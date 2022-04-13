內地瘋傳新娘護夫打退婚鬧者片段！網民直指「最霸氣新娘」

撰文：吳美思
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【內地婚鬧／最強新娘】婚禮少不免會有玩新郎環節，但內地近日瘋傳一段新娘持棍護夫打退一眾婚鬧者片段，讓網民看到嘖嘖稱奇，直指是「最霸氣新娘」。