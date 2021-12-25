全民造星｜何佩男友賽前離世陷崩潰邊緣：冇人畀到安慰但好想自救

撰文：林穎嵐
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《造星4》何佩 半年來每日輪迴設法自救 參賽前男友猝逝陷崩潰 ”每夜獨處「抑鬱」湧現 最難過係要自己安慰自己，同自己講冇事“