3年盛事宣傳工作。筆者認為，盛事宣傳固然重要，但在現時的財政環境下，政府開支更要審慎。發展盛事經濟，重點拼經濟，而非表面的絢麗堂皇。

此外，預算案又一亮點是律政司將推動成立「香港國際法律人才培訓學院」，培育具有國際視野兼熟悉不同法制的法律人才。特首李家超曾指，要善用香港普通法制度和國際化格局，為國家提供涉外法治人才培訓。這也符合香港成為亞太區國際法律及爭議解決服務中心的定位。港區全國人大代表、自由黨副主席陳曉峰高度讚賞「財爺」量入為出、用得其所及具有成本效益的財政預算案，認為此舉有助突顯及發揮香港作為亞太區國際法律及爭議解決服務中心的彪炳地位，輸出香港法律服務，有助推動區域的經濟，培養下一代懂得涉外法律事務的法律鐵軍及各國法律界的接班人，建立更公義的國際營商環境及促進國際的和平發展。

整體而言，今日預算案雖無大驚大喜，但可謂審慎務實，為香港經濟打了一濟「強心針」。在財政緊絀的情況下，政府亦適度提出支援市民和企業的措施。市民經歷財困，政府亦然。官民同心協力，應共克時艱。

作者劉佳星是北京外國語大學澳大利亞研究中心兼職研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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