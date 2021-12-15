84歲天才阿伯屋企自製山寨電梯　四邊冇圍板網民睇到心寒：勁牙煙

撰文：林穎嵐
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日前有內地網民上載一段攝於山東家中影片，片中主角是她84歲的爺爺，她指爺爺在家中自製電梯，該台電梯由木板製成。據拍片的孫女所講，爺爺曾擔任工程師，製作主要因為興趣而非常用。