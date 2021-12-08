網民發現大量樹蟲超興奮想即場生吞　網民睇到起雞皮：作嘔

撰文：林穎嵐
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近日有馬來西亞網民分享多段影片，指其外婆在當地樹林發現大量樹蟲（俗稱火車蟲），影片中一名滿頭白髮的老太太見到大量樹蟲後表現相當興奮，更在片中作勢要生吞。