裝修速成班︱換廁所板要好大工程？ 師傅話1支「筆」就搞掂

撰文：陳尚欣 黃廸暉
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最近一年多了人在家工作，相信坐得最多嘅，除咗自己張凳之外，一定係廁所板啦。不過屋企塊廁所板又殘又舊，想換又怕麻煩？今集《裝修速成班》繼續請嚟裝修學院嘅專業導師，教大家用1支「筆」輕鬆換廁所板！