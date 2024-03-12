來稿｜烏克蘭應透過談判終結戰爭

來稿作者：楊華勇



天主教教宗方濟各（Pope Francis）近日接受媒體專訪時表示，烏克蘭應該拿出「舉白旗」的勇氣，並透過談判終結與俄羅斯的戰爭。現年87歲的方濟各上月初接受瑞士公共廣播公司RSI專訪時被問及，烏國國內正在辯論，如果無法取勝，是否應該投降。對此教宗回應，「我相信最堅強的是那些能看清局勢、為人民著想，勇敢舉起白旗並進行談判的人。」談到更廣泛的戰爭，包括哈瑪斯與以色列的戰爭時，教宗還說，「談判絕不是投降，而是避免讓國家走向自殺之路的勇氣。」

教宗說，人們可能會為投降感到羞恥，但「他們會問，戰爭將造成多少人喪生？應該及時展開談判，找一個可以充當調解人的國家」。以烏克蘭戰爭為例，現在很多人都有意出面調解，在情況惡化前，不要羞於進行談判。

教宗給的訊息卻是相當複雜的，因為他也說「如果我們只有百分之一的機會終結戰爭，我想我們應該抓住這個機會。」這意味著儘管藉由談判結束戰爭機會渺小，而他需要這麼做的原因是達成協議能挽救烏克蘭每天失去的人命。他呼籲普京與澤倫斯基進行面對面談判，並且以談判失敗可能帶來第三次世界大戰來警告世人。儘管普京從不理會澤倫斯基的見面要求，但是雙方多軌的談判卻持續就停火和可能的和平協議不斷進行，俄羅斯和烏克蘭立場之間無法弭平的分歧是否可能取得重大進展令人懷疑。

儘管企圖打一場閃電戰取得勝利已然不可能，卻不代表普京願 意就此收手，西方國家制裁壓力越大，普京越需要不顧一切取得戰爭的勝利。更何況，他手上控制著歐洲最需要的天然氣，更加讓他有備無患。無怪乎，普京並不在乎短期俄羅斯的經濟與金融受到西方的制裁，還要求歐盟以盧布購買天然氣，這困窘的事實造成一面制裁俄羅斯，一面購買其能源。這就表示俄羅斯還有能力繼續攻擊、包圍烏克蘭的重要大城。

俄烏雙方撲朔迷離的停戰談判戰爭中的談判是屬於戰爭的一部分，主張「戰爭是政治的工具」的克勞塞維茲對此有很深的見解，他認為戰爭就是談判協商 （bargaining）的互動，並指出對和平的渴望越少的一方自然會得到更好的交易。

由於新聞媒體與網路的發達，談判也被運用為認知作戰的一環，交戰各方在國際輿論上取得支持之外，對於弱勢的一方則用以獲得更多的軍事與民生的資源。不同於迅速取得軍事勝利的談判，出現膠著、僵持不下的戰事，邊打邊談就符合交戰各方的利益。

俄烏談判充滿喊話、宣傳、認知作戰，停滯不前的協商反映出戰事的僵持不下。如果西方國家決定以拖待變，試圖以拖垮俄羅斯經濟達成普京退兵的策略，那麼透過談判註定無法得到和平。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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